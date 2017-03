Chiều nay, “công thần” một thời của Cảng Sài Gòn - cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương “tái ngộ” sân Thống Nhất với cương vị thuyền trưởng đội Long An.

Kể từ sau sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League giữa TP.HCM và Long An nay Long An trở lại sân Thống Nhất vẫn ở tâm thế của một đội chót bảng.

Lần đầu tiên giã từ nghiệp cầu thủ, Minh Phương bước vào nghiệp HLV và vào sân chơi V-League trong giai đoạn Long An đang khó trăm bề. Anh soi mình với đội bóng cũ không lành lặn cùng sự mệt mỏi về tinh thần sau sự cố 19-2. Tiếp nhận một đội bóng đang ở đáy bảng và lực lượng hao tổn nhiều nay phải dặn dò nhau gồng lên đá với mục tiêu trụ hạng.

Đầu mùa CLB Long An đăng ký 27 cầu thủ nhưng bây giờ chỉ còn 18 cầu thủ. Quang Thanh và Minh Nhựt bị treo giò còn người cùng thời Tài Em thì chuyển từ cầu thủ sang trợ lý HLV cho Minh Phương. Quý Sửu bị đứt dây chằng và một số cầu thủ khác vì lý do gia đình không thi đấu nữa. Với tình hình như thế HLV Minh Phương than thở: “Đúng là một thử thách quá lớn đối với tôi”.

HLV Minh Phương đang vực lại tinh thần cầu thủ Long An. Ảnh: PHẠM HUY

Một thành viên trong ban huấn luyện của Long An nói: “Bây giờ chúng tôi chỉ biết nhìn XSKT Cần Thơ mà đá”. Mùa này V-League chỉ một suất rớt hạng nên cằn cựa với Cần Thơ. Nhưng những vòng đấu qua, lần lượt Cần Thơ ngang bằng và đã vượt Long An 2 điểm rồi (4 điểm so với 6 điểm). Lượt đi V-League còn ba trận nữa. Nếu Long An không trụ vững để đối thủ ngay phía trên bứt đi thì nguy to.

Về mặt con người, cũng như chất lượng cầu thủ Long An mùa này không đến nỗi nào nhưng họ bị “dư chấn” từ “sự cố Thống Nhất” làm tinh thần rệu rã. Long An có hai ngoại binh Oseni và Apollon chơi rất tốt và cầu thủ không đến nỗi nhưng vấn đề lớn nhất của tân HLV Minh Phương bây giờ là xốc lại tinh thần toàn đội để có một kết quả tích cực khi kết thúc lượt đi.

Chiều nay, HLV Minh Phương về lại sân Thống Nhất cùng đội Long An gặp Sài Gòn và đó là thách thức của các cầu thủ Long An cùng HLV Minh Phương thường xem sân Thống Nhất như sân nhà khi là cầu thủ.