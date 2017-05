Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong suốt hôm nay, có nơi mưa trên 100mm.

Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thông báo, sáng sớm nay (15/5), rãnh áp thấp ở phía Bắc có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, trong ngày và đêm nay (15/5) ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo thì ngày hôm nay Hà Nội sẽ mưa to và dông. Hình minh họa

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (15/5) có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ chiều qua, một số nơi tại Bắc Bộ đã có mưa dông. Đến đêm, khi rãnh thấp vắt ngang Bắc Bộ, khắp khu vực này diện mưa tăng lên, có lúc mưa vừa, mưa to, kèm theo dông mạnh.

Trong hôm nay, khi rãnh thấp dịch chuyển sâu xuống, các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, ban đêm 22-25 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, liên tục có mưa từ đầu tháng 5 đến nay. Trong 10 ngày qua, lượng mưa có nơi vượt trên 400mm.

Trong 1-2 ngày tới, khi yếu tố gây mưa là rãnh thấp xích đạo vẫn tồn tại, 2 khu vực này tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh và sấm sét.

Ban ngày Nam Bộ nắng 30-33 độ, ban đêm giảm còn 24-27 độ, không khí mát mẻ.

K.N

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất