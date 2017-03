Trọng tài Nguyễn Hiền Triết trở thành tâm điểm của vòng 10 V-League khi từ chối một bàn thắng của FLC Thanh Hóa, cho CLB Hà Nội hưởng phạt đền gây tranh cãi và đuổi HLV Petrovic vì lỗi phản ứng

Phút 88 của trận đấu đáng xem nhất vòng 10 V-League diễn ra chiều 19-3 giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã khiến sân Hàng Đẫy náo loạn khi không công nhận bàn thắng của trung vệ Bật Hiếu. Tỉ số khi đó là 1-1 và chỉ ít phút sau, CLB Hà Nội đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1, chấm dứt mạch 9 trận bất bại của đội bóng xứ Thanh.

HLV Petrovic lao vào dọa đánh trọng tài Hiền Triết vì từ chối bàn thắng của FLC Thanh Hóa Ảnh: Hải Anh

Ngay sau quyết định từ chối công nhận bàn thắng của Bật Hiếu, HLV lão làng người Serbia Petrovic không giấu nổi sự bức xúc, lao đến phản ứng tổ trọng tài. Thậm chí, HLV từng giúp Sao Đỏ Belgrade vô địch cúp C1 châu Âu còn dọa đánh trọng tài chính. Hậu quả là HLV vừa nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng 2 bị trọng tài Hiền Triết truất quyền chỉ đạo. Trên khán đài, các CĐV Thanh Hóa bức xúc vì những quyết định của trọng tài. Sau trận đấu, các cầu thủ xứ Thanh cũng chỉ trích “vua áo đen” vì những tiếng còi khiến họ thua ngược trên sân Hàng Đẫy.

Không phải ngẫu nhiên mà FLC Thanh Hóa bức xúc với trọng tài Hiền Triết. Trước tình huống đá phạt của Lê Quốc Phương giúp Bật Hiếu ghi bàn mà không được công nhận, FLC Thanh Hóa đã thi đấu rất hay nhưng lại chịu khá nhiều quyết định vô lý từ tổ trọng tài. Đặc biệt là ở đầu hiệp 1, từ tình huống Gonzalo sút bóng chạm cột dọc, bóng bật ra đúng vị trí Bật Hiếu đang nằm trên sân sau pha cản phá. Trung vệ này để bóng chạm tay và trọng tài Hiền Triết lập tức cho CLB Hà Nội hưởng phạt đền.

Bất chấp phản ứng của đội bóng xứ Thanh khi cho rằng đó không phải lỗi cố tình để bóng chạm tay của Bật Hiếu, trọng tài chính vẫn không thay đổi quyết định. Tuy nhiên, sau khi tiền đạo Samson đá phạt đền không thành công, các cầu thủ FLC Thanh Hóa cũng không có thêm phản ứng thái quá nào cho đến khi xảy ra tình huống mà tổ trọng tài cho rằng Bật Hiếu đã phạm lỗi với thủ môn Văn Công của CLB Hà Nội trước khi ghi bàn.

Sau khi trận đấu kết thúc với tình huống đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Đinh Tiến Thành, các cầu thủ FLC Thanh Hóa lập tức mở điện thoại để xem lại vì sao trọng tài Hiền Triết không công nhận bàn thắng. Đội bóng xứ Thanh vẫn bảo vệ quan điểm trọng tài Triết đã sai khi từ chối công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, theo phân tích của giới chuyên môn, trọng tài Triết đã đúng và có quyết định rất dũng cảm vì pha quay chậm cho thấy Bật Hiếu không phạm lỗi với Văn Công nhưng lại rơi vào thế việt vị.

Thua ngược 1-2 trên sân đội đương kim vô địch, CLB Thanh Hóa không thể thiết lập kỷ lục 10 trận bất bại đầu mùa ở một giải V-League. Không những vậy, dù thầy trò HLV Petrovic vẫn đang đứng đầu bảng nhưng đã để cho QNK Quảng Nam cân bằng điểm số cũng như chỉ còn hơn Hải Phòng và CLB Hà Nội lần lượt là 2 và 3 điểm.

Long An vẫn toàn thua thời HLV Minh Phương

Thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà Long An khiến đội bóng của tân HLV Nguyễn Minh Phương vẫn trải qua quãng thời gian khủng hoảng khi toàn thua cả 3 trận kể từ ngày cựu đội trưởng tuyển Việt Nam trở về dẫn dắt.

Trước trận đấu, đã có những thông tin đồn đoán về việc đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ nương chân cho Long An vì mối thâm tình giữa hai HLV này. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy SHB Đà Nẵng vượt trội về chuyên môn so với Long An đang ở giai đoạn khó khăn nhất khi thiếu vắng một loạt chủ lực vì bị treo giò và chấn thương.

Không chỉ CLB Long An chôn chân ở vị trí chót bảng với vỏn vẹn 4 điểm sau 10 vòng đấu, một đội bóng từng là “đại gia” khác là B.Bình Dương cũng đang trải qua chuỗi trận thất vọng. Trong trận đấu lép vế hoàn toàn trên sân Cẩm Phả, B.Bình Dương để thua 0-2 trước chủ nhà Than Quảng Ninh. B.Bình Dương vẫn ì ạch ở vị trí thứ 12 với 8 điểm sau 10 lượt trận.A.Dũng

Minh Ngọc