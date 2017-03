Hơn 10.000 tấn chuối cấy mô (tương đương hơn 200 ha) sắp thu hoạch trong thời gian tới. Nếu không sớm tìm được đầu ra, nông dân có nguy cơ sẽ mất trắng. Bởi chuối già hương cấy mô chín rất nhanh, đến thời điểm thu hoạch, trong vòng 10 ngày không bán kịp, chuối sẽ chín rục.

Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh tình trạng nông dân Đồng Nai gặp khó khăn, do giá chuối bán tại vườn "rớt" thê thảm.

Theo khảo sát, giá chuối tại vườn trước đây từ 14.000 đồng đến khoảng 17.000 đồng/kg thì nay đã giảm mạnh chỉ còn 1.000 đồng đến hơn 2.000 đồng/kg... Không ít nông dân đã đem hàng chục tấn chuối chín tận dụng làm thức ăn cho dê, bò.

Tại Đồng Nai, chuối được xem là một trong những nguồn thu nhập chính của phần lớn hộ nông dân. Chuối của bà con nông dân Đồng Nai được trồng theo quy trình để xuất khẩu nhưng khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, chuối bị thương lái ép giá, người nông dân không còn nhiều sự lựa chọn...

Để giải cứu chuối già hương, mới đây, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các huyện để bàn giải pháp tiêu thụ hơn 10 nghìn tấn chuối cấy mô (tương đương hơn 200 ha) sắp thu hoạch trong thời gian tới. Nếu không sớm tìm được đầu ra, nông dân có nguy cơ sẽ mất trắng. Bởi chuối già hương cấy mô chín rất nhanh, đến thời điểm thu hoạch, trong vòng 10 ngày không bán kịp, chuối sẽ chín rục.

Không chỉ các cơ quan chức năng vào cuộc, nhằm hỗ trợ người trồng chuối ở Đồng Nai, nhiều bạn trẻ đã kêu gọi trên các diễn đàn, mạng xã hội chiến dịch "giải cứu" chuối. Các Đoàn, Hội sinh viên các trường Đại học tại TPHCM như Đại học Công nghệ Thực phẩm... đã tổ chức nhiều đợt, điểm bán chuối.

Hưởng ứng lời kêu gọi của những bạn trẻ, người dân TPHCM đã đến tận các điểm "bán chuối nghĩa tình" để mua. Có người mua một vài nải, thậm chí có người mua vài buồng chuối về tặng cho người thân, bạn bè.

Phong trào "chuối nghĩa tình" lan rộng đến các văn phòng, công ty... Nhiều nhân viên văn phòng tranh thủ buổi trưa, cuối giờ chiều cũng tạt ngang các điểm bán chuối mua vài nải... ủng hộ. "Chuối của nông dân mình trồng thì hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng. Thay vì các loại trái cây khác ăn mỗi ngày, tôi chọn chuối trong tháng này để bày tỏ sự trân trọng những sản phẩm từ mồ hôi, nước mắt của bà con", chị Trương Tố Như, nhân viên một ngân hàng chia sẻ.

Đơn vị góp phần tiêu thụ chuối nhanh nhất chính là các doanh nghiệp. Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ đã mua hơn 2 tấn chuối về tập kết tại công ty. Ngay sáng đầu tuần, nhân viên của công ty này đã tiêu thụ "cái vèo" hết số chuối "khủng" trên với giá 10.000 đồng/kg. "Dẫu biết đây chỉ là biện pháp tạm thời và hơi mệt tí nhưng cũng cảm thấy ấm lòng vì góp chút tình cùng bà con nông dân", ông Huỳnh Văn Tẩn, người tham gia "giải cứu" chuối chia sẻ.

Tin vui nối tiếp tin vui cho nông dân trồng chuối Đồng Nai khi mới đây, hệ thống siêu thị Big C triển khai chương trình “Bán chuối già hương không lãi hỗ trợ nông dân Đồng Nai”. Chương trình bắt đầu từ ngày 1/3. Theo đó, Big C dự kiến sẽ thu mua trực tiếp hơn 100 tấn chuối tươi và phân phối lại với giá không lãi là 5.900 đồng/kg tại 15 siêu thị Big C từ Đà Lạt đến Cần Thơ. Ngoài việc thu mua chuối giúp nông dân, Big C còn hỗ trợ chi phí vận chuyển, hậu cần, không thu lãi trên giá bán.

Theo C.Quang (Dân Trí)