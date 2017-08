Doanh số bán chậm lại song doanh thu iPhone 7 Plus gây ấn tượng hơn so với iPhone 6s Plus, đồng thời doanh thu cả iPhone 7 và 7 Plus đều tăng lên "gấp đôi" so với cùng kỳ 2016.

Theo Macrumors, trong cuộc họp cổ đông về tình hình kinh doanh quý 3/2017, Tim Cook - Giám đốc điều hành Apple cho hay công ty đã bán được 1,2 tỷ chiếc iPhone kể từ khi mẫu smartphone huyền thoại này được giới thiệu lần đầu tiên năm 2007. Từ 7/2016, Táo khuyết thông báo rằng hãng đã bán được 1 tỷ chiếc iPhone, từ đó đến nay, công ty đã bán thêm được 200 triệu thiết bị. Theo kết quả thu nhập của Apple, doanh số iPhone đã đạt 41 triệu chiếc trong quý 3 năm nay, thu về hơn 24,8 tỷ USD. iPhone luôn được Apple cải tiến và nâng cấp qua từng thế hệ. Ảnh: ATT. Theo CEO Tim Cook, mặc dù doanh số bán chậm lại song doanh thu iPhone 7 Plus gây ấn tượng hơn rất nhiều so với iPhone 6s Plus ra mắt vào năm ngoái, đồng thời doanh thu cả iPhone 7 và 7 Plus đều tăng lên "gấp đôi" so với cùng kỳ 2016. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2007, iPhone luôn được Apple cải tiến và nâng cấp qua từng thế hệ. Năm nay, iPhone 8 được nhiều người hy vọng sẽ sở hữu thiết kế màn hình OLED không viền, loại bỏ nút Home vật lý, và camera trước tích hợp công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Đại Việt