(ICTPress) - Từ ngày 6/4 - 10/4/2017 tại Hà Nội, Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 sẽ được tổ chức.

Với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”, Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam và Hội Sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 sẽ được Cục Xuất bản, Bộ TT&TT chủ trì diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6/4 - 10/4/2017. Đây là hoạt động trọng tâm, mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên cả nước.

Hội Sách năm nay sẽ giới thiệu, trưng bày và bán xuất bản phẩm với khoảng 100 gian hàng của 80 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành trên cả nước, với gần 40.000 tên sách các loại, hàng vạn bản sách gồm nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Chính trị - pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ - kỹ thuật, tham khảo, giáo dục, văn học, văn hóa - xã hội, tôn giáo…, nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của nhiều đối tượng bạn đọc.

Để tri ân bạn đọc đồng hành cùng với hoạt động xuất bản thời gian qua, trong những ngày diễn ra Hội Sách, các đơn vị tham gia sẽ thực hiện các chương trình giảm giá, trừ % phí phát hành trên từng xuất bản phẩm và các hoạt động tri ân khác theo đặc thù của từng đơn vị.

Hội sách năm 2017 là năm thứ 4 được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội

Hội Sách cũng nơi tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả - độc giả, giới thiệu các cuốn sách có giá trị, các buổi hội thảo, tọa đàm, talkshow về những đề tài có liên quan đến các cuốn sách tiêu biểu hay những vấn đề thời sự, đang được dư luận và xã hội quan tâm. Trong thời gian 05 ngày diễn ra Hội Sách, sẽ có khoảng 20 sự kiện được tổ chức với các chủ đề khác nhau gắn với sách và văn hóa đọc. Trong đó, có những sự kiện trọng tâm như: Giới thiệu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức; Tọa đàm “Rằng thương nhau cho trọn” của nhà báo, nhà thơ Đỗ Quý Doãn - Nguyên Thứ trưởng TT&TT, do Nhà xuất bản TT&TT tổ chức; Talkshow “Bảo vệ an toàn giới tính cho con - Những điều bố mẹ cần biết”, do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh tổ chức; Tọa đàm về cuốn sách “Con đường thoát hạn - Giải pháp Israel cho một thế giới khát nước”, do Công ty Cổ phần Sách Alpha tổ chức, v.v...

Ngoài ra, tại khu vực gian hàng của các đơn vị cũng sẽ có các hoạt động thú vị, hấp dẫn khác như: Chương trình trò chơi tặng quà, thí nghiệm cùng bé, bốc thăm trúng thưởng, tặng sticker, v.v...

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất Bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT ngày 30/3 cho biết: Để Ngày Sách Việt Nam tiếp tục trở thành phong trào nhân rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, ngay từ đầu năm, Bộ TT&TT đã có kế hoạch hướng dẫn tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 trên toàn quốc, trong đó chú trọng đến việc đẩy mạnh các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam đến các cấp cơ sở và địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TT&TT, các Bộ, ngành, địa phương cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và hấp dẫn.

Được biết, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 4, nhiều Bộ, ban ngành, địa phương đã và sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam. Ngày hôm nay 30/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Ngày sách toàn quân, Bộ Công an sẽ tổ chức ngày sách trong lực lượng Công an, tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội sẽ khai trương Phố sách tại đường 19/12 vào ngày 20/4…

Minh Anh