Đánh giá về tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam, đại diện Trung tâm Ứng cứu sự cố khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết, thống kê trong quý 1/2017, đã có khoảng 2.853 website bị hack, chiếm tỷ lệ cao nhất là kiểu tên miền .name.vn (chiếm 43,13%), .com.vn (chiếm 36,46%), .edu.vn (chiếm 9,89%).

Đó là thông tin được đưa ra tại chương trình diễn tập có tên APCERT Drill 2017, với chủ đề “Các mối đe dọa tấn công từ chối dịch vụ mới – Emergence of a New DdoS Threat” do Trung tâm Ứng cứu khẩn máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ Thông tin và Truyền thông vừa triển khai sáng nay (22/3).

Tại chương trình này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đánh giá: “An toàn thông tin mạng là vấn đề nóng và đang thu hút sự quan tâm lớn hiện nay. Các hình thức tấn công APT, mã độc gián điệp, mạng botnet, DDOS, deface, phising,.... đang ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp.

Nhiều cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào các cơ quan Chính phủ, các hệ thống tài chính, ngân hàng, các hạ tầng thông tin trọng yếu, các website của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại VIệt Nam; xu hướng tấn công vào các thiết bị IoT như Camera và Smart TV, mã độc tống tiến Ransomware đang ngày càng tăng cao; xu hướng sử dụng các mạng xã hội để phát tán mã độc, lừa đảo trúng thưởng, mạo danh và đánh cắp thông tin cũng đang gia tăng một cách đáng ngại, những cuộc tấn công DdoS mới đã xuất hiện chiếm băng thông lên tới 400Gb tại Việt Nam và 1000 Gb tại Mỹ”.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng: "Việc tham gia các hoạt động diễn tập quốc tế nói chung và việc tổ chức diễn tập mở rộng tại Việt Nam hôm nay là một hoạt động kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu".

Thực tế các tấn cộng mạng phần lớn đều có sử dụng các máy chủ đặt tại nước ngoài để cản trở, phá hoại hoạt động của các dịch vụ, máy chủ mục tiêu. Do vậy, công tác phối hợp quốc tế chặt chẽ trong quá trình ứng cứu sự cố là điều kiện tiên quyết để xử lý dứt điểm nguồn gốc cuộc tấn công và các vấn đề liên quan, đảm bảo an toàn mạng quốc gia. Các chương trình diễn tập quốc tế nói chung, Chương trình diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố máy tính APCERT Drill 2017 nói riêng cũng luôn có vai trò vô cùng quan trọng, giúp cho các cán bộ kỹ thuật rèn luyện các kỹ năng ứng phó với các tình huống sự cố thực tế có thể xảy ra.

Hiệp hội các Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Châu Á – Thái Bình Dương (APCERT – Asia Pacific Computer Emergency Respond Teams) hiện có 28 thành viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là địa diện chính thức và duy nhất của Việt Nam tại Hiệp hội APCERT, trong nhiều năm qua, VNCERT đã trở thành một mắt xích quan trọng trong công tác phối hợp ứng cứu sự cố trong khu vực và trên thế giới.

Đội Việt Nam tham dự Chương trình diễn tập với khoảng 200 đại biểu và các kỹ thuật viên thuộc hơn 100 đơn vị thành viên của Mạng lưới Ứng cứu sự cố, chủ quản các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và các đơn vị chuyên trách về CNTT của các bộ, ngành, tỉnh thành, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Hội/Hiệp hội, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp viễn thông/ISP, Đại học/Học viện và các tổ chức khác trên cả nước.

Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia đã hình thành và phát triển với 124 đơn vị thành viên, hơn 500 cán bộ kỹ thuật chuyên trách trong các đội ứng cứu sự cố của các bộ, ngành, địa phương.

Dưới sự điều phối của cơ quan điều phối quốc gia (VNCERT) và sự phối hợp của các đơn vị thành viên, hiện mạng lưới đang hoạt động rất tích cực và hiệu quả, xử lý và ngăn chặn nhiều sự cố, tấn công mạng nghiêm trọng; chia sẻ và cảnh báo kịp thời các thông tin về sự cố, mã độc.

Nhằm tạo thêm các môi trường thực hành, cọ xát thực tế công tác ứng cứu sự cố và tiếp tục nâng cao trình độ năng lực xử lý các tình huống tấn công mạng xuyên biên giới quốc gia cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật an toàn thông tin mạng tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, VNCERT đã mở rộng các hoạt động diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố máy tính của APCERT trên cả ba miền Bắc, Trung và Nam

Chương trình diễn tập quốc tế APCERT Drill 2017 tiếp tục là Chương trình diễn tập xử lý sự cố an toàn thông tin mạng được tổ chức thường niên của các tổ chức ứng cứu sự cố máy tính (CERT), tiếp tục có sự tham gia của 28 đơn vị thành viên APCERT từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ và 4 đơn vị khách mời của Hiệp hội các Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính thuộc các nước Đạo Hồi (OIC-CERT) là Ai Cập, Pakistan và Nigeria. Đơn vị chủ trì tổ ochwcs chương trình diễn tập là Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Singapore (SingCERT), toàn bộ kịch bản sự cố do SingCERT biên tập, triển khai và hoàn toàn không thông báo trước cho các đội tham gia diễn tập.

Chương trình diễn tập quốc tế APCERT Drill cũng như các cuộc diễn tập quốc tế khác như diễn tập các nước Đông Nam Á (ACID), Diễn tập các nước Đông Nam Á và Nhật bản (ASEAN – JAPAN),… đã đang và sẽ được VNCERT tổ chức hàng năm, mở rộng cho đông đảo các kỹ thuật viên an toàn thông tin mạng của các tổ chức trên toàn lãnh thổ Việt Nam tham dự. Các tổ chức, đơn vị cần thường xuyên theo dõi thông báo diễn tập trên website của VNCERT, đồng thời giữ liên lạc với trụ sở VNCERT tại Hà Nội hoặc các chi nhánh của VNCERT tại TP. Đà Nẵng, TP. HCM để biết thêm thông tin về các đợt diễn tập.

