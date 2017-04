Tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hơn 550 tỷ đồng nối đường vành đai ven biển với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Nam đã đầu tư trên 550 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng, vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn ngân sách địa phương để xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối đường vành đai ven biển với Quốc lộ 40 B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đường Điện Biên Phủ nối đường vành đai ven biển với Quốc lộ 40 B và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 10,5 Km, rộng từ 12 mét đến 60 mét đi qua các phường An Xuân, An Mỹ, Tân Thạnh, An Phú, Tam Phú (thành phố Tam Kỳ) và xã Tam Đại, huyện Phú Ninh. Riêng đoạn vượt qua đường Lý Thường Kiệt và đường sắt Bắc - Nam là cầu vượt liên thông gồm 7 nhịp, dài hơn 272 mét.

Theo kế hoạch, đường Điện Biên Phủ nối đường vành đai ven biển với Quốc lộ 40 B và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào khai thác từ giữa năm 2018 sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển đồng bộ, bền vững lâu dài, thỏa mãn các nhu cầu kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông trên địa bàn khu vực thành phố Tam Kỳ và Phú Ninh với các tuyến quốc lộ và đường cao tốc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng và tăng cường khả năng liên kết phát triển vùng.

Đặc biệt, khi đưa vào khai thác, tuyến đường này còn đáp ứng được nhu cầu ứng cứu thiên tai trong mùa mưa lũ, kịp thời di dời dân cư khi có các sự cố biến đổi khí hậu vùng ven biển phía Đông.

Mặt khác, tuyến đường Điện Biên Phủ nối đường vành đai ven biển với Quốc lộ 40 B và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi còn góp phần tạo nên trục không gian kiến trúc quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc cải thiện cảnh quan, môi trường, môi sinh trong khu vực, đáp ứng mục tiêu phát triển hiện đại, bền vững.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Nam sắp xếp bố trí lại dân cư trong vùng một cách hợp lý, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển không gian đô thị, hiện đại hóa nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tiếp cận nhanh chóng với các đầu mối giao thông đối ngoại quan trọng, từng bước hoàn thành tiêu chí phát triển thành phố Tam Kỳ theo hướng văn minh, hiện đại ./.