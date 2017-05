Đó là đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn về đối thủ U20 New Zealand ở trận ra quân sau buổi tập sáng 19.5 của tuyển U20 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn trả lời PV sáng 19.5. Ảnh: Minh Tùng

Ông Tuấn chia sẻ: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn thiện. Buổi tập hôm nay, chúng ta nâng cao chất lượng, cường độ. Mặc dù buổi tập ngắn nhưng cường độ rất cao.

U20 New Zealand không phải là đối thủ quá ghê gớm. Điều quan trọng là chúng ta có tự tin và có tinh thần tốt hay không. Hy vọng, qua những buổi tập như thế này sẽ giúp các em nâng cao tinh thần. Như buổi tập hôm nay, chúng ta có thể thấy, tinh thần của cả đội rất tốt, rất quyết tâm và hưng phấn. Đó là những điều rất tốt đối với U20 Việt Nam khi chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”.

Về lối chơi cũng như việc khắc chế đối thủ U20 New Zealand, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “U20 New Zealand có thể hình và thể lực vượt trội, do đó, họ sử dụng lối chơi bóng dài, bóng bổng từ hàng phòng ngự cho tuyển trên. Đặc biệt là những đường tạt bổng từ 2 cánh. Đó là đặc điểm nổi bật trong lối chơi của U20 New Zealand.

Trên lý thuyết, khắc chế lối chơi đó rất đơn giản. Đó là chúng ta không cho họ kiểm soát bóng nhiều, đặc biệt là những tình huống xuống biên, hạn chế để tạt bóng bổng vào trong. Cái chính là hàng phòng ngự phải có sự cảnh giác và bọc lót chặt chẽ. Bóng bổng không phải dễ chơi, vấn đề là nó sinh ra nhiều tình huống phức tạp thứ 2, thứ 3”.

U20 Việt Nam tập luyện tại Cheonan. Ảnh: Đoàn Nhật

Tinh thần là điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với các học trò trong trận giao hữu với U20 Argentina. Tuy nhiên, sau những ngày tập luyện trên đất Hàn Quốc, ông thầy này cho biết, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.

“Chúng ta thấy tinh thần các em rất tốt, để có được điều này do sự ủng hộ của khán giả. Hôm qua, các cầu thủ vẫn được sử dụng điện thoại để truy cập mạng xã hội nên theo dõi được thông tin từ Việt Nam, nhận được những động viên khích lệ. Tôi mong rằng, các khán giả hãy ủng hộ và yên tâm rằng các cầu thủ sẽ thi đấu thật tốt.

Tôi nghĩ, chúng ta phải làm sao có được kết quả tốt. Như tôi đã nói từ đầu, khi chuẩn bị cho U20 World Cup, lối chơi và hình ảnh thể hiện văn hóa của con người Việt Nam là điều quan trọng nhất”.

Nói về những điều kiện tập luyện và sự ủng hộ quan tâm của kiều bào Việt Nam cũng như phía nước chủ nhà Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay, ông và các học trò có cảm giác như đang ở nhà.

“Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo có điều kiện ăn ở, sinh hoạt rất tốt. Đặc biệt, người Hàn Quốc rất ủng hộ U20 Việt Nam. Chúng tôi đã gặp rất đông kiều bào ở Mokpo và Cheonan, họ tin tưởng và ủng hộ U20 Việt Nam. Sắp tới, khán giả Việt Nam cũng qua đây rất đông nên đó là sự động viên lớn”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Hoàng Nam: “Thi thoảng em phải làm phiên dịch bất đắc dĩ cho đội”

Chia sẻ sau buổi tập cùng tuyển U20 Việt Nam, tiền vệ Lương Hoàng Nam cho biết: “Cho đến thời điểm này, tinh thần và sự chuẩn bị của đội bóng rất tốt. Thỉnh thoảng, em làm phiên dịch viên bất đắc dĩ của đội. Có nhiều trường hợp trên sân em cũng phải nói chuyện với trọng tài khi đồng đội gặp khó khăn trong giao tiếp. Ngay từ khi vào Học viện HAGL từ năm 12 tuổi, em đã được học tiếng Anh rồi. Xuân Trường là thần tượng của em, từ phong cách đá lẫn ngoài đời thường. Anh ấy rất khiêm tốn”.

ĐĂNG HUỲNH