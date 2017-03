Xuân hè năm 2017, khi vô số xuất phẩm phim hành động hấp dẫn đang ồ ạt ra rạp, nhiều dự án ngân sách ‘tỉ đô’ khác cũng dần được chuẩn bị tại Hollywood. Từ đầu năm, một số “ông lớn” ngành nghệ thuật thứ bảy như Warner Bros., DC và Marvel đã âm thầm cân nhắc các kế hoạch sản xuất phim hoành tráng và độc đáo hơn.

Bất kể là phần kế tiếp của một thương hiệu ăn khách, hay bản reboot (phim làm lại) từ tác phẩm gốc kinh điển, khán giả hoàn toàn có thể chờ đợi thêm không ít màn “tái xuất” ngoạn mục với dòng phim hành động.

1. Guardians of the Galaxy - Vol.3 (‘Vệ Binh Dãy Ngân Hà 3’)

Các đồn đoán về phần 3 thuộc series màn ảnh rộng đình đám Guardians of the Galaxy, nay đã thật sự được xác nhận. Đạo diễn James Gunn - “cha đẻ” tác phẩm sci-fi hành động lôi cuốn này, vừa chính thức tuyên bố trong bài phỏng vấn mới nhất trên tạp chí Complex: “Chắc chắn chúng tôi sẽ quay Guardians 3.” Phía sản xuất ở Marvel cũng cho biết, dù chi tiết kịch bản phải được tuyệt đối giữ kín, nhưng ‘thương hiệu’ Guardians chắc chắn nằm sẵn trong danh sách đề án “phim ưu tiên” từ đây đến năm 2020 của hãng.

Trong khi đó, Guardians of the Galaxy 2 đã lên lịch “gặp lại” khán giả vào ngày 05.5 tới. Thông tin phần 3 của siêu phẩm đang được triển khai xây dựng càng khiến nhiều fan thể loại phim siêu anh hùng vui mừng khấp khởi.

2. Gladiator (‘Dũng Sĩ Giác Đấu’)

Khán giả hâm mộ điện ảnh khó lòng quên được hình tượng chàng dũng sĩ Maximus mạnh mẽ, luôn sẵn sàng giương cao thanh gươm chiến đấu trong Gladiator. Và nay sau 17 năm, Maximus có thể sắp được “hồi sinh” ở phiên bản reboot đầu tiên và mới nhất của tác phẩm. Hay chí ít, đó là những gì đạo diễn gạo cội Ridley Scott hứa hẹn với công chúng, không lâu trước khi ông ra mắt tựa phim kinh dị nổi tiếng Alien: Covenant. Mới đây trong khuôn khổ liên hoan phim South by Southwest tại Mỹ, Scott trả lời báo giới: “Tôi biết cách khiến Maximus sống lại. Mọi người tại studio đều nói đó là chuyện không thể, nhưng tôi tin mình làm được.”

Sự chú ý dành cho Gladiator 2 còn “đổ dồn” vào nam chính Russell Crowe, người thủ vai Maximus. Dẫu chưa trực tiếp lên tiếng, một số nguồn tin thân cận tiết lộ, Crowe đã được phía sản xuất liên lạc từ rất sớm. Scott ngỏ lời sẽ chờ đến khi tài tử người Úc sắp xếp ổn định lịch trình để tham gia dự án.

3. Suicide Squad 2 (‘Biệt Đội Cảm Tử 2’)

Suicide Squad 2 hiện là một trong những dự án phim gây tranh cãi đặc biệt của Hollywood. Rắc rối nảy sinh khi David Ayer, biên kịch và đạo diễn phần đầu, quyết định “bỏ rơi” tác phẩm gốc nhằm tập trung thực hiện một phim hành động siêu anh hùng khác. May thay, xưởng sản xuất DC Comics vừa tìm thấy người đủ khả năng đảm nhận viết kịch bản cho “bom tấn” trăm triệu đô này. Adam Cozad, biên kịch từng làm nên siêu phẩm The Legend of Tarzan, là cái tên được chọn. “Ông vua” dòng phim hành động, Mel Gibson, cũng được DC nhắm tới cho vị trí đạo diễn dàn dựng. Mọi hoạt động tiền-sản xuất của phim còn trong vòng bí mật. Duy, nếu thật sự bộ đôi Gibson và Cozad có thể cùng hợp tác, Suicide Squad 2 hẳn sẽ tạo nên “cú bức phá” còn ngoạn mục hơn phần 1.

4. Matrix (‘Ma Trận’)

Matrix đã trở thành một trong những “biểu tượng” phim hành động thập niên 90. Tầm ảnh hưởng của ‘thương hiệu’ phim đến nay vẫn hiện diện rõ nét trong nền điện ảnh lẫn văn hóa Bắc Mỹ. Vậy sao không thể có một phiên bản Matrix reboot hoành tráng? Phía sản xuất Warner Bros đang rất “nóng lòng” trả lời câu hỏi này.

Matrix, bộ phim sci-fi hành động gây cấn, được đồng viết kịch bản và dàn dựng bởi chị em đạo diễn Lana và Lilly Wachowski. Cả hai đều có vị thế đáng nể ở kinh đô nghệ thuật Hollywood. Do đó, không lạ gì khi hãng Warner muốn họ quay lại với dự án reboot. Tài tử điển trai Keanu Reeves, người đảm nhận vai chính Neo trong tác phẩm, hứng thú không kém khi nói về “hành trình” tiếp theo của Matrix. Giữa lúc đang quảng bá siêu phẩm John Wick 2 hồi đầu năm nay, ngôi sao 52 tuổi từng chia sẻ cùng chuyên trang Yahoo Movies: “Chúng tôi sẽ xem có gì ở kịch bản mới. Wachowski phải là người chấp bút cho tác phẩm.” Nếu hâm mộ “tập đoàn áo đen” huyền thoại, bạn chắc chắn có quyền kì vọng một dự án Matrix mới thú vị sẽ sớm được hiện thực hóa.

5. Mad Max: The Wasteland (‘Max Điên: Vùng Đất Chết’)

Ít nghệ sĩ nào nắm giữ được khả năng duy trì một ‘thương hiệu’ điện ảnh thành công, không chỉ trong 1 mà đến 3-4 thập kỉ. Nhưng Geogre Miller với xuất phẩm hành động kinh điển Mad Max, đã làm được điều trên. Ra rạp lần đầu năm 1979, đến nay, phần 4 của series màn ảnh rộng danh tiếng (Mad Max: Fury Road) vẫn trở thành ‘tâm điểm’ phòng vé suốt mùa hè năm 2015. Bản phim tiếp theo vốn đang ở quá trình tiền-sản xuất, càng khiến nhiều khán giả thích thú trông đợi.

Mad Max: Wasteland được dùng làm tên tạm thời cho tác phẩm. Nhưng qua hơn 1 năm ấp ủ từ sau thành công của Fury Road, dự án đình đám có thể sẽ mang tựa đề mới. Đây là tiết lộ chính thức từ đạo diễn và biên kịch Miller. Nam chính Tom Hardy (thủ vai Max ‘điên’), cũng vừa vui vẻ xác nhận anh sẽ tiếp tục tham gia loạt phim điện ảnh ăn khách này. Đáng tiếc, ngoài ngôi sao người Anh, danh sách toàn bộ dàn diễn viên chính lẫn kịch bản của Wasteland đều đang được giữ kín.

Như Ý