Trong 2 ngày 25 - 26/3, chuỗi concert giao lưu văn hóa hữu nghị Việt - Hàn sẽ diễn ra tại Hà Nội, Hoàng Thùy Linh Linh cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam sẽ đứng cùng sân khấu với các tên tuổi lớn đến từ Hàn Quốc và đặc biệt là sự trở lại của một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu thích nhất tại Việt Nam – Girl’s Generation (SNSD).

Đêm nhạc kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt – Hàn với sự đổ bộ của hàng loạt ngôi sao đến từ xứ sở kim chi như: EXID, Se7en, APink , Seventeen, Hallo, Laboum, I.C.E, B.I.G, MASC, NC.A, Bom-i, DJ DOC. Là một trong những đại diện của Việt Nam tham gia K-Plus Concert, Hoàng Thùy Linh hứa hẹn sẽ mang đến những bản hit bùng nổ nhất, đặc sắc nhất để dành tặng cho khán giả, bởi đây cũng là một trong những dịp lý tưởng để Linh có thể giới thiệu âm nhạc của mình đến với bạn bè và khán giả trong khu vực.

Sau 2 đêm diễn K-Plus Concert tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 25,26/03, Hoàng Thùy Linh tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho đêm nhạc hội giao lưu Việt – Hàn do Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch phối hợp cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thực hiện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đêm nhạc "Đồng hành – Going Together Concert" sẽ được diễn ra vào chiều ngày 1/04/2017 với sự góp mặt của Lee Tuk – trưởng nhóm Super Junior , tân binh NCT 127 và đặc biệt là nhóm nhạc nữ đình đám K-Pop – Girls’ Generation (SNSD).

Hoàng Thùy Linh là đại diện duy nhất tham gia chương trình "Đồng Hành - Going Together Concert"

Là đại diện duy nhất của Việt Nam trình diễn trong đêm nhạc "Đồng Hành – Going Together Concert", Hoàng Thùy Linh cho biết: “ Linh thực sự rất vui mừng và vinh dự khi được lựa chọn là một trong những nghệ sĩ Việt tham dự vào chuỗi concert kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt – Hàn trong tháng 3 và 4 này. Đây vừa là một tin vui cho Linh, vì âm nhạc của mình đã được đón nhận nhiều hơn, những nỗ lực cống hiến trong suốt nhiều năm vừa qua, đã được đáp lại rất xứng đáng và hãnh diện".

Nhân dịp này, Hoàng Thùy Linh cũng gửi đến bạn đọc bộ hình mới nhất được thực hiện tại Hàn Quốc với ekip Hàn Quốc dành cho sự kiện chuỗi concert kỷ niệm 25 năm quan hệ hữu nghị Việt – Hàn.

Những hình ảnh mới của Hoàng Thùy Linh:

Hình ảnh được thực hiện bởi stylist: Lee Hyeonha