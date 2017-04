Sáng thức giấc, cô gái trẻ phát hiện bạn trai đã chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ của nhà nghỉ.

Sáng nay (26-4), Công an phường Hưng Dũng và Công an TP Vinh (Nghệ An) đang bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân anh Dũng (31 tuổi, trú TP Vinh) chết trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ.

Công an đến bảo vệ hiện trường và điều tra cái chết của anh Dũng.

Sáng sớm cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét của cô gái từ tầng 2 căn nhà nghỉ bên đường Tôn Thất Tùng (TP Vinh) - gần Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Lúc này, nhân viên nhà nghỉ và mọi người chạy lên tầng 2 thì phát hiện anh Dũng đã tử vong trong phòng trong tư thế treo cổ bằng thắt lưng.

Do vậy, chủ nhà nghỉ và người dân đã báo công an đến điều tra làm rõ và báo người thân anh Dũng biết.

Nhiều người dân đến trước nhà nghỉ xem sự việc.

Được biết, tối 25-4, anh Dũng có dẫn cô bạn gái đến thuê phòng của nhà nghỉ trên. Trong quá trình thuê phòng ở giữa bạn gái và anh Dũng có lời qua tiếng lại, cãi nhau, nhưng nhân viên nhà nghỉ nghĩ rằng cặp đôi có mâu thuẫn là bình thường nên không lên phòng khuyên giải.

Hiện Công an TP Vinh và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều ra, làm rõ cái chết của anh Dũng.