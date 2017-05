Trong buổi trả lời phỏng vấn sáng 19/5 tại Cheonan – Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn đặc biệt đánh giá cao lối chơi tấn công biên của U20 New Zealand, đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup 2017.

Như vậy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có buổi tập thứ hai tại Cheonan – Hàn Quốc, trong buổi tập sáng nay toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ U20 Việt Nam đã hết sức cảm động bởi đích thân ngài thị trưởng Cheonan – Hàn Quốc đã xuống sân tặng hoa chúc mừng các cầu thủ U20 Việt Nam thi đấu tốt tại VCK U20 World Cup 2017.

HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao lối chơi tấn công biên của U20 New zealand. Ảnh: VFF.

Ở buổi tập thứ hai ở Cheonan – Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá hài lòng về những gì các học trò thể hiện: “Chất lượng mặt sân và khí hậu tại Cheonan khá lý tưởng, vậy nên các bạn thấy U20 Việt Nam hôm nay đã thể hiện rất rõ lối chơi bóng ngắn của mình. Tại buổi tập đích thân ngài thị trưởng đã xuống sân tặng hoa cho U20 Việt Nam, chắc chắn đây sẽ động lực không nhỏ để U20 Việt Nam cố gắng hết mình để có được kết quả tốt nhất.”

Theo lịch thi đấu vào lúc 18h00, (giờ Việt Nam) ngày 22/05, U20 Việt Nam sẽ trận đấu đầu tiên với các cầu thủ U20 New Zealand tại VCK U20 World 2017. Đánh giá về đối thủ HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Ở bảng đấu của U20 Việt Nam không chỉ New Zealand mà Pháp và Hunduras cũng là những đối thủ khá mạnh. Tuy nhiên nhiều ngày qua, tôi và các thành viên ban huấn luyện đã tìm hiểu khá kỹ về U20 New Zealand. Họ đặc biệt nguy hiểm ở những pha tấn công biên, những pha xe nách rồi đưa bóng vào vòng cấm là vũ khí lợi hại nhất của đội bóng này.”

Sự thân thiện của người dân Hàn Quốc và các kiều bào Việt Nam tại đây sẽ là động lực giúp U20 Việt Nam thi đấu tốt. Ảnh: VFF.

Dù đánh giá cao đối thủ nhưng ông thầy người Khánh Hòa vẫn rất tự tin trước màn ra mắt của U20 Việt Nam trước New Zealand: “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo tôi nghĩ New Zealand không phải đối điều gì quá khủng khiếp với chúng ta. Điều quan trọng là hàng thủ phải chơi tập trung, tránh sai sót và bắt chết lối chơi từ hai biên của đối thủ. Nếu giải quyết được vấn đề trên U20 Việt Nam vẫn sẽ tin vào kết quả có lợi.”

Dù lần đầu tiên có mặt ở World Cup và phải thi đấu xa nhà nhưng theo HLV Hoàng Anh Tuấn tình cảm của người dân xứ Kim Chi. Việc rất nhiều người Việt công tác học tập và lao động tại Hàn Quốc sẽ có mặt cổ vũ U20 Việt Nam ở trận ra quân. Đây sẽ là động lực không hề nhỏ để U20 Việt Nam thi đấu dưới sân đạt kết quả tốt.

Lịch thi đấu U20 World Cup 2017 của Việt Nam (Giờ Việt Nam)

Trận 1: 18h00 ngày 22/5: U20 Việt Nam vs U20 New Zealand. (sân vận động Cheonan, Cheonan, Hàn Quốc)

Trận 2: 15h00 ngày 25/5: U20 Việt Nam vs U20 Pháp. (sân vận động Cheonan, Cheonan, Hàn Quốc)

Trận 3: 13h00 ngày 28/5: U20 Việt Nam vs U20 Honduras. (sân vận động Jeonju World Cup, Jeonju)

Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 11:20 19/05/2017