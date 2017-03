Bác sĩ được cho là tự thiêu sống hòa nhã, không bức xúc gì với Học viện Hành chính Quốc gia và đồng nghiệp

Chiều 1-3, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo nhanh để thông tin về việc cán bộ của Học viện hành chính quốc gia được cho là tự thiêu tại cơ quan.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ cho hay: theo thông tin ban đầu do Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo, vào khoảng 8g15-8g20, tại Tổ Y tế, Phòng Quản trị, Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia đã xảy ra hiện tượng cháy xăng.

Ông Nguyễn Tiến Thành: "Bác sĩ Nguyễn Tùng Hải đã được xác định là tử vong". Ảnh: PHI HÙNG

Ông Nguyễn Tùng Hải, (SN 1962 quê quán Hà Đông, Hà Nội) là bác sĩ cấp 1, lúc xảy ra vụ cháy đang có mặt tại phòng làm việc. Sau đó, bác sĩ Hải được xác định là tử vong.

Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là do cháy. Ngay sau khi vụ cháy làm ông Hải tử vong xảy ra, Học viện Hành chính Quốc gia đã liên hệ với lực lượng cấp cứu 115, Công an phường Láng Hạ, Công an quận Đống Đa để kịp thời thông tin về vụ việc.

Bộ phận cấp cứu 115 đã khám nghiệm sơ bộ và kết luận ông Nguyễn Tùng Hải đã qua đời. Các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân vụ việc. Khi có kết luận, Bộ Nội vụ sẽ thông tin tới báo chí.

Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Như Thanh, Phó giám đốc thường trực Học viện Hành chính Quốc gia cho hay: “Đây là một sự việc đáng tiếc và Học viện cũng rất trăn trở, suy nghĩ về vụ việc này”.

Theo ông Thanh, trong công việc, anh Nguyễn Tùng Hải sống rất hòa nhã, vui vẻ, quan hệ đúng mực trong cơ quan. Bác sĩ Hải cũng không để xảy ra sự việc gì, không ca thán gì khi còn công tác.

Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Lê Như Thanh: "Đây là sự việc đáng tiếc và để lại nhiều suy nghĩ cho Học viện". Ảnh: PHI HÙNG

Về thông tin trước khi tự thiêu, bác sĩ Hải đã tranh cãi với Trưởng ban Thanh tra của Học viện, ông Thanh cho hay: “Trước khi đến buổi họp báo, chúng tôi đã họp nhanh với các cơ quan chức năng để triển khai, tổ chức phối hợp với gia đình lo tang lễ cho anh Hải. Đồng chí Trưởng ban Thanh tra cũng ngồi đó và xác nhận không hề có tranh cãi nào”.

Trả lời báo chí về một vụ được cho là tự sát cách đây 10 năm tại Học viện, ông Thanh thông tin: Đó là vụ việc một Phó trưởng phòng đào tạo, trong một sáng chủ nhật đã vào cơ quan, đóng cửa phòng và cắt mạch máu.

“Vụ việc đã được kết luận là tự sát do trầm cảm và được thông tin rộng rãi trong học viện”, ông Thanh nói.