Hoa hậu Biển Phạm Thùy Trang mong công chúng có cái nhìn khoan dung hơn với các Hoa hậu, Á hậu bởi: 'chúng tôi chỉ là những đứa con cưng trong gia đình'.

Ngày 16/3/2017, Á hậu Huyền My bị cộng đồng mạng chỉ trích vì trong 1 bức ảnh, người ta thấy cô hồn nhiên đi trước, để mẹ ruột xách hành lý đi sau.

Hình ảnh Huyền My bị ném đá vì để mẹ xách đồ đi sau

Trong 'tâm bão', Huyền My chỉ nhẹ nhàng giải thích trên trang cá nhân rằng đó chỉ là 1 khoảnh khắc. Trong chuyến đi đó, cô tự tay bê dỡ đồ đạc chứ không hề ỷ lại vào sự hỗ trợ của mẹ như những bức ảnh được phát tán trên mạng.

Một số người đẹp Việt lên tiếng bênh vực Huyền My, cho rằng việc cha mẹ giúp con xách đồ là không sai. Bởi chỉ qua một bức ảnh, khó có thể hiểu được nội tình vấn đề.

Hoa hậu Biển 2016 Phạm Thùy Trang

Quen biết và yêu mến Huyền My, Hoa hậu Biển Phạm Thùy Trang khẳng định Huyền My là 1 cô gái độc lập và không có chuyện ỷ lại vào bố mẹ. Thùy Trang cũng cho hay, bản thân cô từng nhờ bố mẹ giúp xách đồ và đó hoàn toàn là chuyện bình thường:

'Tôi biết My qua cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014 nên tôi rất quý My. Trong mắt tôi, My là một người rất tự lập trong mọi việc.

Chính vì thế, khi thấy những bức ảnh nói trên được đăng tải, tôi không nghĩ My ỷ lại vào mẹ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, sự giúp đỡ của mẹ My là chuyện rất thường tình.

Bố mẹ nào chả thương con, mong muốn con mình được những điều tốt đẹp nhất thì thử hỏi việc đó có sai không?

Nếu hỏi tôi rằng có bao giờ để mẹ mình cầm hộ mình hành lí không thì tôi nói là có, vì chúng tôi đâu phải là người xa lạ, là mẹ con là người thân trong gia đình. Nhưng tôi luôn mang hành lí nặng và nhờ mẹ cầm đồ nhẹ hộ mình'.

'Tôi luôn mang hành lí nặng và nhờ mẹ cầm đồ nhẹ hộ mình'

Thùy Trang cũng cho hay, ý kiến cho rằng nhiều người đẹp Việt dựa dẫm thái quá vào bố mẹ, không thể tự lo cho mình từ những việc nhỏ như 1 bữa ăn, những chuyến đi xa… nên mới để bố mẹ làm trợ lý là không có cơ sở:

'Ý kiến này là sai, bố mẹ đồng hành cùng chúng tôi đơn giản vì thương và lo lắng cho con. Dù là Hoa hậu, Á hậu nhưng chúng tôi mới chỉ là những cô gái mới mười tám, đôi mươi, vừa va chạm với cuộc sống với bao nhiêu phức tạp.

Tôi nghĩ, khi thấy con mình trong hoàn cảnh đó, thì chẳng bố mẹ nào nỡ buông con ra khỏi vòng tay.

Chính vì lo lắng cho con nên dù mẹ tôi vẫn đang công tác nhưng cũng cố gắng thu xếp thời gian đồng hành cùng tôi trong các hoạt động từ ngày tôi đăng quang.

Ở các sự kiện, khi tôi thực hiện vai trò khách mời hay Hoa hậu thì mẹ sẽ để ý tới mọi việc xung quanh và nhắc nhở, chỉ dẫn để tôi hoàn thiện hình ảnh của mình hơn.

Nhiều lúc tôi cũng đề nghị mẹ tìm cho mình 1 trợ lý, để mẹ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mẹ tôi chỉ nói nếu làm thế, bà không yên tâm, vì người ngoài sao bằng người nhà được'.

'Xin mọi người cũng đừng quá khắt khe với danh xưng Hoa hậu, Á hậu'

Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 cho hay, đôi khi, công chúng quá khắt khe với những Hoa hậu, Á hậu:

'Tôi biết, khi đã mang danh hiệu, khi đội trên đầu chiếc vương miện thì chúng tôi đã là người của công chúng và buộc phải cư xử, phải hành động sao cho đúng mực và 'vừa mắt' mọi người.

Lúc chưa trở thành Hoa hậu, là 1 cô sinh viên ngành mỹ thuật tôi còn rất thoải mái, tính cách thì thích tự do không theo 1 khuôn khổ nào cả. Thậm chí, tôi còn có thời gian để đi phượt.

Nhưng từ khi có danh hiệu, tôi bắt buộc phải trưởng thành hơn, để ý hơn tới cái nhìn của những người xung quanh. Tới mức, tôi không còn dám là cà ăn vặt vỉa hè cùng bạn bè nữa. Với cương vị Hoa hậu, tôi luôn luôn phải để ý đến từng cử chỉ, lời nói, cách ăn mặc của mình.

Bản thân tôi không coi chiếc vương miện hay danh hiệu là 'vòng kim cô'. Đội vương miện trên đầu là vinh hạnh nhưng đồng thời cũng là 1 trách nhiệm nặng nề.

Chỉ xin mọi người cũng đừng quá khắt khe với danh xưng Hoa hậu, Á hậu. Chúng tôi cũng chỉ là con người, là những cô gái mới lớn, là con cưng trong gia đình'.

