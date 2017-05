Có đến 45 cán bộ, nhân viên Sở TT&TT tỉnh Phú Yên được triệu tập tại phiên tòa xử cựu giám đốc cùng ba cán bộ sở này.

Sáng nay (15-5), TAND tỉnh Phú Yên đã quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở TT&TT tỉnh này.

Lý do hoãn là vắng 129 trong tổng số 185 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập. HĐXX quyết định phiên tòa sẽ mở lại từ ngày 13 đến 19-6.

Bốn bị cáo cựu cán bộ Sở TT&TT tỉnh Phú Yên bị truy tố tội cố ý làm trái tại phiên tòa sáng 15-5. Ảnh: TẤN LỘC

Trong phần làm thủ tục khai mạc phiên tòa, luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Phương (nguyên giám đốc Sở TT&TT) đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhất là giám định viên. Vị LS này đề nghị phiên tòa phải có mặt của ba điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Phú Yên. Theo LS, sự có mặt của ba cán bộ công an trên tại tòa nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của bà Trương Thị Ái Liên, nguyên trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. Bà Liên từng bị cơ quan CSĐT công an tỉnh khởi tố sau đó được đình chỉ điều tra miễn trách nhiệm hình sự và có mặt tại phiên tòa này với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đại diện VKSND tỉnh tại phiên tòa cũng đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để đảm bảo vụ án được xét xử khách quan, đúng pháp luật. Sau khi hội ý, HĐXX đưa ra quyết định trên.

Trong vụ án này, VKSND tỉnh Phú Yên truy tố bốn cựu cán bộ Sở TT&TT cùng tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 165 BLHS có khung hình phạt từ ba năm đến 12 năm tù. Các cựu cán bộ bị truy tố gồm Lê Thanh Phương, nguyên giám đốc Sở; Đoàn Hùng Thắng, nguyên trưởng phòng Quản lý công nghệ thông tin; Lê Tiến Dĩnh, nguyên giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu (TTTHDL); Nguyễn Thị Hiếu, nguyên kế toán TTTHDL.

Bị cáo Lê Thanh Phương, cựu giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Theo TAND tỉnh Phú Yên, đây là một trong những vụ án có số lượng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập nhiều nhất gần đây ở tỉnh này. Trong danh sách 185 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập, phần đông là cán bộ các sở, ngành, UBND một số huyện, thị xã, thành phố, cơ quan nhà nước ở Phú Yên. Trong đó, riêng Sở TT&TT có đến 45 cán bộ, nhân viên được tòa triệu tập, chiếm 3/4 tổng số cán bộ, nhân viên thuộc sở này. Theo một cán bộ Sở TT&TT, hầu hết lãnh đạo Sở, trưởng phó các phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở đều được tòa triệu tập.

Do đó, ngay cả người được lãnh đạo Sở TT&TT ủy quyền đại diện nguyên đơn dân sự cũng đã được tòa triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. “Không chỉ những người bị điều tra, truy tố, xét xử mà nhiều cán bộ, nhân viên khác của Sở cũng có trách nhiệm trong vụ án này. Vụ án này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Sở TT&TT tỉnh Phú Yên. Chúng tôi rất đau lòng về vụ án này!” - vị cán bộ Sở TT&TT chia sẻ.

Có đến 3/4 cán bộ, nhân viên Sở TT&TT tỉnh Phú Yên được tòa triệu tập. Ảnh: TẤN LỘC

Như đã thông tin, cuối năm 2012 UBND tỉnh Phú Yên cấp hơn 2,7 tỉ đồng cho Sở TT&TT để thực hiện đề án phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh này. Trong quá trình thực hiện đề án, hầu hết các hợp đồng, hạng mục đều có sai phạm, đều lập khống chứng từ rút tiền nhà nước. Cáo trạng của VKSND tỉnh xác định từ năm 2012 đến tháng 2-2014, với chức trách giám đốc Sở TT&TT, Lê Thanh Phương cùng các cán bộ cấp dưới của mình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, làm thiệt hại đối với Nhà nước 592 triệu đồng.