Nếu không thể giúp Công Phượng phát huy tối đa khả năng, hành trình của ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games sắp tới cũng chẳng còn biết trông cậy vào ai hơn.

Một dấu hỏi lớn

Trước vòng loại U23 châu Á, người hâm mộ và giới chuyên gia đã bắt đầu nghĩ đến những phương án khác và mất dần sự kiên nhẫn với tài năng mang tên Nguyễn Công Phượng.

Tiền đạo của HAGL đã có dấu hiệu chững lại suốt một thời gian dài, dù cho HLV Hữu Thắng tìm mọi "khoảng trống" để trao cơ hội cho anh. Điều đó khiến tất cả phải đặt ra câu hỏi, phải chăng tiền đạo này không vì một rào cản nào, thay vào đó đơn thuần chỉ là giới hạn về mặt chuyên môn? Một bài toán đang chờ HLV Hữu Thắng tìm lời hóa giải.

Công Phượng không đi bóng vào chỗ "chết". Ảnh: Đức Đồng

Công Phượng không giống với tiền bối Lê Huỳnh Đức lẩn khuất sau cái bóng của Nguyễn Minh Chiến và trở thành ngôi sao lớn của những trận đấu nhỏ. Tài năng của Công Phượng cũng chưa thể trở thành ngôi sao lớn của những trận đấu lớn như “thần đồng” Văn Quyến. Tiền đạo sinh năm 1995 cũng thừa thãi những cơ hội thể hiện mình chứ không phải chắt chiu từng thời cơ như Lê Công Vinh. Hơn ai hết, Công Phượng có đầy đủ điều kiện để phát triển, thậm chí xuất phát điểm của cầu thủ Nghệ An này còn từng khiến người ta mơ ước về một trụ cột ĐTQG.

Nhìn vào 4 cầu thủ trên hàng công của U22 Việt Nam thì tiền đạo HAGL vẫn thuộc diện “đàn anh” so với những Hà Đức Chinh, Lê Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài. Đã có thời điểm Công Phượng được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, rồi đến tiền vệ cánh. Nhưng chắc chắn Công Phượng không phải là mẫu trung phong có thể giải quyết trận đấu khi cần. Kỹ thuật cá nhân của Công Phượng và kinh nghiệm là vượt trội so với những tiền đạo còn lại tại ĐT U22 Việt Nam. Đó là lý do HLV Hữu Thắng vẫn còn kiên nhẫn với cậu học trò của mình. Và không còn bàn cãi gì nữa, vị trí phù hợp nhất cho Phượng chính là tiền đạo hộ công hoặc chơi tự do.

Công Phượng được ưu ái, được chăm sóc kỹ lưỡng dù không đạt được phong độ tốt nhất có thể khiến anh mất đi động lực trong một môi trường cạnh tranh cao như bóng đá. Dĩ nhiên nó mang lại những hệ quả xấu.

Bóng đá Việt Nam thiếu đi một trung phong chứ không riêng gì ĐT U22 và HLV Hữu Thắng không đặt kỳ vọng vào Công Phượng thì cũng chẳng còn gương mặt nào sáng giá hơn.

Nhìn ra thế giới, chiến lược gia vĩ đại Alex Furguson được xem là bậc thầy trong những bài toán tương tự. Và một khi ông đã tin tưởng cầu thủ nào, thì luôn tin tưởng đến cùng dù cho có những lúc niềm tin đấy không được đền đáp một cách xứng đáng.

Những con số biết nói

HLV Hữu Thắng có vẻ như đang muốn đặt niềm tin ở Công Phượng đến cùng. Chiến lược gia xứ Nghệ chưa được đánh giá cao về khả năng phân tích trận đấu, nhưng ông có đủ khả năng để thu phục lòng người, giúp các học trò phát huy tối đa năng lực của họ. Và ít nhất là đến thời điểm này, HLV Hữu Thắng đang đúng.

Tại V.League 2015, Công Phượng có được 6 bàn thắng sau 22 trận đấu. Theo thống kê, Công Phượng có 13 trận đấu chính thức dưới thời HLV Toshiya Miura. Tiền đạo xứ Nghệ ghi được 4 bàn thắng/3trận ở vòng loại U23 châu Á, 3 bàn thắng/6 trận ở SEA Games 28 và 1 pha lập công tại VCK U23 châu Á.

HLV Hữu Thắng dành nhiều công sức để giải tỏa tâm lý cho học trò của mình. Ảnh: Đức Đồng

Sau đó Công Phượng ghi được 5 bàn thắng sau 16 lần ra sân ở V.League 2017, 5 trận đấu ở J-League 2 (Nhật Bản) nhưng chưa một lần có bàn tấn công nguy hiểm. Những gì mà Công Phượng có thể làm dưới thời HLV Hữu Thắng trước thềm Vòng loại U23 châu Á là 2 bàn thắng trong 2 trận đấu giao hữu với ĐT Indonesia và U23 Malaysia.

Đó hiển nhiên là nỗi thất vọng, tuy nhiên khi 3 trận đấu tại VL U23 châu Á, Công Phượng cũng đã có 4 bàn thắng/3 trận kèm theo một phong độ được cải thiện trông thấy. Điều quan trọng hơn cả, đây là thời điểm mà tâm lý và áp lực của Phượng đã được giải tỏa.

SEA Games 29 sẽ là kỳ thế vận hội cuối cùng của tiền đạo này. Vậy nên hơn lúc nào hết, hơn bất kỳ ai HLV Hữu Thắng là người có trách nhiệm khiến cái “lò xo” mang tên Công Phượng bị dồn nén bao nhiêu năm nay được bung ra. Tất cả đang kỳ vọng Công Phượng sẽ xô đổ những thành tích của mình trong quá khứ dưới thời HLV Hữu Thắng.

Công Phượng đang dần bước qua giai đoạn khó khăn nhất, trước một bước ngoặt và cơ hội làm mới bản thân. Không giải được bài toán Công Phượng, HLV Hữu Thắng sẽ có phần trách nhiệm, nhưng nếu thành công, người ta sẽ phải nhìn ông thầy xứ Nghệ bằng một con mắt hoàn toàn khác, tâm phục khẩu phục.

Trung Kiên