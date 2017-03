Trước những cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Syria, IS đối mặt với sự sụp đổ không thể tránh khỏi trên chiến trường tình Aleppo. Tính đến ngày 09.03.2017, quân đội Syria đã giải phóng được khoảng 200 làng khỏi sự cai trị của IS trong chưa đầy hai tháng.

Binh sĩ quân đội Syria tấn công trên chiến trường phía đông Aleppo

Sau cuộc tấn công nhanh về phía nam dọc theo Hồ Assad (thuộc sông Euphrates), các đơn vị quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tiger tiến sát đến vành đai phòng ngự của IS xung quanh căn cứ không quân Jirah. Một số đơn vị quân đội khác triển khai mũi tấn công trên hướng thị trấn Maskanah cách khoảng 10 km, thị trấn này vẫn bị IS tạm chiếm trên vùng ranh giới với tỉnh Raqqa.

Quân đội Syria vẫn tiếp tục tiến hành các trận không kích và pháo kích ác liệt vào những địa bàn đang bị IS chiếm giữ trên vùng nông thôn phía đông Aleppo. Không quân Syria và các đơn vị pháo binh quân đội Syria tập kích đường không và bắn phá ác liệt vào căn cứ sân bay Jirah, gây tổn thất nặng nề về sinh lực cho IS và đánh đuổi lực lượng khủng bố ra khỏi sân bay.

Giữa trưa ngày 09.03.2017, lực lượng Tiger, dưới sự yểm trợ của lực lượng không quân Syria và Nga, chính thức giải phóng căn cứ không quân Jirah khỏi sự chiếm giữ của IS trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Aleppo. Các đơn vị Tiger cũng giải phóng các làng lân cận Idrisiyah, Baylan và Durubiyah.

Cuộc không kích và pháo kích ác liệt tiêu diệt khoảng 20 tay súng IS, trong đó có một thủ lĩnh, chỉ huy phụ trách an ninh của IS người Tunisia ở thị trấn Maskanah và một chỉ huy chiến trường IS, có tên là Muhammad Al-Awad Hassan Al-Jam'ah.

Quân đội Syria phá hủy 2 xe thiết giáp và 2 xe bán tải gắn súng máy phòng không 23mm trên khu vực Wadha và Al-Hayt, gần đường cao tốc Aleppo-Raqqa (cao tốc M4).

Lực lượng Tiger ồ ạt tiến về giải phóng sân bay quân sự Jirah, trong đội hình có cả xe tăng T-90 của Nga sản xuất, vũ khí tiên tiến của lực lượng

Thị trấn Al-Khafsah trên bờ sông Euphrates sau khi quân đội Syria quét sạch lực lượng IS

NT

Nguyễn Thuận -