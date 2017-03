Điều đặc biệt trong buổi gặp gỡ giữa học sinh với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM vào sáng 28.3 là chính học sinh đề nghị tăng cường dạy lễ nghĩa trong nhà trường.

Học sinh thẳng thắn đề xuất giải pháp để ứng xử trong học đường tốt hơn

Tại buổi gặp gỡ này, gần 160 học sinh (HS) đại diện cho các trường THPT và trung tâm GDTX đã đưa ra các ý kiến khá quyết liệt xoay quanh chủ đề HS với văn hóa ứng xử học đường. Những vấn đề HS quan tâm là nội dung học chưa thiết thực, môi trường văn hóa học đường chưa văn minh, HS vô cảm trên mạng xã hội lẫn cuộc sống...

Đưa văn hóa ứng xử vào chương trình học

Từ những thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng, các cơ quan chức năng cung cấp, Trần Đặng Mai Anh, HS Trường THPT Lam Sơn (Q.Gò Vấp) cho rằng HS vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, nguyên nhân do suy giảm đạo đức. Có lẽ ngành giáo dục nhìn ra vấn đề nên đã đưa môn giáo dục công dân vào kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, Mai Anh thẳng thắn nhận định: “Môn học này có một số kiến thức chưa phù hợp với HS, như lớp 10 học về chủ nghĩa duy vật, duy tâm. Nên thay thế bằng kiến thức ứng xử học đường”.

Cùng quan điểm, Võ Phi Thành Đạt, HS lớp 11 Trường THPT Nguyễn Du (Q.10), đề xuất nhà trường nên lồng ghép các hoạt động kỹ năng sống vào trong tiết học giáo dục công dân. Về môn ngữ văn, nên xây dựng những tiết văn học ứng dụng, đưa những câu chuyện thiết thực vào bài giảng để HS hứng thú.

HS Đỗ Nhật Vi, Trường THPT Đức Trí (Q.Phú Nhuận), phản ánh trong tiết sinh hoạt dưới cờ hằng tuần, thầy cô phát biểu hoạt động, thi đua, còn HS thì ồn ào, mất trật tự. Tương tự, Minh Tâm, lớp 12 Trường THPT Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), nhận xét: “Tiết sinh hoạt dưới cờ không thiết thực. Có thể tổ chức thành các chuyên đề, chủ điểm ứng xử học đường”.

Yến Hòa, HS Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3), thẳng thắn: “Ngay cổng hoặc khuôn viên bất kỳ trường nào cũng có dòng chữ “Tiên học lễ hậu học văn” nhưng đa số đều dạy ngược, dạy kiến thức trước, lễ nghĩa sau. Do vậy cần phải thay đổi, tăng thời gian dạy lễ nghĩa, không chỉ lý thuyết mà cần thực tiễn. Có thể bắt đầu từ việc xếp hàng ở căn tin trường học...”.

Một HS Trường THPT Đinh Thiện Lý (Q.7) đưa giải pháp: “Để hội nhập với văn hóa ứng xử văn minh của các nước, nên chăng tích hợp văn hóa ứng xử vào chương trình học?”.

Còn Nguyễn Trí Long, Trường THPT Thanh Bình (Q.Tân Bình), cho rằng trong nhiều buổi giao lưu giữa gia đình và nhà trường, vấn đề được đề cập nhiều nhất là học tập, thiếu các nội dung về văn hóa ứng xử.

Giáo viên cần cư xử đúng mực

Cũng trong buổi gặp gỡ này, HS bày tỏ những suy nghĩ về văn hóa ứng xử với thầy cô, bạn bè trong nhà trường hiện nay. Trần Lưu Hữu Bách, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6), cho rằng những giáo viên lớn tuổi thường không đồng tình với cách HS giao tiếp thân mật, gần gũi với các giáo viên trẻ và nhận xét là vô lễ. “Chúng em cần giải pháp để cải thiện và hòa hợp”, Hữu Bách đề nghị.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trung tâm GDTX Q.Thủ Đức, đặt vấn đề có nhiều lúc giáo viên sử dụng ngôn từ xúc phạm nhân phẩm học trò, đề nghị cần có chỉ đạo để giáo viên cư xử đúng mực.

Về vấn đề bạo lực học đường tồn tại nhiều năm nay, Võ Trâm Anh, lớp 11 chuyên văn Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), cho biết: “Khi xảy ra sự việc, thầy cô đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc mà thiếu tìm hiểu, thiếu tình cảm. Thầy cô nên xử lý thích hợp để HS nhận lỗi lầm và giảm thiệt hại chứ không phải là đuổi học”.

Trường học phải là nơi để yêu thương

Về tình trạng bạo lực học đường, HS Ngô Mỹ Uyên, Trường THPT Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận), cho rằng: “Bạo lực học đường không chỉ đánh nhau mà còn là dùng sức mạnh đám đông làm tổn thương tinh thần. Có HS đã phải tự tử vì không chịu nổi những bình luận về ảnh nhạy cảm của mình bị tung lên mạng. Có HS thờ ơ, đùa giỡn trước hành động bạn nam gây nguy hiểm đến tính mạng bạn nữ... Vì vậy phải làm cách nào để loại trừ sự vô cảm”.

Từ thực tế này, một HS Trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh) đặt vấn đề làm sao để HS yêu thương nhau hơn, đến trường để học chứ không phải so đo, ganh tỵ nhau.

Kết thúc buổi gặp gỡ, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT, phát biểu: “Thầy cô phải chủ động gắn kết với HS, tạo Facebook liên kết nhằm phát hiện những chia sẻ tiêu cực để giải thích kịp thời. Các trường tăng cường tổ chức những hoạt động âm nhạc, thể thao, năng khiếu, khoa học kỹ thuật... và sắp xếp thời khóa biểu hợp lý cho các chuyên đề sinh hoạt ngoại khóa, tiết học ngoài nhà trường. Còn bản thân HS phải biết chia sẻ, nhìn nhận thông tin, lọc lại hình ảnh và biết phản bác các tiêu cực”.

Còn ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục trung học, cho biết sắp tới sách giáo khoa mới sẽ có nhiều nội dung bổ sung, lãnh đạo Sở cùng thầy cô các trường sẽ nghiên cứu để có các giải pháp nâng cao kỹ năng cho HS.

Ý kiến

Học sinh sợ nói vì chưa nhận được sự lắng nghe

HS sợ nói không chỉ do nhút nhát mà do chưa nhận được sự lắng nghe, thấu hiểu từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Do đó chúng em muốn các phòng tư vấn tâm lý hoạt động mạnh mẽ hơn.

Vũ Thị Thu Cúc

(HS Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5)

Có cô chú hay chửi thề, nói bậy

Học viên trung tâm GDTX có nhiều lứa tuổi, có nhiều cách cư xử giao tiếp. Có cô chú chưa kiểm soát lời nói, hay chửi thề nói bậy nên lứa tuổi nhỏ dễ bị ảnh hưởng. Có cách nào ngăn ngừa những lời không hay từ người lớn?

Phan Gia Huy

(Học viên Trung tâm GDTX Q.7)

Bích Thanh