Cái nhiệt, lửa sống và niềm lạc quan nơi anh vẫn đang là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người mà chưa một ai thay thế được.

Hôm nay (17/3), tròn một năm kể từ khi nhạc sĩ Trần Lập qua đời. Cái ngày mà nhiều bạn bè, nghệ sĩ và fan hâm mộ bàng hoàng khi biết tin anh mãi mãi ra đi sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư đại trực tràng. Cuộc chia ly nào cũng có buồn thương nhưng anh đã sống như một khúc tráng ca, vì thế, trong bi thương, luyến tiếc vẫn hiển hiện ở đó hơi thở mãnh liệt đầy hào sảng.

Đến nay, Trần Lập vẫn là tấm gương của lòng quả cảm , nghị lực, của một con người sống vì đam mê. Cái nhiệt, lửa sống và niềm lạc quan nơi anh vẫn đang là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người mà chưa một ai thay thế được.

Những người bạn, đồng nghiệp thân thiết và nhiều fan chưa nguôi nhớ đến anh. Đồng thời, các đêm nhạc, liveshow ca nhạc thường xuyên được tổ chức để tưởng nhớ Trần Lập. Bức Tường và anh em nghệ sĩ thi thoảng vẫn hát những ca khúc năm xưa được hát cùng nhạc sĩ Tâm hồn của đá, vẫn đánh đàn và mở lời Trần Lập hát. Tưởng như anh vẫn còn đây!

Trần Lập đã ra đi một năm

Hôm nay - một năm ngày mất của rocker 7x, Bức Tường đã chia sẻ: "Đã 1 năm kể từ ngày Thủ lĩnh Trần Lập dạo chơi ở một con đường khác, Bức Tường và những người ở lại tưởng chừng sẽ không thể gượng dậy nổi sau cú sốc lớn ấy.

Nhớ lời nói của anh tại liveshow đầu tiên năm 2002: "Bức tường, sản phẩm của mọi nền văn minh phải chăng chỉ là một khối vật thể vô tri vô giác? Không...! Giá trị đích thực của nó còn hơn cả những gì nó luôn hiện hữu, giá trị đó không chỉ là sự tồn tại của các giá trị vật chất, mà nó còn là sự hiện diện như vô hình của Tâm hồn. Và Tâm hồn chỉ thực sự mạnh mẽ khi được nhân lên từ nhiều trái tim nhiệt huyết!"

Trần Lập luôn muốn Bức Tường của anh mang trong nó một tâm hồn mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết như vậy. Anh đến với cuộc đời này với một sứ mệnh lớn lao, thực hiện những điều thật đẹp và giá trị rồi lại rời đi sau khi đã hoàn thành.

Ngày hôm nay và những ngày tiếp sau, Ban nhạc, những người anh em và mọi người yêu mến sẽ cùng thực hiện tiếp, lan tỏa những giá trị của Anh để lại.

'We are The Wall band, we can make the life better!'"

Ngày đặc biệt này, cùng nhìn lại những câu nói có sức lan tỏa mạnh mẽ của Trần Lập đã trở thành lý tưởng sống cho biết bao người:

Theo Lan Chi (Khám phá)

Theo Lan Chi (Khám phá)