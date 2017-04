Tại cuộc họp tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế do Bộ Y tế tổ chức sáng 7/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyến Viết Tiến cho rằng: "An ninh bệnh viện là vấn đề nóng, tuy nhiên cuộc họp này thiếu vắng đại diện rất nhiều bệnh viện"

Hội nghị về Tăng cường an ninh bệnh viện được tổ chức tại Bộ Y tế Chưa được quan tâm? Tại hội nghị, GS Nguyễn Viết Tiến cảm thấy "ái ngại". Mặc dù được coi là vấn đề nóng, nhưng tại hội nghị chỉ lác đác sự có mặt của vài đơn vị y tế. Thứ trưởng Tiến đặt câu hỏi: “Khi có vấn đề về an ninh, các bệnh viện cầu cứu hết công an, chính quyền rồi Bộ, tuy nhiên lại vắng mặt trong buổi hội nghị quan trọng này”. Ông cũng yêu cầu Cục Khám chữa bệnh nên kiểm tra xem việc thực hiện an ninh trật tự đã và đang được thực hiện ở các bệnh viện ra sao. Ông Tiến cũng cho biết, trong thời gian qua, khá nhiều vụ việc mất trật tự an ninh xảy ra tại cơ sở y tế. Nổi bật như vụ việc người nhà bắn chết bác sĩ, đâm chém bác sĩ, bắt cóc trẻ sơ sinh rồi biểu tình trong bệnh viện. Ngoài ra, còn xảy ra nhiều vụ mất cắp, móc túi, cò mồi trong bệnh viện… Trong khi đó sự chủ động và phối hợp với các lực lượng chức năng của các bệnh viện còn tồn tại nhiều hạn chế. Còn theo thống kê của Cục Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, tính từ năm 2010 đến nay, cả nước ghi nhận 20 vụ việc điển hình về mất an ninh, trật tự bệnh viện. Các vụ việc chủ yếu xảy ra ở các bệnh viện tuyến tỉnh, chiếm 60%, tiếp đến là bệnh viện tuyến trung ương chiếm 20%. Đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sĩ 70%, điều dưỡng 15%. Có đến 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện, trong khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh (chiếm 60%), còn lại xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho người bệnh và người nhà người bệnh… Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chỉ tính riêng từ tháng 1-2016 đến tháng 3-2017, lực lượng Bệnh viện Bạch Mai đã phát hiện và bắt quả tang 23 vụ phạm pháp hình sự với 23 đối tượng, chuyển công an phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) giải quyết. Cùng đó, Bệnh viện này cũng đã bắt 35 đối tượng lang thang chuyển công an phường xử lý, bắt 12 vụ nhặt rác thải y tế, bắt 4 vụ cò môi giới khám bệnh. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), trong năm 2016 đã xảy ra 8 vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gây rối trật tự, đe dọa nhân viên y tế; 2 vụ trộm cắp tài sản của người bệnh; 1 vụ đánh nhau ngoài bệnh viện rồi tiếp tục kéo vào bệnh viện để trả thù nhau; 1 vụ bệnh nhân thắt cổ tự tử. 3 tháng đầu năm nay, tại Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp tục xảy ra 7 vụ trộm cắp, 3 vụ xô xát, gây rối trong bệnh viện, 1 vụ bệnh nhân nhảy từ tầng 9 xuống tầng 1… Lỗi từ hai phía Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho rằng, hiện tình hình an ninh trật tự bệnh viện đang “nóng”, khiến dư luận xã hội lo ngại. Cụ thể là, tình trạng trộm cắp, móc túi thường xảy ra ở bệnh viện, trong khi việc giám sát rất khó khăn. Đối tượng thường là trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện hút, thậm chí cả người nhà. Lỗ hổng an ninh bệnh viện cần được quan tâm hơn nữa Tình trạng cò mồi, bảo kê, tranh giành trong dịch vụ ăn uống, trông xe, khu tang lễ…. gây ra tình trạng phức tạp ở bệnh viện. Việc hành hung bác sĩ, nhân viên y tế, do ảnh hưởng tâm lý xã hội cũng như bắt nguồn từ thái độ của y bác sĩ… gây nhiều bức xúc trong xã hội. Nhiều vụ việc người nhà bệnh nhân kích động, biểu tình tại bệnh viện khi người nhà tử vong trong quá trình điều trị bệnh. Thậm chí, có nhiều đối tượng côn đồ truy sát nhau vào tận bệnh viện. Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo, cho vay lãi nặng, cò mồi, gây rối chính trị…. cũng hoành hành tại cổng các bệnh viện. Tại hội nghị, các chuyên gia mổ xẻ nguyên nhân của tình trạng trên là lỗi từ cả phía nhân viên y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân. Tuy vậy, nguyên nhân sâu xa là do pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh và chưa có quy định bảo vệ trực tiếp quyền lợi của nhân viên y tế. Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và lãnh đạo nhiều bệnh viện trong công tác này còn mờ nhạt, các biện pháp đảm bảo an ninh ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, cho rằng: “Từ phía cơ sở y tế, thầy thuốc, nhân viên y tế còn có những lúc tinh thần, thái độ chưa chuẩn mực, thậm chí gây nên bức xúc cho người bệnh và gia đình dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Bên cạnh đó, gia đình người bệnh chưa thông cảm quy trình khám chữa bệnh của cơ sở y tế, vụ việc cũng thường xảy ra ở khu vực khám cấp cứu… khi tâm lý người bệnh người nhà nóng nảy, sốt ruột, còn cơ sở y tế quá tải. Rất nhiều thách thức trong cơ sở y tế vốn là một xã hội thu nhỏ, phức tạp”. Trong thời gian tới, ông Khuê cũng cho rằng, các bệnh viện tiếp tục phối hợp với liên ngành, bổ sung thêm trách nhiệm người bệnh người nhà trong các quy định. Phải nâng cao chế tài xử phạt những hành vi xâm hại thầy thuốc. Bộ sẽ tiếp tục thực hiện giám sát, tăng cường kiểm tra, phối hợp cơ quan bảo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, cơ sở y tế phải nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm: “Càng tôn trọng người bệnh và gia đình người bệnh bao nhiêu sẽ nhận lại sự tôn trọng bấy nhiêu”, đồng thời tiếp tục nâng cao các hoạt động bảo đảm an ninh trong bệnh viện. Ph. Thúy