Bị khiển trách một tràng dài, HLV Hoàng Thùy vẫn kịp đáp trả Lan Khuê bằng một câu nói đanh thép và đầy ẩn ý.

Trong tập 8 The Face - Gương mặt thương hiệu , Hoàng Thùy đã có quyết định khá táo bạo là bước vào phòng loại trừ để nói lời bảo vệ cho Phương Chi trước HLV Lan Khuê. Sau đó, khi đến gặp và cảm ơn Lan Khuê vì đã không loại học trò của mình, Hoàng Thùy lại bị đồng nghiệp trách cứ khá nhiều về hành động sai lầm trong phòng loại. Không hề chịu thua, Hoàng Thùy đanh thép đáp trả Lan Khuê bằng câu nói đầy ẩn ý: “Thùy thấy cái sai ngày hôm nay chính là Khuê ở trong phòng loại trừ”.

https://img.saostar.vn/2017/07/30/1450321/hoangthuy_cut.mp4

Màn đối đáp khá căng thẳng giữa Hoàng Thùy và Lan Khuê sau phần loại thí sinh.

Câu nói ngắn gọn và đầy ẩn ý của Hoàng Thùy đã thể hiện rõ sự tự tin và không phục của Hoàng Thùy đối với Lan Khuê. Với tư cách một người thầy tận tâm luôn muốn bảo vệ học trò, Hoàng Thùy nghĩ mình không sai khi bước vào phòng loại vì Phương Chi. Điều không đúng với Hoàng Thùy chính là việc đội Lan Khuê giành chiến thắng và Lan Khuê lần thứ 4 nắm quyền loại thí sinh.

Không phải Tú Hảo hay Phan Ngân, Tường Linh của team Hoàng Thùy mới là thí sinh có phần thể hiện tốt nhất trong thử thách Diễn xuất với vai trò chuyên gia định hướng làm đẹp. Hoàng Thùy cho rằng, Phương Chi phải vào phòng loại trừ là do không may mắn và cô có nhiều khả năng đi xa tại The Face hơn Thiên Nga. Chính những lời khiển trách của Lan Khuê đã cho Hoàng Thùy cơ hội thể hiện và bảo vệ quan điểm của mình.

Khi Phương Chi không bị loại, Hoàng Thùy đã đến gặp để cảm ơn Lan Khuê.

Thế nhưng, Hoàng Thùy lại bất ngờ bị Lan Khuê khiến trách.

Thật bất ngờ, Lan Khuê lại bị Hoàng Thùy bật lại về chiến thắng không thuyết phục.

Ngọc TâmWindy NguyễnBá Tước