Cuối tháng 3/2017, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và Công văn phúc đáp của các cơ quan.

1. Bạn đọc Nguyễn Thị Luận, trú tại số nhà 208, ngõ 245 đường Hoàng Mai (tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gửi đơn đề ngày 17/3/2017. Nội dung: Bạn đọc “kêu cứu” về việc Trịnh Văn Cường quê tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, làm nghề bán vé xe tại Công ty xe buýt 10/10 “đem lòng yêu tôi… Tôi đã khuyên can Cường và kiên quyết không chấp nhận. Thế nhưng Cường cứ liên tục bám đuổi và thể hiện những hành vi côn đồ như đánh đập, nhắn tin đe dọa đến uy hiếp”. Báo VietNamNet có Công văn số 196/CV-VNN ngày 17/3/2017 gửi Công an quận Hoàng Mai; Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đề nghị xem xét.

2. Bạn đọc Trần Mai ở Trường THCS Nguyễn Du, xã Ea Tóh, Krông Năng, tỉnh Đak Lak gửi email đề ngày 28/3/2017 phản ánh “cung đường đau khổ” mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi mịt mù. Đây là huyết mạch nối trung tâm huyện lỵ Krông Năng, tỉnh Đak Lak với các xã Ea Tóh, Ea Tân, Dliê Ya … Trên cung đường này hàng ngày có hàng ngàn người dân qua lại mưu sinh, hàng trăm giáo viên và học sinh từ mẫu giáo đến Trung học phổ thông lặn lội đến trường; lượng xe tải chở vật liệu, hàng nông sản… chạy qua cũng ngày càng nhiều, “ổ trâu”, “ổ voi” dầy đặc, hiểm nguy luôn rình rập người và phương tiện tham gia giao thông. Được biết, đã có kế hoạch xây dựng lại con đường này từ lâu.Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà đến nay vẫn tồn tại “thảm cảnh” này? Xin chuyển ý kiến của bạn Trần Mai đến các cơ quan chức năng của tỉnh Dak Lak xem xét.

Đường dày đặc ổ trâu, ổ voi (ảnh do Bạn đọc cung cấp)

3. Bạn đọc Phạm Ngọc Triệu thành viên của gia đình được ủy quyền thờ cúng Liệt sỹ Phạm Văn Thơ hy sinh trong công cuộc chống Mỹ cứu nước, đến Tòa soạn Báo VietNamNet trình bày và gửi đơn đề ngày 17/3/2017. Nội dung đơn: Bà Phạm Thị Bế 85 tuổi, vợ của Liệt sỹ cùng con, cháu đang đặc biệt khó khăn về nhà ở tại Khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Gia đình nhiều lần xin sửa chữa nhưng không được vì đất nằm trong khu vực dự án (treo từ hơn 20 năm nay). Gia đình bà Bế cũng chưa được hưởng chế độ chính sách như phân đất làm nhà hoặc bố trí chỗ ở phù hợp. Báo VietNamNet có Công văn số 199/CV-VNN ngày 20/3/2017 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh; Ủy ban nhân dân TP. Bắc Ninh đề nghị xem xét.

4. 12 bạn đọc “là những hộ dân sống tại khu đô thị mới phía tây Nam Cường, TP. Hải Dương” cùng ký tên trong đơn đề ngày 2/12/2016 “kiến nghị về việc dừng chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch, lập dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất cơ sở giáo dục sang đất ở đô thị tại lô đất 73, khu đô thị phía tây TP. Hải Dương của Công ty TNHH tập đoàn Lam Sơn”. Báo VietNamNet có Công văn số 200/CV-VNN ngày 20/3/2017 gửi UBND tỉnh và UBND TP. Hải Dương đề nghị xem xét.

5. Bạn đọc Lê Minh Vũ, Giám đốc Công ty Công ty Giáo dục Vũ Tấn, địa chỉ đô thị số 3, khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa gửi đơn đề ngày 16/3/2017 “kêu cứu khẩn cấp” về việc “đơn vị thi công đào đắp, đổ cát làm đường trên đất của Công ty khi chưa bồi thường, chưa giải quyết khiếu nại”. BĐ Minh Vũ cũng đề nghị bồi thường đất được giao theo khoán 10; bồi thường đất khai hoang ở đê Làng và đê Hoằng Hóa, đê Đạo, đất khu vực cồn đồi. Báo VietNamNet có Công văn số 201/CV-VNN ngày 20/3/2017 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện Tĩnh Gia đề nghị xem xét.

6. Bạn đọc Đặng Trần Phi Hùng, ở nhà số 8, ngõ 176, đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố thôn trung 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội gửi email “thư kêu cứu” đề ngày 17/3/2017 với nội dung: “Tôi đã 72 tuổi, cựu chiến binh, bị tai biến não, bị liệt chân tay từ năm 2000. Vừa qua tôi đi khám bảo hiểm y tế, vì giấy chứng minh nhân dân của tôi đã hết hạn nên Bảo hiểm yêu cầu đổi thì mới được khám. Nhân có đợt Công an quận Bắc Từ Liêm về làm CMT tại phường Xuân Đỉnh, tôi ra trình chứng minh thư cũ và đầy đủ các giấy tờ như sổ hưu, sổ hộ khẩu, nhưng CA yêu cầu phải có…Giấy khai sinh. Tôi sinh từ trước Cách mạng tháng Tám (1945) trải qua hai cuộc chiến tranh Giấy khai sinh bị thất lạc và xa quê từ năm 1950 làm sao tôi xin lại được? Xin chuyển ý kiến của BĐ cao niên Phi Hùng đến các cơ quan chức năng, nhất là Công an quận Bắc Từ Liêm xem xét.

7. Bạn đọc Đinh Văn Tộ thường trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương gửi đơn đề ngày 13/3/2017 khiếu nại Quyết định số 83/QĐ ngày 19/8/1999 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về việc BĐ Tộ thôi hưởng trợ cấp quân nhân bị bệnh nghề nghiệp, với lý do “không đủ điều kiện hưởng trợ cấp quân nhân bị bệnh N2” mà không ghi rõ không đủ điều kiện gì, theo quy định nào? Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và tỉnh Hải Dương, nơi BĐ Đinh Văn Tộ đồng gửi đơn này xem xét.

8. Bạn đọc Nghiêm Chí Thành địa chỉ 238 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội gửi đơn trình bày về việc: Trong Giấy khai sinh của con trai, “Họ” bị đánh máy sai chính tả ( “Ngihêm Đức Lân” thay vì “Nghiêm Đức Lân”) dẫn đến cháu không được nhập học Trung học cơ sở, “Mấy chục lần tôi lên phường Liễu Giai và cấp quận đều không được giải quyết”. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền của TP. Hà Nội, nơi BĐ Nghiêm Chí Thành đồng gửi đơn này xem xét.

9. Qua email đề ngày 15/3/2017, bạn đọc Phạm Hồng Hạnh và bạn đọc Võ Đình Khôi thường trú tại 136 Vườn Lài, quận 12, TP.HCM phản ánh một số phòng khám có yếu tố Trung Quốc hành nghề có những sai phạm nổi cộm như vẽ bệnh, quảng cáo ‘nổ’, hù dọa tình trạng bệnh nặng, không công khai giá khám và chữa bệnh, thông dịch sai chuyên môn, v.v…Các Bạn đọc kiến nghị về việc “công khai tên của những Phòng khám đa khoa có người Trung Quốc vi phạm để người dân biết, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra”. Xin chuyển ý kiến của các BĐ Phạm Hồng Hạnh, Võ Đình Khôi tới Sở Y tế TP.HCM xem xét.

10. Bạn đọc: Phạm Văn Quân trú quán thôn 2, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng gửi đơn đề ngày 15 tháng 3 năm 2017 kêu cứu về việc: Gia đình anh Đỗ Văn Ngọc cùng thôn và gia đình Đỗ Đức Hòa, trú tại Hải Phòng lấn chiếm ngõ đi chung, xây chặn cổng nhà, không cho người trong gia đình BĐ Quân đi ra ngoài, đánh người gây thương tích. Vụ việc kéo dài đã 6 năm, UBND xã 3 lần hòa giải không thành; UBND TP. Hải Phòng và UBND huyện Thủy Nguyên đều có văn bản chỉ đạo UBND xã Hoàng Động giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo kết quả trước ngày 28 tháng 2 năm 2017. Nhưng đến nay, UBND xã Hoàng Động vẫn không thực hiện với lý do phải đợi ông Hòa về mới giải quyết (trong khi ông Hòa không phải là người xã này). Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền của TP. Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên và xã Hoàng Động khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc này.

11. Bạn đọc Nguyễn Ngọc Dũng, thường trú 165 Ngô Văn Sở, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định nhiều lần gửi đơn, mới nhất đề ngày 27/2/2017 “kiến nghị, cầu cứu khẩn cấp” về việc: UBND phường Đập Đá tự ý lấy đất có nguồn gốc của gia đình bạn đọc Dũng cấp cho bà Nguyễn Thị Huỳnh sử dụng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình Bạn đọc. Được biết, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn đã có Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 (GQKN lần 1) “không chấp nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Ngọc Dũng…vì UBND phường Đập Đá không thực hiện hành vi cắt đất của gia đình ông để giao cho bà Nguyễn Thị Huỳnh”; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có QĐ số 3068/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 (GQKN lần 2) có hiệu lực pháp luật tại thời điểm. Báo VietNamNet không thông tin về vụ việc này nữa.

12. Bạn đọc Đỗ Thị Thanh Hường, giáo viên hợp đồng tại trường Mầm non Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa gửi đơn đề ngày 16/3/2017 “kiến nghị làm rõ và xử lý 2 cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm quy chế của UBND TP. Thanh Hóa trong việc đấu giá đất để trục lợi bất chính, làm thất thu ngân sách nhà nước”. Xin chuyển kiến nghị này của BĐ Thanh Hường đến UBND TP. Thanh Hóa đề nghị xem xét.

13. Bạn đọc Nguyễn Duy Nguyện ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội gửi email “đơn kiến nghị” đề ngày 27/3/2017 về việc: Hộ ông Nguyễn Duy Tân xây dựng công trình lấn chiếm ngõ đi chung, đè lên rãnh thoát nước ( ngõ rộng 4 mét theo tờ bản đồ năm 1986 huyện đã công bố, nay chỉ còn 2,2 m), làm cho các hộ dân sinh sống phía trong- có hai hộ gia đình có công với nước- bị ngập úng, tắc bẩn và ô nhiễm môi trường, nước phân ngập đến nửa bọng chân. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng UBND xã Tráng Việt không giải quyết. Hà Nội đang xử lý quyết liệt vấn đề lấn chiếm vỉa hè, đề nghị UBND huyện Mê Linh xem xét, giải quyết dứt điểm.

Ảnh do Bạn đọc cung cấp

14. Bạn đọc Trần Hữu Tình công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh gửi email đơn đề ngày 21/8/2016 “kêu cứu khẩn cấp” về việc “gia đình tôi bị trù dập 11 năm nay” và bản thân bị “kỷ luật oan sai” do đấu tranh với những sai phạm của người quản lý đơn vị. Đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Y tế nơi BĐ Trần Hữu Tình đồng gửi đơn này xem xét.

15. Bạn đọc Nguyễn Quang Anh (Hà Nội) gửi email đề ngày 21/3/2017 phàn nàn về việc “Mất tiền trong tài khoản Visa Vietcombank dù không chi tiêu…Có 6 giao dịch lạ được thực hiện vào ngày 21/11/2016 với tổng số tiền giao dịch là 28,315,960 VND qua thẻ Visa debit. Sau tra soát bước đầu, ngày 23/01/2017, tôi nhận được thông báo hoàn vào tài khoản 107,032 VND là số tiền bị mất từ giao dịch đầu tiên. Số tiền còn lại 28,208,928 đ của 5 giao dịch sau hiện vẫn chưa biết đang ở đâu? Việc này khiến tôi cho rằng các phương thức bảo mật của VCB đang có vấn đề”. Xin chuyển ý kiến của BĐ Quang Anh đến Vietcombank đề nghị xem xét.

16. Bạn đọc Trương Phong ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định gửi đơn đề ngày 20/3/2017, tiếp tục đề nghị về việc hỗ trợ bồi thường do bị thu hồi đất. Về vấn đề này, Báo VietNamNet đã 2 lần có Công văn (số 88/CV-VNN ngày 16/3/2015 và số 307/CV-VNN ngày 4/9/2015) gửi UBND tỉnh Bình Định; UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đề nghị xem xét, giải quyết. UBND huyện Hoài Nhơn cũng đã 2 lần phúc đáp bằng Công văn, đều cho biết: “UBND huyện Hoài Nhơn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo xử lý và kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ của UBND tỉnh”. Còn UBND tỉnh Bình Định vẫn…im lặng! Bạn đọc Trương Phong gửi “đơn kêu cứu” vì việc bồi thường chưa được giải quyết. Báo VietNamNet đề nghị UBND tỉnh Bình Định; UBND huyện Hoài Nhơn khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc này.

17. Bạn đọc Lê Văn Bông, Giám đốc CT TNHH một thành viên Hai Bông, trụ sở tại thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa gửi đơn đề ngày 20/3/2017 đề nghị “Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa chấp hành một cách đầy đủ Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS ngày 21/12/2015 của Chi cục Thi hành án huyện Cam Lâm về việc thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ 3 giữ”. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền nơi BĐ Lê Văn Bông đồng gửi đơn này xem xét.

18. Bạn đọc N.Đ.L thường trú thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc gửi “đơn tố cáo” đề ngày 5/3/2017 về việc: Ông Trưởng thôn tự ý dùng 314 triệu đồng còn lại (sau khi xây dựng một số hạng mục Nghĩa trang nhân dân do dân đóng góp mỗi đầu người 500.000đ) vào việc san lấp mặt bằng ngoài quy hoạch của Nghĩa trang để cho thuê; nhưng người được thầu khoán lại sử dụng sai mục đích. Trong biên bản hợp đồng trồng cây xanh cải tạo môi trường, lại sử dụng mặt bằng làm bãi thu gom xe cũ đã qua sử dụng, thậm chí còn xây dựng nhà ở trên bãi đất đó. Đề nghị UBND huyện Yên Lạc; UBND xã Trung Nguyên xem xét.

19. Bạn đọc là Luật sư Đỗ Văn Cương- Công ty Luật TNHH Một thành viên T.H, địa chỉ tầng 3, tòa nhà 619, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội gửi văn bản đề ngày 21/3/2017 kiến nghị xem xét về vụ “ba căn nhà” số 28-30-32 đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh cho chủ sở hữu hợp pháp là bà Nguyễn Thị Thìn theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 23/1/1996 UBND TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định số 69745/QĐ-UB về việc xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với “3 căn nhà” với lý do “nhà vắng chủ”. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền TP. Hồ Chí Minh xem xét.

20. Bạn đọc Vũ Thị Ly và hơn 10 bạn đọc trú tại tổ 19, khu 2, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cùng ký tên trong đơn đề ngày 27/3/2017 “cầu cứu khẩn cấp” về việc UBND tỉnh Quảng Ninh bác khiếu nại: Nhà, đất bị thu hồi để thực hiện dự án “đều có mặt tiếp giáp sát liền với đường Ba Đèo, đường 25/4 lại không được bồi thường đường Ba Đèo”. Các Bạn đọc có thể thực hiện Điều 2 ghi tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Nếu không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại, 13 ông, bà có tên nêu trên có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.

21. Bạn đọc Phan Văn Trường, tạm trú thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội gửi đơn đề ngày 26/3/2017 “trình báo khẩn cấp” về việc cơ sở sản xuất tại hồ Đền Sóc thuộc địa chỉ trên do BĐ Trường quản lý, sử dụng, bị “một nhóm 5-6 người dùng kìm, xà beng, máy xúc…phá hủy trong các ngày 23 + 26/3/2017, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng”. Đề nghị Công an huyện Sóc Sơn và CA xã Phù Linh xem xét.

22. Bạn đọc Hoàng Văn Bình ở số 135, đường Trần Hưng Đạo, tổ 11, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc gửi đơn đề ngày 27/3/2017 tố cáo một số cán bộ cơ sở đã cấp diện tích đất của gia đình vào Giấy CNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Vạn và ông Hoàng Yên nhằm chiếm đoạt tài sản (tiền bồi thường Dự án QL2-BOT). Được biết Công an thị xã Phúc Yên đã thụ lý giải quyết vụ việc này, kết luận là vụ án dân sự, chuyển hồ sơ sang Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, nhưng BĐ Bình không đồng ý. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Phúc xem xét.

23. Bạn đọc Nguyễn Thị Thinh 80 tuổi ở số 140 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội gửi “đơn khởi kiện” đề ngày 25/3/2017 đối với 1 số cán bộ UBND phường Đội Cấn “hợp thức hóa các sai phạm của nhà số 140A mặt phố Đội Cấn –gây ô nhiễm về môi trường, về tiếng ồn; nguy hiểm về điện, về cháy nổ, mất an toàn do xây dựng cơi nới ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào”. Đề nghị các cơ quan chức năng của quận Ba Đình, TP. Hà Nội nơi Bạn đọc cao niên Nguyễn Thị Thinh đồng gửi đơn này xem xét.

24. Bạn đọc Hiệp Lê gửi email đề ngày 29/3/2017 phản ánh: Trong 3 tuần qua, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có hơn 50 trường hợp bị chó cắn, một số người không tiêm phòng dại kịp thời đã lên cơn dại, một bé trai 5 tuổi đã tử vong. Xã Thanh Mai thuộc vùng hẻo lánh, chó chạy rông ngoài đường khá nhiều, nhưng gần 1 năm qua không thấy xã triển khai tiêm phòng dại. Xin chuyển ý kiến của bạn đọc Hiệp Lê đến UBND xã Thanh Mai và UBND huyện Thanh Chương xem xét.

25. Bạn đọc T.H ở phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh gửi email đề ngày 30/3/2017 phản ánh về một kẻ “biến thái” trên đoạn đường cao tốc HCM-Long Thành- Dầu Giây, từ nút giao với đường Võ Chí Công đến nút giao thông Mai Chí Thọ. Kẻ này là “một người đàn ông, khoảng trên 30 tuổi, người to cao, mặc áo công nhân xây dựng công trình, đi xe số, chặn đầu xe phụ nữ nói loạn bậy rồi bóp ngực và sàm sỡ… Hành vi này rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng chị em khi đang chạy xe trên đường cao tốc”. Xin chuyển ý kiến lo ngại của bạn đọc T.H đến đơn vị Cảnh sát giao thông trên địa bàn này xem xét xử lý, bảo đảm an toàn cho chị em tham gia giao thông.

26, Bạn đọc Nguyễn Thành Trung thường trú số 15, phố Thống Nhất, khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương gửi đơn đề ngày 27/3/2017 tiếp tục khiếu nại về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành trong giải quyết việc cán bộ y tế Bệnh viện huyện Kim Thành tiêm thuốc cho con BĐ là Nguyễn Minh Kiên, bị “sốc phản vệ” và tử vong ngày 3/8/2016. Mời xem số 1 Các cơ quan phúc đáp ngay dưới đây để rõ thêm.

Các cơ quan phúc đáp

1. Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có Công văn sô 70/TB ngày 8/3/2017 phúc đáp Công văn số 141/CV-VNN ngày 28/2/2017 đề nghị xem xét đơn của BĐ Nguyễn Thành Trung có con là Nguyễn Minh Kiên tiêm thốc tại BV Đa khoa Kim Thành, bị sốc phản vệ, sau đó chết tại gia đình. Công văn cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành xác định tin báo của Công an thị trấn Phú Thái về việc cháu Kiên bị chết ngày 3/8/2016 tại gia đình không có dấu hiệu tội phạm hình sự...Ngày 1/3/2017 ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo trên và đã thông báo cho anh Trung biết.

2. Cục Người có công có Công văn số 484/NCC-CS2 ngày 17/3/2017 phúc đáp Công văn số 140/CV-VNN ngày 28/2/2017 của Báo đề nghị xem xét đơn của bạn đọc Hoàng Đăng Đạt. Công văn cho biết: Vấn đề ông Đạt nêu trong đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên). Cục đã có 2 Công văn (tháng 9/2016 và tháng 1/2017) đề nghị Sở này xem xét giải quyết và báo cáo kết quả về Cục, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được. Ngày 9/3/2017 Cục Người có công đã có văn bản số 124/NCC-CS2 trả lời ông Hoàng Đăng Đạt. Xin nhắc lại là Công văn số 140/CV-VNN ngày 28/2/2017 của Báo VietNamNet đồng gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, nhưng đến nay Sở này chưa phúc đáp.

3. Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Công văn sô 030/CV-HĐTS ngày 1/3/2017 phúc đáp Công văn số 133/CV-VNN ngày 22/2/2017 đề nghị xem xét Văn bản số 056/CV/BTS ngày 28/10/2016 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Công văn cho biết: Văn bản trên “thuộc nhóm hồ sơ đã được Ban Thường trực HĐTS xử lý kết thúc trước ngày 26/12/2016”.

4. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội có Văn bản số 17/TB-CSĐT-ĐTTH ngày 23/3/2017 phúc đáp Công văn số 196/CV-VNN ngày 17/3/2017 của Báo VietNamNet đề nghị xem xét đơn tố giác tội phạm của BĐ Nguyễn Thị Luận. Văn bản nêu rõ: Cơ quan CSĐT CA huyện Thanh Trì đã xác minh nội dung đơn, việc anh Cường đánh chị Luận xảy ra ở địa bàn quận Hoàng Mai, hiện nay Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai đang giải quyết. Cơ quan CSĐT CA huyện Thanh Trì đã chuyển đơn trên đến Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Báo VietNamNet mong CA quận Hoàng Mai cũng sớm phúc đáp Công văn số 196/CV-VNN ngày 17/3/2017.

Trân trọng cảm ơn các cơ quan trên.

Ban Bạn đọc