Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong bảy tháng vừa qua (tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/7), cả nước xảy ra 11.172 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.761 người, bị thương 9.236 người.

“So với bảy tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 682 vụ (giảm 5,7%), số người chết giảm 263 người (giảm 5,2%), số người bị thương giảm 1.050 người (giảm 10,2%),” ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 5.548 vụ, làm chết 4.761 người, bị thương 2.800 người; va chạm giao thông xảy ra 5.624 vụ, làm bị thương nhẹ 6.436 người.

Về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, theo ông Thái, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 2.420.824 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 1.519,3 tỷ đồng; tạm giữ 22.679 xe ôtô và 340.001 môtô; tước 219.791 giấy phép lái xe. Đường sắt đã xử lý 3.390 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền 1.167,8 triệu đồng.

Chỉ tính riêng trong tháng Bảy vừa qua (tính từ ngày 16/6-15/7), toàn quốc xảy ra 1.579 vụ, làm chết 627 người và làm bị thương 1.301 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 46 vụ (giảm 2,83%), giảm 34 người chết (giảm 5,14%), giảm 46 người bị thương (giảm 3,41%).

Cụ thể, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 751 vụ, làm chết 627 người, bị thương 414 người; va chạm giao thông xảy ra 828 vụ, làm bị thương nhẹ 887 người.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, trong tháng Bảy vừa qua, toàn quốc đăng ký mới 28.044 xe ôtô, 228.532 xe môtô và 34.587 xe máy điện. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 365.520 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 239 tỷ đồng; tạm giữ 3.748 ôtô, 45.354 xe môtô và 256 phương tiện khác; tước 35.019 giấy phép lái xe.

Theo Việt Hùng/ vietnamplus.vn