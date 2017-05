Mới đây trên trang cá nhân của mình Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ, cô bị bạn trai chê nhạt đến mức đứng trước đám đông cũng không ai để ý.

Trên trang cá nhân của mình Mai Phương Thúy viết: "Người yêu tôi nói tôi là loại con gái tính nhạt đến mức có xuất hiện trong đám đông cũng chẳng ai thèm để ý. Còn nếu chẳng may một ngày tôi biến mất thì may ra, may ra có một mình anh ấy nhớ".

Mai Phương Thúy và doanh nhân Benny Ng

Sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái của Mai Phương Thúy đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Theo người đẹp, bạn trai chê cô "nhạt" và sẽ chẳng ai ngó tới nếu xuất hiện ở đám đông. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, lời "chê" chân thành đó đủ thấy tình yêu anh dành cho cô nhiều đến mức nào.

Hoa hậu Mai Phương Thúy là người đẹp ít dính đến những thị phi yêu nhiều bạn trai đại gia nhất. Kể từ ngày đăng quang cho đến giờ, khán giả chỉ thấy Phương Thúy hay đi cùng bạn trai tin đồn Benny Ng. Đây là người gắn bó với Hoa hậu Việt Nam nhiều năm qua và cũng luôn dành sự chăm sóc đặc biệt cho người đẹp.

Benny Ng - bạn trai trước đây của Mai Phương Thúy là một doanh nhân quốc tịch Singapore. Anh sở hữu vẻ ngoài nam tính cùng chiều cao đáng nể 1.86m, hoàn toàn không lép vế khi đứng cạnh người đẹp. Đại gia này từng có nhiều năm sống tại Việt Nam nên khá am hiểu văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Người đàn ông này giữ vị trí giám đốc đại diện của 1 thương hiệu lớn tại Việt Nam, thường xuyên tổ chức những sự kiện đình đám và những chuyến đi nước ngoài công tác của Mai Phương Thúy cũng có liên quan tới đại gia này.

Tuy nhiên giữa năm 2016, Mai Phương Thúy từng bị nghi chia tay bạn trai khi có những dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân của mình. Thế nhưng, người đẹp này vẫn chưa lên tiếng chính thức.

Từng chia sẻ về chuyện tình cảm, Mai Phương Thúy nói, Mai Phương Thúy cho biết, cô nghĩ mình giống mọi cô gái khác. Đến tuổi này cũng trải qua vài mối tình vắt vai và sự thật là lần nào cô cũng là người... bị bỏ. Mẫu bạn trai trước đây của cô thường là người nhân hậu và có trí tuệ. Vì nếu sở hữu được 2 điều này cô tin họ làm gì cũng sẽ thành công. Nhưng sau này, khi tuổi tác tăng lên, hoa hậu còn thích cả người đàn ông sành điệu nữa.