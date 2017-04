Huyện sẽ dẹp ngay tụ điểm tiêm chích ở khu vực An Sương. (08) 8910387, (08) 37126402 là số điện thoại trực ban Công an huyện Hóc Môn và trực ban Công an xã Bà Điểm.

Trên số báo trước chúng tôi phản ánh tình trạng người nghiện đến các con hẻm khu vực xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn tiêm chích ma túy như cái chợ dù tháng 2-2017, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo dẹp tệ nạn này.

Sáng 17-4, sau khi phản ánh, chúng tôi trở lại những địa điểm mà người nghiện tập trung tiêm chích. Tại đây, Công an xã Bà Điểm đã thu dọn bơm kim tiêm, bố trí lực lượng túc trực tuần tra kiểm soát.

Theo Công an huyện Hóc Môn, ngay sau hôm chúng tôi đến UBND huyện phản ánh nạn tiêm chích trên địa bàn, trong năm ngày qua (từ 12 đến 16-4), tại xã Bà Điểm, lực lượng chức năng đã “thu gom”, xử lý 25 người nghiện đưa đi cơ sở xã hội. Riêng ngày 17-4, Công an xã Bà Điểm bắt giữ bảy người đưa về trụ sở xử lý…

Lý giải tình trạng người nghiện tập trung đông khu vực xã Bà Điểm, sáng 17-4, Thượng tá Lâm Văn Minh, Phó Công an huyện Hóc Môn, cho biết: Địa bàn xã Bà Điểm phức tạp, số người nghiện chiếm hơn một nửa số người nghiện của toàn huyện và công an đã lên kế hoạch chuyển hóa địa bàn. “Theo chỉ đạo của UBND huyện Hóc Môn, lực lượng công an đã có các kế hoạch chuyển hóa địa bàn, đặc biệt là khu vực hai ấp Hậu Lân, Đông Lân và phân công một phó công an huyện trực tiếp phụ trách việc này” - ông Minh nói.

Ngày 17-4, Công an xã Bà Điểm tuần tra khu vực người nghiện đến tiêm chích. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ngày 17-4, người nghiện bị bắt giữ, đưa về trụ sở công an xã xử lý và hình ảnh cơ quan chức năng dọn dẹp bơm kim tiêm ở khu vực. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cũng theo ông Minh, công an huyện đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt những người mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy và mời người nghiện không có nơi cư trú ổn định về xử lý. “Khu vực ngã tư An Sương đang thành “thương hiệu” tập trung nhiều người nghiện đến tiêm chích. Đa phần người nghiện bị phát hiện là ở các tỉnh khác” - ông nói.

Thượng tá Minh cũng cho rằng đây là khu vực rất phức tạp, người nghiện đến thuê trọ rồi bán lại ma túy để lấy tiền thỏa mãn cơn ghiền. “Chúng tôi không loại trừ những người sống ở địa phương bán ma túy cho đối tượng nghiện và công an đang triển khai các biện pháp quyết liệt để dẹp bỏ các tụ điểm này” - ông nói.

Ông Minh nhìn nhận khu vực xã Bà Điểm vốn có những bãi đất rộng, người nghiện chọn làm nơi tiêm chích. “Công an đã vận động người dân rào bãi đất, tố giác, trình báo việc tiêm chích ma túy. Bên cạnh biện pháp nghiệp vụ thì công tác tuần tra công khai, xuyên suốt chứ không buông lỏng” - ông nói.

“Công an sẽ sử dụng biện pháp nghiệp vụ, gắn camera giám sát khu vực, đặt chốt dân phòng cố định ở những địa điểm mà người nghiện tập trung tiêm chích. Công an xã phân công lực lượng hỗn hợp luân phiên tuần tra cùng công an huyện, nếu phối hợp không tốt phản ánh ngay để xử lý…” - ông nói.

Theo Công an huyện Hóc Môn, quý I-2017 đơn vị đã bắt 15 vụ (riêng xã Bà Điểm bắt ba vụ), khởi tố 26 người mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an cũng bắt giữ 301 người nghiện (xã Bà Điểm 152 người) không có nơi cư trú ổn định, tham mưu cho UBND xã ra quyết định đưa vào cơ sở xã hội Nhị Xuân.

