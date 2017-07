Nghi ngờ hai người phụ nữ dụ dỗ trẻ con ra cho kẹo để bắt cóc, người dân đã bắt giữ và đánh tới tấp.

Hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ con bị người dân vây bắt và đánh đập. Ảnh chụp màn hình.

Trưa 22/7, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vây bắt và đánh đập 2 người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ con.

Theo clip, 2 người phụ nữ này lợi dụng thời điểm giữa trưa đã dụ dỗ một đứa trẻ ra cổng để cho kẹo nhưng đứa trẻ không ra. Sau đó, thấy người lạ, dân làng đã hô hào và bắt giữ 2 người phụ lại tra hỏi.

Khi bị bắt, 2 người này nói đang đi bán tăm. Kiểm tra túi xách 2 người phụ nữ mang theo, người dân không thấy gói tăm nào mà thấy có chai thuốc mê, giấy tờ và lá bùa. Nghi bắt cóc trẻ con, người dân đã lao vào đánh tới tấp 2 người phụ nữ khiến một người máu me đầy mặt, còn một người thì ngất xỉu.

Sự việc chỉ dừng lại khi có mặt của lực lượng công an xã Mai Đình và công an huyện Sóc Sơn. Phải rất vất vả, lực lượng công an mới đưa được 2 người phụ nữ khỏi sự bức xúc của người dân.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Quý Đảm – Phó Trưởng công an xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã.

Theo ông Đảm, khoảng 12 giờ trưa nay, ông nhận được điện thoại có 2 người phụ nữ khoảng 50 tuổi nghi bắt cóc trẻ con đang bị người dân vây bắt ở thôn Thái Phù. Ngay sau đó, ông Đảm đã ra hiện trường và báo tin cho công an xã Phủ Lỗ để hỗ trợ.

“Chúng tôi đã đưa 2 người phụ nữ này về đồn công an Phủ Lỗ. Đây có phải là vụ bắt cóc hay không, chúng tôi cần điều tra, làm rõ và cung cấp thông tin sau”, ông Đảm nói.