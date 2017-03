Hơn 150.000 người ký đơn kiến nghị kêu gọi Đệ nhất Phu nhân Melania Trump chuyển đến Nhà Trắng hoặc tự thanh toán chi phí an ninh khi ở Tháp Trump.

Đệ nhất Phu nhân Melenia Trump. Ảnh: Reuters.

Kiến nghị đăng trên change.org cách đây khoảng một tuần và đã thu hút được hơn 150.000 chữ ký, Independent đưa tin ngày 28/3. Nó sẽ được trình lên Thượng viện, thượng nghị sĩ Bernie Sander và Elizabeth Warren khi có 150.000 người ủng hộ.

"Người nộp thuế tại Mỹ đang phải trả một khoản tiền khổng lồ để bảo vệ Đệ nhất Phu nhân tại Tháp Trump, New York. Để giúp giảm gánh nặng nợ quốc gia, chi phí này nên được cắt bỏ", kiến nghị viết.

Một trợ lý cấp cao tháng 2 cho biết Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và con trai Barron, 10 tuổi, sẽ ở lại New York cho đến mùa hè để cậu hoàn thành năm học trước khi chuyển tới Washington.

Trước ngày nhậm chức, chi phí bảo vệ Donald Trump và gia đình tại New York ước tính khoảng 1 triệu USD một ngày. Cảnh sát New York (NYPD) sau đó điều chỉnh lại, tiết lộ chi phí này từ ngày bầu cử đến ngày nhậm chức, dài hơn 2,5 tháng, là 24 triệu USD, theo New York Times.

NYPD nhấn mạnh chi phí bảo vệ Đệ nhất Phu nhân và con trai tại Tháp Trump là 127.000 USD - 146.000 USD một ngày và dự kiến tăng gấp đôi nếu Tổng thống Trump đến New York.

Những người ủng hộ kiến nghị để lại bình luận chỉ trích Melania Trump.

"Nếu bà ấy chọn sống xa chồng thì người nộp thuế Mỹ không phải trả tiền. Họ đã cung cấp một ngôi nhà hoàn hảo, đáp ứng yêu cầu của mọi đời tổng thống trước đó", Jodi Quesnell, bang Wyoming, viết.

"Sống tại Nhà Trắng là điều bà cần làm khi cưới tổng thống", theo Sheila Forsyth, bang Rhode Island. "Các Đệ nhất Phu nhân đều sống trong Nhà Trắng. Chúng tôi đã chi đủ cho những chuyến chơi golf của Trump rồi", Lyn Siegel Siegel, bang New Jersey, cho biết.

Kiến nghị yêu cầu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump chuyển về Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình.