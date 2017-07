Liên lạc với bố mẹ chồng không được, con dâu nhờ người đến lán canh bên trong trang trại tìm thì bàng hoàng phát hiện cả hai đều đã tử vong, thi thể không vẹn toàn.

Ngày 27/7, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận thông tin cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xóm Than, xã Tân Pheo (Đà Bắc, Hòa Bình) khiến hai vợ chồng chết thảm.

Đại tá Sử cho biết: “Qua công tác khám nghiệm hiện trường, sơ bộ ban đầu xác định đây là một vụ trọng án”.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Lò Văn T. (SN 1959) và vợ là bà Bùi Thị D. (SN 1963). Vợ chồng ông T. tử vong do nhiều vết thương chí mạng, nghi do vật sắc gây ra.

Vợ chồng ông T. bị sát hại dã man. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ người thân của nạn nhân, vào chiều ngày 25/7, gia đình chị Hường (con dâu của vợ chồng ông T.) có mời bố mẹ lên nhà để dùng cơm. Nhưng chỉ có ông T. đến ăn cơm, còn bà D. (vợ ông T.) không đến vì bị ốm và đang nằm tại lán ở trang trại.

“Sau khi dùng cơm xong, bố tôi xin về lều để chăm sóc mẹ đang ốm. Sang đến ngày hôm sau, do không thấy ông bà lên chơi như mọi hôm, gọi điện cũng không thấy ông bà nghe máy nên đến khoảng 20h ngày 26/7, tôi có nhờ anh Lò Văn Mơ (anh họ con nhà bác) lên trên lán kiểm tra thì phát hiện ông bà đã tử vong, trên người có rất nhiều vết chém.

Khi tôi lên đến nơi thì thấy bố chồng bị chém gần đứt lìa đầu trong khi thi thể của mẹ chồng tôi cách đó không xa cũng bị chém đứt một cánh tay. Vật dụng trong nhà có nhiều xáo trộn, quần áo ông bà mặc cũng bị rách tứ tung”, chị Hường thông tin.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng liên lạc với cơ quan chức năng để trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Pheo đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Đà Bắc để giải quyết vụ việc.

Được biết, vợ chồng ông T. có một trang trại nhỏ để trông coi bò và chăn nuôi một đàn vịt. Để tiện chăm sóc, ông bà đã nhờ người dựng một chiếc lán trong trang trại để tiện việc chăm sóc vật nuôi.

Người dân sống tại khu vực này cho biết, tại địa phương vợ chồng ông T. là người hiền lành, làm ăn lương thiện. Tại căn lều nơi vợ chồng ông T. bị sát hại cũng không có đồ đạc hay vật dụng gì có giá trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.