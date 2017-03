Trước một B.Bình Dương với phong độ kém cỏi khi 6 trận gần nhất chưa biết mùi chiến thắng, Than Quảng Ninh đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Trước khi cuộc chạm trán giữa Than Quảng Ninh-B.Bình Dương trong khuôn khổ vòng 10 V-League2017, cả 2 đội bóng này đều thể hiện phong độ rất thất vọng. Đội chủ sân Cẩm Phả đã trải qua chuỗi 3 trận không thắng trên cả mặt trận V-League và đấu trường AFC Cup 2017.

Theo chia sẻ của HLV trưởng Phan Thanh Hùng, sở dĩ Than Quảng Ninh không đạt thành tích tốt là do hàng công của họ gặp vấn đề trong khâu dứt điểm. Ngoài sự tỏa sáng của Vũ Minh Tuấn thì các chân sút còn lại như Patiyo của đội bóng đất Mỏ lại không đáp ứng được sự kỳ vọng.

Trong khi đó, đối thủ của Than Quảng Ninh là B.Bình Dương không còn là xứng với biệt danh “Chelsea Việt Nam” khi thầy trò HLV Trần Bình Sự đang ngụp lặn ở vị trí gần áp chót trên BXH sau 9 vòng đấu. Với việc BLĐ đội bóng không mặn mà với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch cùng với sự ra đi hàng loạt hảo thủ đã khiến đội bóng đất Thủ đánh mất ánh hào quang của quá khứ.

Cơn 'đau đầu' của HLV Phan Thanh Hùng

Sau 4 vòng đấu V-League 2017, CLB Than Quảng Ninh chỉ giành đúng 1 chiến thắng và để thua 3 trận, bị đẩy đến vị trí 12. Quá đau đầu cho HLV Phan Thanh Hùng.

Ở mùa bóng năm nay, so với các đội bóng như Hà Nội, Than Quảng Ninh hay FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương chỉ là một đội bóng có chất lượng đội hình ở mức trung bình. Chính vì thế, không nhiều người cảm thấy bất ngờ khi B.Bình Dương đã phải trải qua chuỗi 6 trận gần nhất không biết thắng. Cũng giống như Than Quảng Ninh, hàng công B.Bình Dương đang gặp vấn đề lớn khi họ chỉ ghi được 2 bàn/5 trận gần đây.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, dù thi đấu trên sân nhà nhưng Than Quảng Ninh cũng không thể có thế trận áp đảo trước các vị khách. Ngoài ra, không may cho đội bóng đất Mỏ khi hai trụ cột là tiền vệ Nguyên Sa và hậu vệ Thanh Hào phải sớm rời sân vì chấn thương. Ngỡ tưởng đội bóng đất Mỏ sẽ gặp khó khăn lớn khi thiếu vắng 2 cầu thủ kể trên. Thế nhưng trước một B.Bình Dương chơi kém cỏi, thầy trò Phan Thanh Hùng lại dễ dàng có được 2 bàn thắng trong hiệp 2 của trận đấu do công của Patiyo và Nhật Minh.

Với chiến thắng này, đội bóng đất Mỏ đã chấm dứt chuỗi 3 trận không biết thắng. Trong khi đó, B.Bình Dương tiếp tục lún sâu trên BXH và kéo dài chuỗi trận toàn hòa và thua lên con số 7.

Sự cố hỏng đèn, trận đấu tạm hoãn 15 phút

Do sự cố dàn đèn trên sân bị hỏng nên trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã quyết định tạm hoãn trận đấu giữa Than Quảng Ninh-B.Bình Dương tới 15 phút.

Phút thứ 31 trận đấu, khi kết quả đang là 0-0, trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn đã buộc phải dừng trân đấu khi ánh sáng trên sân Cẩm Phả (Than Quảng Ninh) không đảm bảo đủ điều kiện thi đấu. Trước đó, ngay từ phút 20, dàn đèn trên sân Cẩm Phả đã gặp trục trặc khi một số cột đèn bị tắt ánh sáng. Hai đội bất đắc dĩ được tạm nghỉ trong khoảng thời gian 15 phút để BTC sân Cẩm Phả giải quyết sự cố .

Trong quá khứ, một số trận đấu ở V-League cũng gặp những sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng tới trận đấu. Ở vòng đấu đầu tiên V-League 2008, trận đấu giữa Đồng Tâm Long An và HAGL bị hoãn lại ở phút 65. Cột đèn trên sân bất ngờ bị cháy khiến sân đấu không đủ ánh sáng thi đấu. Vì không thể khắc phục, ban tổ chức đã quyết định hủy bỏ tỷ số 1-0 trước đó và đá lại vào ngày hôm sau từ tỷ số 0-0.

Mạnh Đức

Thể thao & Văn hóa