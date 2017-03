Chính quyền TP.Hội An cho biết đã gửi công văn xin dừng dự án 'Nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại'.

Hoạt động nạo vét cát ở Cửa Đại bị nghi ngờ bán cát cho một dự án san lấp biển tại Đà Nẵng

Hôm qua 25.3, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết chính quyền TP đã quyết định gửi công văn đến UBND tỉnh Quảng Nam xin dừng dự án “Nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại” do Ban Quản lý (BQL) dự án đường thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa - Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Dũng xác nhận đến thời điểm hiện tại dự án “Nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại” của BQL dự án đường thủy nội địa chỉ mới đổ vào 14.000 m 3 để chống sạt lở ở Cửa Đại. “Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát lại luồng lạch Cửa Đại để đánh giá chính xác mức độ bồi lấp cũng như hiệu quả nạo hút cát trong thời gian qua”, ông Dũng nói và khẳng định dự án này “làm bê bết quá khiến Hội An mang tiếng”.

Dự kiến ngày 27.3, UBND TP.Hội An sẽ làm việc cụ thể với BQL dự án đường thủy nội địa liên quan đến việc triển khai dự án nạo vét tại Cửa Đại. Riêng dự án “Chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại” do BQL dự án đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư, theo ông Nguyễn Văn Dũng, về cơ bản đã đáp ứng đủ yêu cầu đề ra nên UBND TP.Hội An quyết định dừng dự án.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đến chiều qua 25.3, Văn phòng UBND tỉnh vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức của TP.Hội An. Ông Nguyễn Hồng Quang cho biết thêm: Việc tạm dừng nạo vét là không nên, bởi chuyện lưu thông của tàu thuyền giữa Hội An và Cù Lao Chàm rất cần kíp. Vì vậy, chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam là vừa thi công nạo vét vừa tiến hành điều tra và xử lý nghiêm.

Trong khi đó, liên quan đến nghi vấn bán hàng chục nghìn mét khối cát nạo vét của dự án “Nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại” trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, hôm qua, ông Phạm Văn Thông, Giám đốc BQL dự án đường thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa) - đại diện chủ đầu tư, đã làm việc với nhà thầu, tư vấn giám sát để làm rõ số lượng nạo vét và bồi đắp cát của dự án. Nhà thầu dự án là liên danh Công ty TNHH MTV Phạm Văn - Công ty CP xây dựng công trình đường thủy Thuận Lưu - đoạn quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam. Ông Thông cho biết đại diện nhà thầu, tư vấn giám sát (Công ty CP thương mại, đầu tư xây dựng Văn Lang) và BQL dự án đầu tư và xây dựng TP.Hội An đã ký biên bản xác nhận cho biết tính đến ngày 25.3, khối lượng cát nạo vét là 64.000 m 3 (trước đó tính đến ngày 17.3 là 41.107 m 3 ).

Ông Thông cũng cho biết các đơn vị liên quan đều khẳng định toàn bộ số cát được nạo vét là 64.000 m 3 đã được sử dụng để vận chuyển và bơm tạo bãi đoạn từ khách sạn Victoria đến khách sạn Palm Garden và khoảng cách bơm từ vị trí ra bờ biển khoảng 80 m. Theo ông Thông, dự kiến ngày 27.3, BQL dự án đường thủy nội địa sẽ làm việc với lãnh đạo TP.Hội An cũng như tỉnh Quảng Nam để làm rõ khối lượng và thực trạng khai thác giữa hai dự án do Cục Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư và dự án do Hội An làm chủ đầu tư.

