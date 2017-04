Từ ngày 12/4, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai mở rộng không gian “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”.

Phố cổ Hội An luôn là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” đã được UBND thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An) phê duyệt và thống nhất tổ chức tại Khu phố cổ - Di sản Văn hóa Thế giới từ tháng 6/2004. Đến nay, đề án đã trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch riêng có mang thương hiệu Hội An.

Sau một thời gian triển khai, đề án nhanh chóng nhận được ủng hộ của nhân dân trong khu vực bởi nó đã mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế du lịch tại Hội An.

Phát huy những hiệu quả từ đề án, thành phố Hội An tiếp tục mở rộng không gian “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”. Theo đó, bên cạnh những tuyến phố nằm trong Phố cổ đã được quy định, không gian mở rộng được tổ chức thêm như sau: toàn bộ đường Trần Phú; đường Nguyễn Huệ; đoạn từ Trần Phú đến ngã tư Nguyễn Huệ - Phan Châu Trinh; toàn bộ đường Công Nữ Ngọc Hoa; toàn bộ đường trước Quảng trường – dọc sông Hoài.

Thời gian hoạt động của “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” được quy định như sau: Buổi sáng từ 09 giờ đến 11 giờ; buổi chiều, tối từ 15 giờ đến 21 giờ 30 phút vào mùa mưa và đến 22 giờ mùa nắng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết: Bên cạnh việc mở rộng không gian, thành phố Hội An cũng sẽ bố trí nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn như: trò chơi dân gian, chợ ẩm thực, phố nghệ thuật… vừa góp phần thu hút du khách, vừa kéo giãn mật độ khách tại khu vực “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” hiện tại.

“Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” là sản phẩm văn hóa du lịch quan trọng góp phần thu hút du khách đến với Hội An, từ đó mang lại nhiều hiệu quả kinh tế và những giá trị tinh thần cho người dân. Chính vì thế, kế hoạch mở rộng này đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dân trong khu vực, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một không gian rộng rãi, thoáng mát để trải nghiệm những hoạt động văn hóa đặc sắc tại Hội An.

Nguyễn Sơn (TTXVN)