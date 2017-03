Trong khi vui chơi, nhóm thực khách mâu thuẫn với đội bảo vệ của quán bar ở Nha Trang. Hai bên lao vào nhau, sau đó nhóm thực khách bị nhiều người truy sát.

Chiều 1/3, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra ở quán bar Havana Club Nha Trang (đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) khiến nhiều người bị thương.

Khoảng 23h đêm 28/2, khoảng 20 du khách đến bar Havana Club Nha Trang chơi thì xảy ra mẫu thuẫn với nhóm bảo vệ của quán.

Nhóm thực khách bị đuổi chém trên dường Trần Phú. Ảnh cắt từ clip

Sau khi cãi vã, hai nhóm lao vào nhau. Bị đánh, nhóm thực khách chạy ra đường Trần Phú. Tuy nhiên, tại đây, nhóm này bị nhiều thanh niên cầm mã tấu, ống tuýp sắt, gậy đuổi đánh.

“Hàng chục nam thanh niên lao vào nhau, họ dùng cả mã tấu, ống tuýp chém nhau loạn xạ. Những người đi đường bỏ chạy tán loạn”, một nhân chứng kể.

Chỉ khi Công an TP Nha Trang đến hiện trường, vụ hỗn chiến mới dừng lại. Công an đã đưa một số người về trụ sở Công an phường Lộc Thọ để lấy lời khai.

“Tại cơ quan công an, những vị người tham gia vụ hỗn chiến vẫn còn nồng nặc mùi rượu bia và không ai hợp tác. Chúng tôi đã lập biên bản, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp điều tra”, thượng tá Kỳ cho biết.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trong đêm 28/2, đơn vị này tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do chém nhau. “Họ khai bị chém. Sau khi cấp cứu, sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm thời ổn định và có thể xuất viện”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác nhận.

Được biết, Havana Club Nha Trang là bar có tiếng ở thành phố biển. Nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vụ đánh nhau, gây mất an ninh trật tự.

An Bình