Tôi gặp Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong một buổi sáng đầy nắng ở Sài Gòn. Cảm giác rất rõ là Mỹ Linh giản dị, khiêm tốn và dễ thương hơn rất nhiều so với những người đẹp mà tôi từng có duyên phỏng vấn trước đó.

Mỹ Linh thừa nhận mình là người an toàn nên hiếm khi chia sẻ đời tư với người khác. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi đăng quang, tân Hoa hậu 2016 chịu mở lòng sau một lúc đắn đo, cân nhắc.

Chị Thanh Tú nhường nhịn và lo cho tôi nhiều...

Mỹ Linh nghĩ gì khi chính người trong cuộc kể rằng các cuộc thi sắc đẹp hiện nay tồn tại quá nhiều chiêu trò, thí sinh ganh ghét, đố kỵ, tố nhau lên ban tổ chức và truyền thông để tìm cách hại nhau khi một ai đó có khả năng đăng quang?

Có lẽ điều đó tồn tại ở đâu đó với ai đó còn bản thân tôi khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì không thấy những chuyện như vậy. Hoặc cũng có thể do tính tôi không hay để ý những chuyện xung quanh nên thấy ai cũng vui vẻ, đáng yêu.

Lúc đi thi, tôi không có nhiều kinh phí nên thiếu cái này, thiếu cái kia và các bạn sẵn sàng chia sẻ. Người cho mượn quần áo, người cho mượn trang sức...

Trong suốt cuộc thi, mỗi nhóm có ít nhất một người của ban tổ chức lúc nào cũng đồng hành, giám sát. Họ ăn ở cùng thí sinh. Tập luyện hay tham gia bất cứ hoạt động nào cũng đều có mặt họ. Nếu bạn nào có tính xấu thì mọi người sẽ biết hết.

Mình có thể diễn trước mặt ban giám khảo trong vài phần thi nhưng trong suốt thời gian dài sinh hoạt cùng nhau thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra.

Đương nhiên, người của ban tổ chức cũng sẽ thấy và giúp ban tổ chức đánh giá tác phong, đạo đức của thí sinh trong cuộc sống thực sự chứ không chỉ trên sân khấu.

Theo Mỹ Linh, có tồn tại hay không một tình bạn đẹp trong các cuộc thi nhan sắc?

Cá nhân tôi tin rằng trong các cuộc thi sắc đẹp vẫn có thể tồn tại một tình bạn tốt chứ không như mọi người nghĩ là luôn đấu đá tranh giành. Sau khi cuộc thi kết thúc, lâu lâu các thí sinh vẫn gặp nhau đi ăn, đi chơi vui vẻ.

Ngay như tôi và chị Thanh Tú đến giờ vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt dù trong thời gian diễn ra cuộc thi hai người ít khi nói chuyện. Cảm nhận của tôi về chị Thanh Tú lúc đó là chị ít nói, dè dặt trước người lạ nhưng khi chơi và biết tính nhau thì chị ấy khá trẻ con, hay nhường nhịn và lo cho tôi nhiều.

Mọi người bảo, chưa có năm nào mà Hoa hậu, Á hậu lại chơi thân với nhau như năm nay. Mỗi lần đi sự kiện, hai chị em luôn bàn bạc trước để chọn kiểu trang phục cho hợp.

Chị Thanh Tú dặn tôi đi guốc cao một chút, còn chị lựa đôi thấp một chút để hai chị em được đồng đều vì chị ấy cao hơn tôi 10cm. Lúc chụp ảnh, chị Thanh Tú thường nhường chỗ có góc mặt đẹp cho tôi. Từng hành động nhỏ thôi nhưng đủ để thấy chị Thanh Tú rất thương và lo cho tôi.

Khi tôi được trao vương miện, nhiều người nói chị Thanh Tú xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu hơn nhưng cả hai chị em chưa bao giờ quan tâm tới những lời bàn tán đó. Chúng tôi hiểu tính và chơi với nhau thân thiết. Thậm chí hai chị em còn hay chia sẻ chuyện riêng tư với nhau. Tôi rất muốn duy trì mối quan hệ đó.

Khi đi thi, tôi không hề bị áp lực về danh hiệu. Đạt ngôi vị Hoa hậu làm tôi bất ngờ 1 thì chắc chắn mọi người bất ngờ 10 vì năm đó rất nhiều thí sinh giỏi và đẹp. Nhưng tôi nghĩ việc ban giám khảo chọn tôi cho ngôi vị này hẳn là có lý do và tới thời điểm này, tôi tin là mình xứng đáng.

Chiếc váy 'chữa cháy' và sự hiểu lầm khó quên

Từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ, điều gì đã đưa Mỹ Linh tới cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà không phải một cuộc thi nhan sắc khác?

Đúng là tôi từng thi Hoa hậu Hoàn vũ và lọt top 15 nhưng cảm giác lúc đó là tôi chưa thực sự cố gắng hết sức, chưa có kinh nghiệm, chưa thực sự đầu tư cho cuộc thi... Hay nói một cách nào đó, lúc ấy tôi thi cho biết và hoàn toàn ngây thơ. Còn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mới thực sự là cuộc thi mà tôi thích và theo dõi từ trước.

Sau Hoa hậu Hoàn vũ tôi nghĩ chắc mình cũng có gì đó nên muốn thử xem nếu mình cố gắng hơn một chút, nỗ lực hơn một chút, đầu tư hơn một chút thì sẽ đi đến đâu. Tới ngày cuối cùng đăng ký, tôi mới nộp hồ sơ và trong đầu cũng chưa chắc chắn là 100% sẽ đi thi.

Nhưng nộp xong, mọi thứ cứ kéo mình đi lúc nào không biết. Ngoài lý do ấy, tôi còn muốn có thêm trải nghiệm vào mùa hè năm đó.

Chính vì tâm lý không đặt nặng vấn đề danh hiệu giải thưởng nên cứ nước tới chân tôi mới nhảy, tới vòng nào lại chuẩn bị vòng đó, vì thế cũng gặp không ít khó khăn...

Cụ thể như khó khăn gì?

Trong thời gian diễn ra cuộc thi thường có các hoạt động bên lề cần trang phục đẹp. Trước đêm chung kết 1 tháng, tôi qua shop thời trang quen để chọn sẵn một bộ đồ dạ hội.

Tôi ưng chiếc váy màu xanh, cô nhân viên tư vấn lựa thêm cho tôi một chiếc màu vàng dự bị. Cô ấy chụp ảnh 2 chiếc và gửi ảnh cho chủ shop để giữ cho tôi nhưng chủ shop không nhận được file chụp chiếc váy màu xanh nên đã bán mất.

Trước đêm chung kết 3, 4 ngày, ban tổ chức yêu cầu các thí sinh gửi ảnh chụp chiếc váy sẽ mặc để duyệt xem có phù hợp không. Tôi qua shop mới biết chiếc váy xanh bị bán.

Lúc đó tôi bị rối vì có rất nhiều thứ phải lo. Chiếc váy tôi đinh ninh là mình có thì lại không còn. Cảm giác thứ mình thích nhất bị mất nên mọi cái khác đều trở thành xấu xí. Cuối cùng tôi buộc phải chọn chiếc váy màu vàng dù không thích.

Tôi nghĩ, chị chủ shop đã hỗ trợ tôi rất nhiều, trong khi các thí sinh khác tìm đến nhờ chị ấy thiết kế và may riêng cho một bộ đồ với giá rất cao thì chị ấy sẵn sàng cho tôi thuê với giá người quen. Tôi là thí sinh duy nhất thuê trang phục đêm chung kết, đó cũng chính là chiếc váy tôi mặc lúc đăng quang.

Nhưng không hiểu sao trong đêm chung kết tôi lại thấy cái váy ấy quá đẹp, ai cũng khen. Thậm chí còn đẹp hơn cả cái váy xanh ban đầu tôi chọn.

Rõ ràng chiếc váy đó chỉ là chữa cháy trong một sự cố nhưng sau đó tôi đọc được comment của một bạn viết rằng 'chắc bạn ấy biết trước mình là Hoa hậu nên váy và trang sức mới hợp với vương miện như vậy'.

Người ta bịa đặt nhiều chuyện về tôi

Chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ trước những thị phi ập tới sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh bày tỏ: 'Thật khó để diễn tả cho mọi người hiểu cảm giác chỉ sau 1 đêm ai cũng biết tới mình, nhất là khi những chuyện không hay trong quá khứ bị lôi ra bàn tán.

Thời điểm đó, mọi người bảo tôi đừng lên mạng, đừng đọc báo chí, rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống, sẽ qua đi... nhưng mọi người càng nói không xem, tôi lại càng muốn xem.

Tôi vừa lo sợ vừa bực bội vì những chuyện người ta bịa đặt về mình. Họ nói như thể rất thân thiết và hiểu tôi nhưng thực sự không phải vậy...

Có nhiều thông tin hoàn toàn không đúng sự thật, như chuyện họ nói tôi làm răng, phẫu thuật thẩm mỹ, bố làm quan to, nhà giàu nên có điều kiện mua giải. Họ tưởng tượng ra những câu chuyện mà ngay chính tôi cũng không biết. Họ nói như thể họ thân và hiểu tôi lắm.

Lúc đó tôi khó chịu, bực tức nhưng không quá buồn, có lẽ một phần do tính tôi từ trước tới nay luôn vô tư và không nghĩ ngợi quá nhiều. Tôi nghĩ mình không có những chuyện đó thì không cần phải sợ, dần dần mọi người sẽ hiểu.

Còn chuyện xảy ra trong quá khứ là thời trẻ con, chính tôi cũng không nhớ là mình từng nói như vậy. Khi người ta bêu chuyện đó tôi khá hoảng sợ và buồn.

Sau một thời gian, tôi nghĩ, ai chẳng có những lúc mắc lỗi nhưng vượt qua được thì mình sẽ học được nhiều điều bổ ích. Con người luôn trưởng thành và học được nhiều bài học trong quá trình trưởng thành đó.

Nhưng may mắn là thời điểm đó bố mẹ, gia đình luôn ở bên quan tâm, động viên tôi. Dù dư luận bên ngoài dậy sóng nhưng lắng lại ở những khoảnh khắc trong gia đình thì bố mẹ rất tự hào vì có con là Hoa hậu.

Họ hàng ai cũng vui và chia sẻ với gia đình, điều đó giúp tôi bớt nghĩ tới những chuyện không vui bên ngoài. Tôi nghĩ rằng, mình sống cho mình, cho gia đình và những người thân quen. Tôi không thể làm vừa lòng tất cả mọi người nên những chuyện khác không phải là điều quá nặng nề'.

Cuộc sống xáo trộn từ khi tôi là Hoa hậu

Từ khi đăng quang, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Ngày trước, tôi cũng như bao bạn sinh viên khác, hàng ngày đi học, buổi tối ở nhà với bố mẹ hoặc đi chơi với các bạn.

Khi trở thành Hoa hậu, mọi thứ bị xáo trộn, sự riêng tư không còn nhiều như trước. Mọi người biết tới tôi nhiều hơn nên mỗi lần đi ra ngoài, tôi phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ và phải biết làm đẹp cho bản thân.

Ngày xưa tôi rất ít khi đi mua quần áo cũng không để ý nhiều tới chuyện ăn mặc, cùng lắm là tô son khi ra đường nhưng khi trở thành Hoa hậu tôi bắt đầu để ý học make-up.

Tôi có nhiều công việc hơn, rời xa bố mẹ nhiều hơn, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, doanh nhân, doanh nghiệp.

Trước, tôi cũng đi làm thêm, mỗi tháng được hơn 2 triệu đồng nhưng từ khi trở thành Hoa hậu, tôi kiếm được rất nhiều tiền.

Nhờ là Hoa hậu nên đi học, tôi cũng được ưu ái hơn. Các thầy cô hay nói vui là 'được dạy lớp có Hoa hậu', các bạn thì bảo 'được học cùng lớp Hoa hậu'...

Trở thành Hoa hậu, tôi phải tham gia nhiều hoạt động hơn, đi nhiều hơn nên các thầy cô cũng rất tạo điều kiện. Ví dụ, sinh viên không được phép vắng mặt quá 30% tiết học nhưng các thầy cô có thể du di cho tôi khoảng 50%.

Tất nhiên bên cạnh những thuận lợi ấy, danh hiệu Hoa hậu cũng mang tới nhiều áp lực hơn. Nếu thầy cô hỏi bài mà không trả lời được thì bị xấu hổ, có khi trêu 'Hoa hậu hôm nay không thuộc bài'.

Thông thường các người đẹp khi đạt một ngôi vị nào đó sẽ nghĩ tới chuyện xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng. Tôi nghĩ việc xây dựng hình ảnh phụ thuộc vào tính cách của mỗi người.

Mọi người gọi tôi là Hoa hậu giản dị vì hình ảnh của tôi được tách bạch khá rõ nét. Khi đi sự kiện, tôi là cô Hoa hậu chỉn chu, xinh đẹp. Còn khi đi học, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tôi là cô gái trẻ trung năng động đúng lứa tuổi như bao bạn sinh viên khác.

Tôi nghĩ khi đi học thì việc quan trọng nhất là học. Nếu mình mặc lộng lẫy tới trường thì ai cũng chú ý, chính mình cũng bị ảnh hưởng vì mất tập trung và không học được.

Đa số các người đẹp đăng quang đều nhờ tới gia đình người thân hỗ trợ mỗi khi đi sự kiện hay công tác nhưng tôi thì không. Bố mẹ còn trẻ và có công việc, tôi không thể bắt mẹ nghỉ việc để đi theo mình.

Những công việc mà ngôi vị Hoa hậu mang tới chỉ có tính tạm thời, năm sau người khác đăng quang, sự kiện và công việc của tôi sẽ ít đi... lúc đó mẹ tôi sẽ làm gì? Hơn nữa, nếu mẹ đi cùng chắc chắn tôi sẽ khó có không gian riêng, mà tính tôi từ xưa đến giờ đều thích tự lập và rất ít chia sẻ với gia đình.

Cũng có người nói tôi là Hoa hậu an toàn, bị chìm so với các Hoa hậu khác nhưng tôi nghĩ an toàn không có gì xấu.

Tôi mới đăng quang chưa lâu nên không thể ai kêu gì cũng làm, mời gì cũng nhận, như vậy sẽ biến mình thành tạp nham. Hơn nữa, tôi không có ý định dấn thân vào showbiz nên tất nhiên hình ảnh mà mọi người thấy về tôi cũng không mang tính showbiz.

Mục tiêu và con đường dài tôi muốn đi sau này là kinh doanh. Thời gian này là để tôi tích cóp vốn liếng, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ, sự hiểu biết để thực hiện ước mơ sau này.

Theo Cao Thanh Hương/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)