Nữ ca sĩ nhảy 'sung' nên bị tuột dây kéo quần, nhưng cô nhanh chóng xử lý để tiếp tục trình diễn.

Chiều 1/4, Hoàng Thùy Linh đại diện nghệ sĩ Việt Nam tham gia biểu diễn trong chương trình ca nhạc giao lưu hữu nghị 'Đồng hành - Going on together' tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn. Ngoài Hoàng Thùy Linh còn có các nghệ sĩ Hàn Quốc như nhóm SNSD, NCT 127... Trong buổi diễn, Hoàng Thùy Linh bất ngờ gặp sự cố bị tuột dây kéo quần phía trước. Bên trong, nữ ca sĩ mặc quần thể thao màu trắng, nên cô tự tin cởi áo khoác ra để buộc ngang hông rồi tiếp tục diễn.

Tuy Hoàng Thùy Linh gặp sự cố nhưng khán giả vẫn ủng hộ cô hết mình. Họ đồng loạt hô vang: 'Không sao đâu'. Nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ khán giả, nếu vô tình chụp được khoảnh khắc không đẹp của cô thì mong họ đừng đăng tải lên mạng.

Sau show diễn, Hoàng Thùy Linh tâm sự, cô rất buồn vì sợ nỗ lực tập luyện suốt nửa tháng qua trở nên công cốc chỉ vì một sự cố sân khấu.

Hoàng Thùy Linh diễn mở màn chương trình, khuấy động không khí với những giai điệu sôi động sở trường của Linh.

Cô mang đến hai ca khúc sôi động ‘Just you’ và ‘I’m gonna break’, kết hợp vũ đạo sexy.

Đặc biệt, Hoàng Thùy Linh đã trình diễn rất thành công ca khúc ‘Bánh trôi nước’, một trong những bài hát thành công nhất của cô thời gian qua.

Tiết mục được dàn dựng công phu. Hoàng Thùy Linh có những động tác uyển chuyển, đẹp mắt.

Đây cũng là một trong những tiết mục được Hoàng Thùy Linh đặt nhiều hy vọng hơn cả, bởi nó không chỉ mang đến tính giải trí cho chương trình, còn là một trong những màn trình diễn giúp cô khoe các nghệ sĩ nước bạn về nét đẹp trong âm nhạc và văn hóa Việt Nam.

Phần trình diễn của Hoàng Thùy Linh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả có mặt tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Nhóm nhạc NCT 127 và Hari Won đứng ở bên hông cánh gà cũng thích thú lắc lư theo từng ca khúc mà Hoàng Thùy Linh biểu diễn.

Theo Ngôi Sao