Sau trận thua 1-2 trước Than Quảng Ninh, HLV Minh Phương không giấu được nỗi buồn nhưng ông khó chấp nhận được thông tin các học trò muốn đá ghế mình.

Dù thất bại 1-2 trước Than Quảng Ninh chiều nay, nhưng sau trận đấu HLV Minh Phương vẫn rất hài lòng về những gì các học trò thể hiện: “Nói chung trong bóng đá đã thua trận thì ai cũng tiếc nuối, tuy nhiên so với thất bại 0-4 ở vòng trước hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn. Nhưng ở tình thế như hiện nay rất khó để có thể làm được điều gì đó tốt hơn.

HLV Minh Phương khẳng định không có chuyện cầu thủ Long An đá ghế HLV. Ảnh: Đình Viên.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng trong một thoáng mất tập trung ở hiệp một chúng tôi đã để thua ngược hai bàn, đây cũng là điều dễ hiểu trong bóng đá. Tuy nhiên, trận đấu hôm nay chúng tôi đã có trận đấu tốt, các em đã thi đấu đến phút cuối cùng của trận đấu. Dù thất bại những tôi khá hài lòng vì thế của chúng tôi thiếu và yếu.”

Như vậy kể từ đầu mùa giải Long An đã có tổng cộng 10 trận thua và đây đã là trận thua thua thứ 6 dưới triều đại của Minh Phương ở Long An. Tuy nhiên, sau trận đấu HLV Minh Phương khẳng định, dù đội bóng thất bại nhưng không có chuyện các cầu thủ buông không chịu đá: “Tôi không hiểu thông tin trên mạng hay ở đâu ra là các học trò không chịu đá để đội thua, trong các buổi tập các cầu thủ vẫn vui vẻ và ra sân thi đấu hết mình.

Tôi không tin có chuyện cầu thủ Long An buông không thi đấu, tại vì chúng tôi thiếu và yếu về lực lương. Hiện tại trong tay tôi chỉ còn hơn 10 vận động viên thi đấu được, nhưng quan điểm của tôi và ban huấn luyện lãnh đạo đội bóng là có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Một điều quan trọng là cầu thủ phải quyết tâm và thi đấu đến cùng.”

HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng Long An sẽ trở lại ở giai đoạn 2 V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

Về phía HLV Phan Thanh Hùng cho rằng đội nhà thi đấu không tốt là do vừa trở về từ AFC, hơn nữa thể lực và khí hậu có sự thay đổi nên bộ máy vận hành của Than Quảng Ninh có phần ì ạch. Lãnh đạo Than Quảng Ninh vẫn luôn tin tưởng ủng hộ đội bóng có thể đạt kết quả cao nhất khi mùa giải khép lại. Đánh giá về Long An, ông Hùng nói: “Theo cá nhân tôi, Long An sẽ quay lại trong giai đoạn 2, nếu họ cứ chơi với tinh thần như thế này. Hiện tại lực lượng của Long An mỏng nên chúng tôi đã tận dụng được cơ hội và có bàn thắng san bằng rồi vươn lên dẫn trước. Chiến thắng hôm nay là sức mạnh của cả tập thể, các học trò của tôi đã chơi hết mình.”

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:25 09/04/2017