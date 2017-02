Cuối tháng 2/2017, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc.

1. Bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vũ Hùng Phát (địa chỉ 211, phố Giáp Nhất, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp tục gửi “đơn kêu cứu, tố giác” đề ngày 18/2/2017 về việc bị 14 đối tượng lừa đảo thuê xe ô tô của công ty đem đi cầm cố bán lấy tiền và lừa đảo xuất khẩu lao động, gây thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng. Công ty đã cung cấp đầy đủ các chứng cứ, đề nghị Công an; Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân xem xét.

2. Một “độc giả trung thành” của VietNamNet gửi email đề ngày 23/2/1017 “Xin gửi tới quý Báo nỗi bức xúc và lo lắng chung của người dân huyện Phú Lương – Thái Nguyên về 1 trạm thu phí BOT đang được xây dựng 1 cách rất khẩn trương. Tỉnh Thái Nguyên mới làm 1 con đường cao tốc Thái Nguyên <-> Bắc Kạn chạy song song với QL3 cũ, nhưng lại xây trạm thu phí trên cả QL3 cũ (đoạn qua xã Cổ Lũng) mặc dù QL này dân vẫn đi từ xưa đến nay. Người dân chỉ đi từ huyện xuống thành phố thì có liên quan gì đến con đường mới làm mà bắt chúng tôi nộp phí? Còn nếu họ nói thu để tu sửa đường thì cũng vô lý bởi nhà nước đã thu thuế của dân rồi còn thu cả phí bảo trì đường bộ nữa. Chúng tôi rất cần những thông tin rõ ràng, hợp lý để “tâm phục khẩu phục”! Xin chuyển ý kiến của Bạn đọc ở huyện Phú Lương - Thái Nguyên đến các cơ quan chức năng xem xét.

Ảnh minh họa: Cao tốc Thái Nguyên- Bắc Kạn

3. Bạn đọc Nguyễn Thanh Bình (Hải Dương) gửi đơn phản ánh về việc UBND tỉnh Hải Dương ra Thông báo số 19/TB-VP ngày 27/2/2017 điều chỉnh hàng loạt quy hoạch trong đó có 2 vị trí quan trọng là điều chỉnh bãi đỗ xe lô đất số 107 và chuyển đổi mục đích sử dụng một số lô đất được quy hoạch là Trường học cho các Khu đô thị mới phía Tây TP Hải Dương. Đơn này BĐ đồng gửi nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xem xét.

4. Bạn đọc Nguyễn Kim Ly, thường trú tại số nhà 109, tổ 5, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang tiếp tục gửi đơn đề ngày 26/12/2016 không nhất trí với Quyết định kỷ luật của Công an tỉnh Kiên Giang: Cảnh cáo đối với các ông Đào Văn Hùng, Nguyễn Thanh Đạt; khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sậy, đều là Cảnh sát kinh tế Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh Kiên Giang; đồng thời điều chuyển các ông này làm công tác khác. Trước đó, bạn đọc Kim Ly nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo tới các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan báo chí và tới cả Thủ tướng vì các ông có tên trên “có hành vi khám xét nhà và bắt giữ người trái luật; lạm quyền, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm công dân”.

5. Các hộ dân sống ở tổ 1, khối 1, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (trục đường ngã tư Phan Chu Trinh - Thanh Hóa chạy lên hướng đường Hùng Vương) gửi email đề ngày 16/2/2017 phản ánh: Đường Thanh Hóa mở ra đến nay đã được gần 10 năm. Các công trình công cộng như đèn đường, cống, vỉa hè, cây xanh... đã ổn định. Nhưng khi người dân có nhu cầu xin xây dựng nhà cửa thì chính quyền không giải quyết (cứ nói là cấn quy hoạch). Trong khi đó phía đối diện bên phường Hòa Hương thì lại được xây dựng (cụ thể là nhà của bà Chung mới mua đất tại ngã tư và làm nhà). Chẳng lẽ cứ để người dân sống chật chội, sinh hoạt tù túng vì con cái mỗi ngày càng lớn, có nhu cầu làm nhà lại không được làm? chúng tôi thấy hết sức vô lý và bức xúc. Đề nghị UBND TP. Tam Kỳ, Quảng Nam xem xét.

6. Bạn đọc Phạm Mai Ngọc gửi email đề ngày 20/2/2017 phản ánh: Đã từ lâu, quán giải khát, hát karaoke trong chung cư khu đô thị Xa La - Hà Đông thường xuyên hát ầm ĩ đến tận 23 - 24 giờ đêm. Họ hát rất to, phòng hát không được cách âm cho nên ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh; bất chấp Thông tư 02 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ tháng 4 năm 2016, nội dung cấm mở nhạc to...làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên từ đó đến nay vẫn không có cơ quan quản lý nào cấm cả. Xin chuyển ý kiến trên của BĐ Mai Ngọc đến UBND quận Hà Đông, Hà Nội đề nghị xem xét.

Ảnh do Bạn đọc cung cấp

7. Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Chiên thường trú tại số nhà 222, đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh qua email đề ngày 17/2/2017 gửi đơn tố cáo về việc một quan chức “cả nhà làm quan” gồm 20 người; ngoài ra còn một số người của các gia đình thông gia cũng được cất nhắc lên những vị trí quan trọng. Đơn này, BĐ Xuân Chiên đồng gửi các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét.

8. Bạn đọc Trịnh Thị Huyền Trang ở địa chỉ 238/1, Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh qua email gửi “đơn kêu cứu” đề ngày 18 tháng 2 năm 2017 về việc mẹ là bà Đào Thị Hải Kim, được công ty Tân Hoàng Minh, địa chỉ 118, Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đưa đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út ngày 09/01/2017. BĐ Huyền Trang cho biết “nay hằng ngày mẹ tôi đang bị bóc lột sức lao động cũng như tinh thần; phải làm việc từ 4-5h sáng đến 21-22h đêm, chỉ được ăn một bữa; gần hai tháng vẫn chưa được nhận lương lao động; bị giữ điện thoại mang từ Việt Nam sang, sau giờ làm việc mới được trả để nói chuyện 5 phút”. Đơn này, BĐ Huyền Trang đồng gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền (Cục Quản lý lao động ngoài nước; Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội) đề nghị xem xét.

9. Bạn đọc Nguyễn Đức Thịnh (nguyenducthinh031971@gmail.com) gửi email đề ngày 21/2/2017 phản ánh “thực trạng thiếu trung thực và có tính chất thương mại hóa trong hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc Việt Nam (gọi tắt là VSTEP) ở 1 trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh”. Bạn đọc Đức Thịnh cho biết “Hiện tại ở trường Đại học này có nhiều đơn vị trong trường song song cấp loại hình chứng chỉ ngoại ngữ và thực chất không có một cơ quan chủ quản. Quá trình ra đề, duyệt đề và in sao đề lỏng lẻo không đúng quy trình và nguy cơ lộ đề và rò rỉ thông tin đề thi là hoàn toàn có thể xảy ra”. Xin chuyển ý kiến của BĐ Nguyễn Đức Thịnh đến các cơ quan chức năng của TP.Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét.

10. Bạn đọc là “những người mua chung cư dự án New Horizon City - 87 Lĩnh Nam, Hà Nội” gửi email đề ngày 15/2/2017 “mong cơ quan báo chí có tiếng nói bảo vệ người tiêu dùng như chúng tôi”. Cụ thể là: “Chủ dự án quảng cáo dự án với phối cảnh màu sơn ngoài trắng sứ. Tuy nhiên, khi sơn thực tế thời điểm hiện tại chủ đầu tư lại sơn màu vàng cho phối cảnh ngoài của dự án. Mong muốn của toàn thể cư dân mua nhà là Chủ đầu tư tuân thủ đúng việc sơn màu trắng cho dự án như trong thiết kế ban đầu”. Đơn này, các Bạn đọc đồng gửi các cơ quan chức năng và Chủ dự án New Horizon City - 87 Lĩnh Nam, Hà Nội đề nghị xem xét.

11. Bạn đọc Nguyễn Hữu Kiên ở quận Bắc Từ Liêm gửi email đề ngày 27/2/2017, phản ánh: Tháng 9/2015, Ban quản lý dự án Quận Bắc Từ Liêm công bố đơn vị trúng thầu dự án Mở rộng và cải tạo Trường THCS Thụy Phương là Công ty CP Đầu tư Trúc Bạch (một nhà thầu khá quen thuộc đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn Từ Liêm trước đây) với trị giá xây lắp và thiết bị là hơn 24,2 tỷ đồng trong thời gian thi công là 290 ngày. Đến nay công trình đã quá hạn hơn 200 ngày nhưng vẫn còn ngổn ngang, dang dở; một dãy lớp học không cửa sổ, cửa đi. Các thầy cô giáo phải dùng bạt dứa bịt cửa phía Bắc che chắn cho học sinh đỡ rét. Sân trường bị cậy tung, chưa được lát nên cát bụi mù trong những đợt gió lớn. Không biết bao giờ công trình cải tạo Trường THCS Thụy Phương mới tái khởi động cho thầy trò có nơi học hành ổn định? Xin chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng của quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xem xét.

Ảnh do Bạn đọc cung cấp

12. Bạn đọc Nguyễn Thanh Khoa, thường trú tại 601/22/15, đường Cách mạng tháng Tám, phường 15, quận 10, TP. HCM gửi email đơn trình báo “tố cáo hành vi đánh tráo đơn thư để bao che cho hành vi vi phạm pháp luật”. Đơn này, BĐ Thanh Khoa đồng gửi “các cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân cũng là bảo vệ thể chế xã hội, vì vậy rất mong các cơ quan hữu trách, nhất là Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh xem xét”.

13. Bạn đọc Quang Hưng ở Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng gửi email đề ngày 23/2/2017 phàn nàn: “Từ ngày 21/02/2017 Vinaphone thông báo thay đổi chính sách cước đối với thuê bao trả trước trong đó có Ezcom thì tài khoản khuyến mại phụ KM2 (TKKM2) & DK2 (TKDK2) chỉ sử dụng để gọi nội mạng Vinaphone và cố định VNPT không sử dụng gửi tin nhắn SMS. Như vậy tài khoản khuyến mại phụ thuê bao của tôi và nhiều thuê bao Ezcom khác còn rất nhiều tiền mà không sử dụng được, ảnh hưởng tới rất nhiều quyền lợi của khách hàng”. Xin chuyển ý kiến của BĐ Quang Hưng đến nhà mạng Vinaphone và các cơ quan chức năng xem xét đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

14. Bạn đọc là “cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Yên Bái” gửi “đơn tố cáo” đề ngày 9/2/2017. Đơn này, các BĐ đồng gửi nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xem xét.

15. Bạn đọc Nguyễn Vĩnh Phúc, địa chỉ: KI – Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận gửi “Thư kêu cứu” đề ngày 24 tháng 02 năm 2017 về việc còn nhiều người có công và gia đình chính sách ở địa phương chưa được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước. Thư này BĐ Vĩnh Phúc đồng gửi Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét.

16. Bạn đọc là “tiếp viên phục vụ trên tàu” gửi “thơ phản ánh” về thực trạng thiết bị vệ sinh “thật sự là nỗi ác mộng với chúng tôi và hành khách đi tàu” được lắp đặt từ năm 2014 trên các toa tàu khách của Công ty Hà Nội, Sài Gòn đang chạy trên tuyến Bắc- Nam. Thơ này, BĐ đồng gửi các cơ quan chức năng; đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét.

17.Bạn đọc Hoàng Đăng Đạt ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên gửi đơn đề ngày 23/2/2017 trình bày: Từ tháng 6/1977 tôi về hưởng chế độ mất sức QĐ, nay là Bệnh binh 2/3 (71%). Tháng 4/1985 bị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hưng Yên dừng chế độ, đến đầu tháng 12/1997 mới phục hồi; nhưng chỉ chi trả từ ngày 1/1/1995; như vậy còn thiếu 9 năm 9 tháng chưa trả. BĐ Hoàng Đăng Đạt đã gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cục Người có công Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết ngày 22/9/2016 đã có Văn bản gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hưng Yên đề nghị kiểm tra và báo cáo sự việc, nhưng đến tháng 1/2017, Cục này vẫn chưa nhận được Văn bản phúc đáp của địa phương. Báo VietNamNet đề nghị các cơ quan chức năng, nhất là Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hưng Yên khẩn trương xem xét, bảo đảm chế độ cho BĐ Hoàng Đăng Đạt đúng quy định của Nhà nước.

18. Các bạn đọc Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Thị Lễ, Nguyễn Văn Hiếu đại diện cho 9 anh chị em ruột, đồng chủ sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số nhà 47 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gửi đơn đề ngày 22/2/2017 tiếp tục tố cáo việc vi phạm luật pháp của công trình xây dựng tại 31 Hàng Khoai, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của các chủ sở hữu liền kề là gia đình các Bạn đọc nói trên; đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những phần xây dựng trái phép của nhà 31 Hàng Khoai. Báo VietNamNet đã từng phản ánh vấn đề này, đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Mã xem xét, giải quyết dứt điểm.

19. Bạn đọc Duy Thành gửi email đề ngày 25/2/2017 “có điều muốn nói về vệ sinh công cộng xung quanh hồ Hoàn Kiếm như sau: 5h30 ngày 20/2/2017 tôi vẫn thấy các nhà vệ sinh công cộng khóa cửa; người dân và du khách thì đã đông, ai muốn sử dụng cũng không được. 6h tôi thấy nhà vệ sinh công cộng gần bờ hồ Hoàn Kiếm đối diện 69 Đinh Tiên Hoàng mở cửa thì vào tiểu tiện, ra khỏi cửa có người bảo phải trả phí vệ sinh 3000 đồng (người này không mặc trang phục nhân viên ở đây), trong khi vé thì có 2000 đồng. Tôi gọi vào đường dây nóng số 0961112324 hỏi, nhân viên trực trả lời đi vệ sinh “nhẹ” tại đây thì không mất phí. Xin chuyển ý kiến của bạn đọc Duy Thành tới Công ty Vệ sinh và Môi trường Hà Nội xem xét.

Các cơ quan phúc đáp

1. UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội có Công văn số 720/UBND-BTCD ngày 15/2/2017 phúc đáp Công văn số 63/CV-VNN ngày 8/2/2017 của Báo VietNamNet đề nghị xem xét đơn tố cáo của BĐ Phan Thị Lan Hương. Công văn cho biết Huyện ủy Hoài Đức có Phiếu chuyển đề nghị UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, xem xét. Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện có Văn bản báo cáo Thường trực Huyện ủy và phúc đáp Báo VietNamNet theo quy định.

2. Thanh tra Công an tỉnh Hải Dương có Công văn số 141/TB-PV24 ngày 17/2/2017 phúc đáp Công văn số 44/CV-VNN ngày 23/1/2017 của Báo VietNamNet đề nghị xem xét đơn của BĐ Lê Thị Lụa ở phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Công văn cho biết: Đơn này đã được chuyển đến đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA huyện Kinh Môn để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn các cơ quan trên.

Ban Bạn đọc