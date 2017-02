Nhiều học sinh dù không thích nhưng phải chọn bài thi khoa học xã hội với lý do cơ hội đạt ngưỡng điểm an toàn để xét tuyển (tức khoảng 5 - 6 điểm) sẽ cao hơn so với việc chọn tổ hợp môn khoa học tự nhiên.

Học sinh lớp 12 một trường THPT trong giờ ôn tập An toàn với tổ hợp môn xã hội Trong khi phần lớn học sinh (HS) khá giỏi chọn bài thi khoa học tự nhiên để có cơ hội xét tuyển vào các ngành hấp dẫn thì hầu hết HS trung bình có xu hướng chọn bài thi khoa học xã hội vì cho rằng sẽ dễ kiếm điểm hơn. Một lãnh đạo Trường THPT Phước Long (Q.9, TP.HCM) đưa ra số liệu: “Trong tổng số 440 HS toàn trường thì có 130 HS chọn bài thi xã hội. Hầu hết HS này đều có lực học trung bình”. Đây cũng là đặc điểm chung của rất nhiều trường có tỷ lệ HS trung bình cao. Trường Quốc Văn Sài Gòn (Q.Tân Phú) cũng đưa ra định hướng cho hầu hết HS của mình là nên chọn bài thi xã hội để việc ôn thi sẽ đảm bảo hơn. Lãnh đạo trường này cũng cho rằng nếu HS không có kiến thức đủ vững thì việc đạt điểm trung bình các môn tự nhiên là không dễ. Lãnh đạo một trường THPT tại TP.HCM thẳng thắn thừa nhận: “Chọn bài thi khoa học xã hội thì HS không cần giỏi, không cần động não nhiều vẫn có cơ hội làm được bài. Nếu chọn bài thi tự nhiên, HS có nguy cơ bị điểm liệt, sẽ ảnh hưởng tới kết quả chung”. Tới thời điểm này, nhiều HS khá, giỏi cũng chuyển hướng chọn tổ hợp môn xã hội. Trần Thị Đào, HS Trường THPT Marie Curie (TP.HCM), cho biết: “Dù có lực học khá nhưng em vẫn quyết định chọn tổ hợp môn khoa học xã hội vì không thực sự tự tin khi chọn bài thi tự nhiên”. Tôn Thị Mộng Cầm (HS Trường THPT Thạnh Lộc, Kiên Giang) cho biết tới thời điểm này vẫn rất phân vân trong việc chọn bài thi tổ hợp. Cầm nói: “Em rất thích ngành thiết kế thời trang. Tuy nhiên, để xét tuyển vào ngành này hầu hết các trường đều yêu cầu tổ hợp có môn vật lý. Môn này có trong tổ hợp khoa học tự nhiên với môn sinh và hóa nhưng em đều rất kém 2 môn này. Tuần trước em đã quyết định chọn bài thi xã hội vì cho rằng đó là giải pháp an toàn. Nếu đạt điểm cao trong bài thi này em sẽ vẫn có cơ hội đậu ĐH. Mặc dù có thể không phải là ngành mình thích nhất nhưng em sẽ cảm thấy đỡ áp lực hơn”. Tập trung vào môn chính xét tuyển ĐH trong tổ hợp môn Từ kinh nghiệm bản thân, tiến sĩ Trịnh Thanh Đèo, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, phân tích: “Dù nói là năm nay chỉ thi kiến thức lớp trong chương trình giáo khoa 12 nhưng với các môn khoa học tự nhiên bắt buộc HS phải có kiến thức cơ bản và kiến thức liên quan từ các lớp dưới thì mới có thể làm bài được. Vì thế, để đạt điểm an toàn xét tuyển ĐH (tức là trên 5 điểm) không phải dễ. Ngược lại, các môn khoa học xã hội thì kiến thức tập trung theo bài, chuyên đề, không quá dàn trải nên nếu đầu tư thời gian ôn tập một cách hợp lý thì điểm 5 không phải là quá khó. HS trung bình nếu có định hướng xét tuyển vào ĐH thì sẽ an toàn hơn khi chọn bài thi xã hội”. Tuy nhiên, tiến sĩ Đèo phân tích thêm: “Không nhất thiết HS cứ phải chọn tổ hợp môn xã hội để được an toàn mà các em cần căn cứ thêm vào tổ hợp môn mà mình có định hướng xét tuyển ĐH ngay từ đầu. Khi đã xác định được môn chính và có kiến thức vững ở các môn này thì các môn thành phần chỉ đảm bảo yêu cầu xét tốt nghiệp. Lúc này, chỉ cần HS lưu ý để không phạm quy khi làm các bài thi thành phần thì tỷ lệ bị điểm liệt sẽ rất hiếm”. Lam Ngọc