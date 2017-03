Hoa anh đào là một món quà mà trời đất ban cho những nhà kinh doanh dịch vụ bán lẻ và du lịch Nhật...

Mỗi mùa xuân đến, hoa anh đào khắp nước Nhật bừng nở. Cả nước Nhật khoác lên mình một tấm áo màu hồng nhạt đẹp dịu dàng.

Hoa anh đào chỉ nở ngắn ngủi trong vài tuần nhưng cũng đủ để mang đến cho kinh tế Nhật một gói kích cầu nho nhỏ, theo những phân tích được Bloomberg mới đưa ra trong bài báo nói về hoạt động kinh doanh của người Nhật trong mùa hoa anh đào.

Hoa anh đào là một món quà mà trời đất ban cho những nhà kinh doanh dịch vụ bán lẻ và du lịch Nhật. Mùa hoa anh đào đến, từ nhà ga tàu cho đến các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, nơi đâu người ta cũng nhìn thấy những hình ảnh quảng bá cho hoa anh đào hoặc sản phẩm riêng chỉ được bày bán trong mùa hoa nở.

Thường nước nào cũng sẽ có loài hoa biểu trưng riêng, thế nhưng chỉ có người Nhật mới sản xuất ra được hàng chục loại sản phẩm xoay quanh bông hoa anh đào, từ kẹo hoa anh đào, rượu bia hoa anh đào, mứt, kem hoa anh đào, thậm chí có xuất khẩu cả những bông hoa anh đào được đóng đông dùng để làm bánh. Người tiêu dùng sẽ không bao giờ thấy chán với hàng loạt bộ sưu tập sản phẩm mới được thiết kế cho mùa hoa anh đào.

Cho đến nay, chưa thể có được một con số thống kê chính thống về việc kinh tế Nhật hưởng lợi như thế nào từ hoa anh đào. Thế nhưng chắc chắn rằng, tiêu dùng và bán lẻ Nhật luôn tăng đột biến trong những tháng trước và trong khi hoa nở.

Cụ thể, doanh số bán các sản phẩm có cồn trong tháng Ba hàng năm thường tăng hơn 10% so với tháng Hai khi người dân đua nhau đi ngắm hoa và tổ chức các bữa tiệc gia đình tại công viên. Khách du lịch nước ngoài cũng đổ xô đến Nhật trong mùa hoa nở.

Nestle SA tung ra bộ sản phẩm kẹo Kitkat mới dành riêng cho mùa xuân, Starbucks thay đổi phần lớn mẫu vỏ trang trí cốc uống nước trong chuỗi tiệm kinh doanh đồ uống của mình theo chủ đề hoa anh đào. 3 tập đoàn kinh doanh cửa hàng tiện lợi lớn nhất nước Nhật bao gồm Seven & i Holdings Co., Lawson Inc. và FamilyMart UNY Holdings Co cũng giới thiệu đến khách hàng nhiều loại sản phẩm mới mà chỉ riêng mùa hoa mới có.

Hoa anh đào mang lại thành công kinh doanh cho rất nhiều hãng nội địa. Có thể kể đến Asahi, tập đoàn kinh doanh bia lớn nhất nước Nhật. Doanh số bán hàng của hãng đã vượt kỳ vọng của ban giám đốc 2 năm liên tiếp bởi hãng không ngừng tung ra bộ sản phẩm dành cho mùa hoa anh đào.

Asahi đã thành công với bộ sản phẩm bởi khi mang đến một màu sắc và hương vị dịu dàng cho bia mùa hoa anh đào, họ đã thu hút được những đối tượng không bao giờ uống bia trong cuộc sống thường ngày của họ, đó chính là hàng triệu người phụ nữ và trẻ em Nhật.

Những năm gần đây, ngành du lịch Nhật tăng trưởng bùng nổ. Cách đây 2 năm, chính phủ Nhật đặt mục tiêu đến năm 2020 thu hút 20 triệu khách du lịch thì mới chỉ năm 2016, mục tiêu này đã được hoàn thành vượt quá kỳ vọng. 24 triệu khách du lịch nước ngoài đến Nhật năm 2016, một con số “trong mơ”.

Mục tiêu thu hút khách du lịch nước ngoài vào năm 2020 đã được điều chỉnh lên gấp đôi: 40 triệu người. Và với những gì người Nhật đang làm, họ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng mục tiêu đó sẽ thành hiện thực.

“Số lượng khách du lịch châu Á đến ngắm hoa anh đào nước Nhật vào tháng Ba và tháng Tư hàng năm tăng chóng mặt. Mạng xã hội càng phát triển, ngày càng có nhiều người Trung Quốc cũng như nhiều nước châu Á khác biết đến hoa anh đào, nhiều người trong số họ muốn được trải nghiệm ngắm hoa giống như người Nhật”, chuyên gia ngành du lịch Nhật tại công ty H.I.S, ông Kana Usami, nhận xét,

Dịch vụ du lịch hoàn hảo của người Nhật kết hợp với cảnh sắc đẹp mùa hoa anh đào đã mang lại hiệu quả kinh tế thực sự. Kết quả khảo sát của Cơ quan quản lý du lịch Nhật (JTA) cho thấy khoảng 91% khách du lịch nước ngoài đến Nhật hài lòng với trải nghiệm du lịch của họ tại đất nước này.

Còn theo phân tích của chuyên gia kinh tế tại viện nghiên cứu Mizuho, ông Takayuki Miyajima, rõ ràng khi khách hài lòng, tỷ lệ khách trở lại Nhật sẽ tăng lên.

Mùa hoa anh đào năm 2017, thời tiết đẹp sẽ giúp thời gian ngắm hoa được kéo dài hơn. Nhiều người Nhật vì thế cũng không thể không ra ngoài trong thời tiết như thế này.

Một chuyên gia trong ngành chứng khoán năm nay đã 68 tuổi, ông Hiroshi Nogishi, cho biết: “Khi hoa anh đào nở, tôi cảm thấy rất vui và muốn tụ tập ăn uống cùng với bạn bè. Mùa hoa diễn ra cùng với thời điểm của nhiều sự kiện lớn trong cuộc đời của con người, ví như mùa nhập trường và tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, mùa tuyển dụng nhân sự và nghỉ hưu. Mùa hoa anh đào giúp người ta nhớ đến rất nhiều những kỷ niệm đẹp từng đến trong cuộc đời. Và vì thế mà nó thực sự đặc biệt.”

