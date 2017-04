Thất bại 0-4 trước Sài Gòn vòng 11 khiến cánh cửa trở về hạng nhất của Long An đang hiện thực hơn bao giờ hết. Ngoài yếu tố chuyên môn, không ít người đặt dấu hỏi về việc cầu thủ Long An muốn “đá ghế” Minh Phương.

Nhận thất bại thứ 5 liên tiếp kể từ ngày nhậm chức ở Long An , tinh thần và khát khao cống hiến toàn đội đi xuống một cách trầm trọng. Tuy nhiên, nhận xét về trận đấu HLV Minh Phương như cố lên dây cót tinh thần cho toàn đội: “Quá nhiều sự thiếu may mắn cho Long An trong trận đấu hôm nay, chúng tôi đã nhập cuộc tự tin và thi đấu tốt trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên. Cụ thể là tình huống có được phạt đền nhưng lại không thể tận dụng được, điều đó thật sự đáng tiếc.”

HLV Minh Phương thất vọng về những gì đội bóng Long An đang có ở V-League 2017. Ảnh: Phương Nam

Dù đã trải qua trận thua thứ 9 ở V-League 2017 , nhưng HLV Minh Phương vẫn bảo vệ quan điểm sẽ vực dậy đội bóng Long An khi vẫn còn 15 trận đấu ở trước mắt: “Nếu tính cả giai đoạn lượt đi và về Long An vẫn còn nguyên 15 cơ hội với 15 trận đấu. Chúng tôi sẽ thay đổi những con người cần thiết ở giai đoạn lượt về của mùa giải. Vào thời điểm nhận đội thì khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Tôi làm việc vì cái nghề mà mình đang theo đuổi và chấp nhận áp lực cuộc chơi, tôi luôn nói với các học trò rằng hãy chiến đấu hết mình khi trong tài thổi còi,” HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ sau trận đấu với CLB Sài Gòn FC.

Có một thực tế ngoài yếu tố chuyên môn ở Long An, có rất nhiều cầu thủ thi đấu dưới phong độ và khi phóng viên đặt câu hỏi liệu cầu thủ Long An có dính tiêu cực HLV Minh Phương chỉ trả lời nửa vời: “Đúng là ở thời điểm này Long An đang thiếu và yếu rất nhiều. Ngoại binh thì chưa đáp ứng đúng chuyên môn, sự nỗ lực của họ cùng đội bóng vẫn chưa cao. Dù chỉ đặt mục tiêu 1 điểm ở sân khách nhưng tinh thần các cầu thủ xuống rất thấp, khó vực dậy.

Về yếu tố ngoài chuyên môn, tôi không thể nắm hết được, tôi không nói yếu tố tiêu cực của các cầu thủ. Nhưng qua những trận thua chúng tôi cần thay đổi để cải thiện vị trí hiện tại. Cá nhân 1 năm kinh nghiệm ở Bình Phước, khi giai đoạn khó khăn nhất tôi đã vượt qua, tôi vẫn tin là Long An sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

Video tổng hợp trận đấu:

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 22:50 01/04/2017