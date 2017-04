Nhiều chủ xe mang tiền lẻ 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng mua vé qua cầu Bến Thủy 2 (nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) khiến giao thông ách tắc, nhân viên thu phí vất vả còn cơ quan chức năng thì lúng túng trong xử lý.

Khoảng 9g sáng 2-4, rất đông người dân mang xe ô tô ra chạy chậm, dừng, đỗ trên quốc lộ 1A, đầu cầu Bến Thủy 1 (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để phản đối việc thu phí BOT qua cầu Bến Thủy 1.

Người dân dùng vé BOT đã mua qua trạm Bến Thủy dán kín đầu xe ô tô đi diễu hành phản đối thu phí BOT đầu cầu Bến Thủy 1

Một số người còn dán hàng chục cuống vé BOT qua cầu Bến Thủy lên trên xe, có người dán băng rôn lên đầu xe rồi cùng đi "diễu hành". Sự việc trên gây ách tắc xe ô tô chiều Nam-Bắc qua cầu Bến Thủy 1.

Dùng tiền lẻ có mệnh giá thấp mua vé qua cầu Bến Thủy 2 khiến ách tắc giao thông

Công an TP Vinh (Nghệ An) và Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phải tăng cường lực lượng ra phân luồng, hướng dẫn các xe chạy Bắc-Nam rẽ sang cầu Bến Thủy 2 để mua vé qua cầu tiếp tục hành trình.

Nhân viên trạm thu phí BOT đầu cầu Bến Thủy 2 mất nhiều thời gian để đếm cả bao tiền lẻ của nữ tài xế.

Tuy nhiên, gần trưa cùng ngày, gần 100 xe ô tô mang biển đăng ký ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục quay lên "diễu hành" chạy chậm như rùa bò, qua cầu Bến Thủy 2 và mang từng túi tiền lẻ (mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng) để mua vé. Các nhân viên Trạm thu phí BOT Bến Thủy 2 thuộc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Tổng Công ty Cienco 4) mất rất nhiều thời gian để... đếm tiền. Do vậy, ách tắc giao thông lại xảy ra ngay trên cầu Bến Thủy 2 và kéo dài ra quốc lộ 8B.

Nữ tài xế dán bảng chữ trước xe "Chúng tôi yêu cầu không được thu phó BOT tuyến tránh Vinh tại cầu Bến Thủy 1".

Sau khi qua Trạm thu phí Bến Thủy 2, nhiều người lại vừa lái vừa dừng xe trên đường tránh TP Vinh khiến lưu thông qua đoạn đường này rất khó khăn. Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó Trưởng Công an TP Vinh có mặt đầu cầu Bến Thủy 1 để chỉ đạo phân luồng trách ách tắc giao thồng, đảm bảo an ninh trật tự.

Đến trưa 2-4, nhiều người dân lái xe ôtô đến trạm thu phí để đòi đối thoại với lãnh đạo chủ đầu tư BOT Bến Thủy. Họ cho rằng người dân đi từ thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) qua cầu Bến Thủy 1 sang TP Vinh thì “không đi mét đường BOT nào của Cienco 4 cũng phải đóng phí 40.000 đồng/xe/lượt”.

Ách tắc giao thông trên cầu Bến Thủy 1 kéo dài ra quốc lộ chừng 5km.

Một số xe ô tô mang băng rôn trên xe đã bị Công an TP Vinh "cẩu" đưa về trụ sở Công an phường Trung Đô để xử lý. Đến đầu giờ chiều nay, giao thông qua cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 đã trở lại bình thường.

Trước đó, từ cuối năm 2016 và gần nhất là ngày 29-3 đã có hiện tượng hàng trăm người dân đưa ô tô ra dừng, đỗ tại đầu cầu Bến Thủy 1 để gây sức ép sớm miễn, giảm giá phí qua trạm thu phí BOT Bến Thủy.

CSGT Công an TP Vinh vất vả giải tỏa ách tắc đường và cầu.

Trước sự phức tạp của vụ việc, cuối năm 2016, Văn phòng Chính phủ có công văn chỉ đạo về việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực này.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung kiến nghị của người dân cho rằng vị trí đặt trạm thu phí Bến Thủy không phù hợp. Bên cạnh đó, yêu cầu rà soát, báo cáo có hay không dấu hiệu lợi ích nhóm trong việc dành ưu tiên cho nhà đầu tư không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.