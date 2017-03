Tối 29.3, Hoa khôi Du lịch 2017 Khánh Ngân đã tổ chức buổi tiệc cảm ơn để gửi lời tri ân đến mọi người. Cũng tại đây, người đẹp trưởng thành từ The Face khẳng định cô đang không ngừng trau dồi vốn ngoại ngữ của mình.

Hoa khôi Khánh Ngân tri ân 'thầy' Phạm Hương

* Chào Khánh Ngân! Sắp tới bạn sẽ đại diện Việt Nam "chinh chiến" tại Hoa hậu Du lịch Thế giới (Miss Tourism World), bạn cảm thấy như thế nào về vốn ngoại ngữ của mình?

- Hoa khôi Khánh Ngân: Hiện tại tôi đang không ngừng cố gắng trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đủ tự tin để trao đổi và giao tiếp với bạn bè quốc tế. Nếu may mắn được vào vòng thi ứng xử tôi sẽ dùng song ngữ Anh - Việt để nói lên những quan điểm, suy nghĩ của mình cho mọi người hiểu rõ hơn về Việt Nam. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng người Việt Nam mình không những có tiếng nói riêng mà còn thông thạo tiếng Anh để có thể giới thiệu về đất nước mình đến gần hơn với người nước ngoài.

* Nếu được chọn một địa điểm để giới thiệu cho một người lần đầu tiên đến Việt Nam du lịch, Khánh Ngân sẽ chọn địa điểm nào?

- Tôi nghĩ đầu tiên sẽ chọn Hội An (Quảng Nam) để giới thiệu với người đó. Vì Hội An là một nơi khá thu hút khách du lịch, nơi đây còn giữ được các công trình kiến trúc cổ khá độc đáo. Phố cổ Hội An cũng được bảo tồn khá tốt, mặt khác thì những lễ hội truyền thống, ví dụ như ngày rằm tắt hết đèn rồi mọi người cùng tản bộ cũng là một không khí rất tuyệt vời mà không phải nơi nào cũng có được.

* Hoa hậu Phạm Hương, một người thầy của bạn, đã viết một status khá ẩn ý: “Hoa hậu rồi sẽ tạo nên Hoa hậu” gây nên nhiều tranh cãi. Bạn có suy nghĩ gì về điều này?

- Tôi nghĩ câu nói đó là một lời chúc mừng mà chị Hương gửi đến tôi sau khi học trò của mình đăng quang. Và tôi nghĩ đó cũng là một minh chứng rõ ràng vì thực sự chị ấy là hoa hậu, chị ấy từng là thầy tôi và giờ tôi cũng là hoa khôi. Điều đó không có gì là sai cả. Tôi cũng nói thêm là những kiến thức mà Hoa hậu Phạm Hương dạy tôi tại The Face đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều khi đi thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Chị cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm để giúp đỡ tôi hoàn thành tốt các thử thách trong cuộc thi này.

Khánh Ngân: ''Kiến thức mà Hoa hậu Phạm Hương dạy tôi tại The Face đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều''

* Về việc người bạn đồng môn, đồng thời cũng là Á khôi 1 của Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Nguyễn Thị Thành trả danh hiệu vì lý do sửa răng, bạn cảm thấy như thế nào về điều này?

- Về việc Nguyễn Thị Thành tôi mong mọi người cảm thông. Tôi biết Thành qua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và sau đó là cuộc thi The Face 2016. Chúng tôi xem nhau như chị em trong nhà. Được chứng kiến những nỗ lực của Thành tại cuộc thi Hoa khôi Du lịch cùng với mình tôi cảm thấy rất thương cho cô ấy.

Về lý, mình có sai thì mình phải nhận sai và chịu hình phạt. Nhưng về tình, dù sao Thành cũng còn khá trẻ, chỉ sinh năm 1996. Bản thân cô ấy có thể mắc sai lầm nhưng cuộc sống không có ai là hoàn hảo cả. Cũng như Thành, một cô gái trẻ tuổi và non nớt sẽ mắc những sai lầm không đáng có. Tôi hi vọng Thành sẽ nỗ lực hơn nữa và cũng mong là mọi người hãy rộng lòng cho cô ấy cơ hội được đi theo con đường mình đã chọn.

* Nguyễn Thị Thành bất chấp mọi thứ đi thi Miss Eco International 2017 - Hoa Hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế, Khánh Ngân có lời nào muốn nói với cô ấy không?

- Tôi nghĩ vốn dĩ Nguyễn Thị Thành đã là Á khôi 1 của Hoa khôi Du lịch Việt Nam thì nếu cô ấy được đại diện Việt Nam đi thi quốc tế tôi sẽ rất mừng cho cô ấy. Tuy không may mắn đã mất đi danh hiệu, nhưng tôi tin Thành là một thí sinh tiềm năng và là sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc thi đó. Về phía mình, tôi luôn luôn ủng hộ và dõi theo từng bước đi của Thành.

* Cả hai đều “mang chuông đi đánh xứ người”, bạn có lo ngại việc bị đặt lên bàn cân so sánh với Nguyễn Thị Thành?

- Tôi tin là mỗi người có những ưu điểm và khuyết điểm riêng, và chính những cái đó có giúp được chúng tôi tạo dấu ấn với bạn bè quốc tế hay không mới là điều quan trọng. Còn việc có bị so sánh nhau hay là Thành có đạt thành tích cao với Miss Eco International cũng không khiến tôi lo lắng. Mình là người đại diện đi thi thì mình phải bỏ cái tôi của mình qua vì lợi ích chung. Mình phải ủng hộ những người bạn đang như mình phải đối mặt với bao khó khăn để mang tiếng nói của Việt Nam đến các cuộc thi.

* Cảm ơn sự chia sẻ của Khánh Ngân!

Để chuẩn bị tham gia cuộc thi Miss Tourism World, Hoa khôi Khánh Ngân ngoài việc tập luyện tiếng Anh, catwalk, thể thao, cô còn dành thời gian để trau dồi thêm kiến thức văn hóa, thông tin về du lịch của đất nước. Đặc biệt, Hoa khôi Khánh Ngân còn chuẩn bị món quà gửi tặng cho bạn bè quốc tế thông qua cuộc thi đó là Photo book My Vietnam. Dự án sách ảnh My Vietnam sẽ giới thiệu nhiều về lễ hội và làng nghề truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với quốc tế.

Hồng Nhi (thực hiện)

Ảnh: Nhân Phạm