Thấy chị E. không về nhà khi đi chăn bò, gia đình đi tìm thì phát hiện cô gái đã tử vong, cơ thể lõa lồ có dấu hiệu bị xâm hại.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 17/4 trao đổi với PV, ông Trương Quang Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ người phụ nữ tử vong bất thường trên địa bàn gây xôn xao dự luận vừa qua.

Ông Hải cũng cho biết thêm,hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định phát luật. Ban đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng sinh năm 1982, là người ở xã Mỹ Hòa, (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Cô giáo tương lai bị sát hại khi đi chăn bò.

Theo nguồn tin riêng PV Phapluatplus.vn được biết, nghi can bị truy nã là Bùi Văn D., là người cùng xóm. Hiện cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can.

Như đã thông tin trước đó, sáng ngày 10/4, chị E. lùa đàn bò lên núi Cuông và mang theo cơm nắm ăn trưa. Đến trưa cùng ngày, người chăn bò cùng liên lạc qua điện thoại nhưng máy đã bị khóa.

Đến chiều, khoảng 15 giờ, đàn bò về nhà nhưng không thấy người đâu. Người thân trong gia đình tá hỏa đi tìm. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, người thân phát hiện chị E. chết tại khu rừng trên núi Cuông.

Được biêt, chị E. vừa tốt nghiệp một trường mầm non tại Hà Nội, vừa thi công chức vào một trường ở tỉnh Sơn La xong, đã có kết quả đang đợi phân công công việc.

Trong thời gian đợi việc, chị E. ở nhà phụ giúp gia đình đi chăn bò thì sự việc xảy ra.

Cũng liên quan đến sự việc trên, Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với Công an huyện Tân Lạc tích cực điều tra, truy bắt hung thủ. Hiện đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương