Nữ ca sĩ Adele cuối cùng cũng xác nhận đã kết hôn với bạn trai 5 năm, Simon Konecki, sau nhiều lần úp mở.

Dù "bóng gió" khi cô nói cảm ơn "chồng" tại lễ trao giải Grammy nhưng phải đến ngày 4/3 vừa qua trong buổi biểu diễn ở Brisbane, Australia, "họa mi nước Anh" mới chính thức xác nhận đã kết hôn với Simon Konecki.

Sau khi trình diễn ca khúc Someone Like You, Adele chia sẻ về người cũ rằng: "Tôi luôn cố gắng nhớ những cảm xúc lúc mới yêu vì cho dù một cuộc chia tay có tồi tệ thế nào, dù đau khổ và nhiều nước mắt thì cảm giác phải lòng một ai đó vẫn là điều tuyệt vời nhất trên đời và tôi lại bị nghiện cảm giác ấy".

Giọng hát Hello khẳng định thêm: "Nhưng giờ thì tôi lại không thể trải qua cảm xúc rung động đó nữa vì giờ tôi đã kết hôn".

Adele và Simon Konecki quen và chung sống với nhau 5 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Ảnh: Billboard.

Từ cuối năm 2016, đã có nhiều tin đồn về chuyện Adele kết hôn với Konecki nhưng nữ ca sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận. Adele từng trả lời trên tờ Vanity Fair rằng mối quan hệ với doanh nhân Konecki là nghiêm túc nhất từ trước đến nay của cô.

Adele và Simon Konecki - chủ tịch quỹ từ thiện Drop4Drop bắt đầu hẹn hò từ năm 2011 và dọn về sống chung. Nữ ca sĩ nhỏ hơn bạn trai 14 tuổi và hiện đã có với nhau một cậu con trai 5 tuổi. "Họa mi nước Anh" luôn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, cô rất ít phơi bày cuộc sống cá nhân trên mặt báo.

Vợ chồng "son" Adele và Simon Konecki có chung với nhau con trai Angelo. Ảnh: Socialite Life.

Hiện tại cô sống hạnh phúc với chồng trong một căn biệt thự nhỏ ở vùng nông thôn nước Anh. Đây cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên của nữ ca sĩ.

Phương Linh