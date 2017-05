Nữ du khách Nuntira Mekaroon Kamol, quốc tịch Thái Lan là vị khách thứ 10 triệu đến tham quan Di sản thế giới Hội An và được chính quyền thành phố tặng món quà kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 12/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón du khách thứ 10 triệu tham quan phố cổ Hội An.

Nữ du khách Nuntira Mekaroon Kamol, quốc tịch Thái Lan là vị khách thứ 10 triệu đến tham quan Di sản thế giới Hội An và được chính quyền thành phố tặng món quà kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, việc tổ chức lễ đón khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An là việc làm thường xuyên của thành phố trong những năm qua nhằm ghi dấu ấn đậm nét trong lòng du khách. Gần đây nhất, thành phố tổ chức đón vị khách thứ 8 triệu vào năm 2016.

Tham quan phố cổ Hội An là lựa chọn không thể thiếu của các du khách, nhất là khách quốc tế mỗi khi đến Quảng Nam.

Từ đầu năm 2017 đến nay, phố cổ Hội An đã đón gần 700.000 lượt khách trong nước và quốc tế, trong đó có trên 400.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, đầu năm nay, Hội An được độc giả của chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor bầu chọn là một trong top “25 điểm đến tốt nhất thế giới.”

[Festival 2017 - Hành trình kết nối di sản Quảng Nam với thế giới]

Để du lịch Hội An tiếp tục phát triển bền vững, phố cổ Hội An trở thành điểm đến yêu thích trên thế giới và trở thành đầu tàu kích thích du lịch Quảng Nam phát triển, thành phố Hội An và ngành du lịch Quảng Nam tiếp tục chú trọng đổi mới các sản phẩm du lịch hiện có, phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới mang nét đặc trưng của mình.

Thành phố tập trung thực hiện các dự án có tính đột phá để tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch mới như “Xây dựng làng quê - làng nghề sinh thái Cẩm Kim,” “Phát triển bền vững xã đảo Tân Hiệp trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm-Hội An giai đoạn 2017 -2025”.

Thành phố cũng xây dựng Đề án đề nghị công nhận Cù Lao Chàm là khu du lịch quốc gia; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng để mở rộng phố đi bộ ở khu phố cổ; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch biển đảo phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách,

Mặt khác, thành phố Hội An yêu cầu các doanh nghiệp du lịch tăng cường hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau nâng cao chất lượng dịch vụ; các công ty lữ hành cam kết thực hiện đúng giá niêm yết, không tăng giá tour, lấy sự hài lòng của du khách để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch./.