Sáng 6/4, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội năm 2017.

Tham dự buổi lễ có: Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đại diện các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế và đại diện các tỉnh thành, doanh nghiệp du lịch trên cả nước.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tham gian hàng tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái nhận định: “Thời gian qua, du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển ấn tượng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều chính sách quan trọng đã được ban hành nhằm khuyến khích phát triển du lịch trên phạm vi cả nước. Nghị quyết số 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là dấu mốc rất quan trọng trong sự phát triển du lịch nước nhà. Luật Du lịch (sửa đổi) đang được khẩn trương hoàn thiện, với nhiều chính sách mới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, theo kế hoạch sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.

Năm 2016, Du lịch Việt Nam đã có bước tăng trưởng ngoạn mục, lần đầu tiên khách du lịch quốc tế đạt trên 10 triệu lượt, tăng 26% so với năm 2015; phục vụ 62 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 400 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6%. Quý I/2017, khách du lịch quốc tế ước đat hơn 3,2 triệu lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016, khách du lịch nội địa đạt 22,2 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 131.900 tỷ đồng, tăng 20,83% so với cùng kỳ năm 2016”.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, trong xu thế cạnh tranh và toàn cầu hóa như hiện nay, để duy trì và mở rộng thị trường du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá ngày càng đóng vai trò quan trọng, có yếu tố sống còn. Vì vậy, việc tổ chức VITM Hà Nội 2017 là hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch thủ đô, một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và khu vực. “Với sự tham gia của 652 doanh nghiệp, với khoảng 450 gian hàng cùng sự tham gia của 43 tỉnh thành trong cả nước, 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, VITM Hà Nội 2017 đã khẳng định là sự kiện du lịch uy tín, thu hút sự quan tâm và tham gia nghiêm túc của các DN du lịch, các hãng vận chuyển trong nước và quốc tế cũng như là nơi để các cơ quan quản lý điểm đến của các địa phương giới thiệu những sản phẩm, điểm đến mới” - Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh.

Khẳng định Hội chợ là cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp du lịch, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ VITM Hà Nội 2017 cho biết, năm nay, ngoài những thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Âu, ASEAN, Hội chợ năm nay còn chào đón các doanh nghiệp của Hiệp hội Lữ hành Hoa Kỳ đến tham dự hội chợ, gặp mặt các doanh nghiệp Việt Nam, ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, mở ra hướng phát triển thị trường mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Những năm qua, Hà Nội đã đạt được nhiều khởi sắc, đã trở thành một trong số ít các điểm sáng tăng trưởng với các chỉ tiêu của khách du lịch năm sau đều cao hơn năm trước. Trong 3 tháng đầu năm 2017, khách du lịch đến Hà Nội tăng trưởng khá với gần 6,2 triệu lượt khách, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2016, tổng thu từ khách du lịch đạt 18.366 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu.

“Trong 2 năm liên tiếp 2015, 2016, Hà Nội đã được tạp chí Trip Advisor bình chọn trong top 10 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất thế giới và thứ 2 châu Á. Du lịch Hà Nội đã và đang từng bước khẳng định vị thế một điểm đến có tầm cỡ quốc gia và khu vực, luôn giữ vai trò là một trung tâm du lịch phân phối khách lớn nhất của khu vực phía Bắc và cả nước, là cầu nối đưa khách quốc tế đến các nước Đông Nam Á và châu lục”, bà Phùng Thị Hồng Hà chia sẻ thêm.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: “Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội 2017 với chủ đề "Hà Nội - Điểm đến của du lịch Việt Nam" với sự tham gia của 43 tỉnh, thành phố trong cả nước và gần 30 quốc gia trong khu vực và trên thế giới với 450 gian hàng của 652 doanh nghiệp tham gia là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch Thủ đô giao lưu giới thiệu hợp tác, ký kết phát triển sản phẩm với các sản phẩm du lịch trong và ngoài nước đồng thời tạo cơ hội để khách tham quan trải nghiệm tham gia trực tiếp vào các hoạt động của hội chợ góp phần tạo nên thương hiệu mạnh cho điểm đến du lịch Hà Nội. TP Hà Nội sẽ cố gắng hết mình đồng hành cùng các cơ quan T.Ư, các tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế vì sự phát triển bền vững của du lịch Hà Nội và cả nước”.

Tại Hội chợ, các doanh nghiệp du lịch và hãng Hàng không Việt Nam sẽ triển khai một chương trình kích cầu du lịch rộng lớn với 15.000 tour du lịch khuyến mại 150.000 vé máy bay giá rẻ, cùng các dịch vụ du lịch khuyến mại khác, sẽ tạo ra cú hích thúc đẩy mạnh mẽ du lịch hè - thu 2017, góp phần tăng nhanh lượng khách nội địa và quốc tế đến Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Song song với các chương trình kích cầu du lịch phục vụ cho công chúng, VITM Hà Nội 2017 tập trung vào các hoạt động chuyên ngành với dự kiến 20 sự kiện gồm các buổi họp báo giới thiệu sản phẩm, giới thiệu điểm đến, các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Ban tổ chức kỳ vọng, lượng khách tham quan tại VITM Hà Nội 2017 ước đạt trên 60 nghìn lượt với hơn 3.000 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, hoạt động trong ngành Du lịch.