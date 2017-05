Thuyền trưởng người Khánh Hòa tin rằng U20 Việt Nam sẽ có một kết quả tổt trước U20 New Zealand trong trận ra quân giải U20 thế giới 2017.

Nếu muốn kéo dài cuộc phiêu lưu ở sân chơi VCK U20 thế giới 2017, U20 Việt Nam buộc phải giành 3 điểm trước U20 New Zealand trong trận ra quân. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng bởi nếu đặt lên bàn cân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bị đánh giá yếu hơn đối thủ.

Thầy trò Hoàng Anh Tuấn tự tin đánh bại U20 New Zealand

Trước khi bước vào U20 thế giới , cả U20 Việt Nam và U20 New Zealand đều có trận giao hữu với quân xanh U20 Vanuatu. Trong khi các học trò của ông Tuấn chỉ giành kết quả hòa 1-1 thì đối thủ U20 New Zealand lại giành chiến thắng với tỷ số 5-0.

Chính kết quả này khiến nhiều người nghĩ rằng U20 Việt Nam không có cửa thắng trước U20 New Zealand trong trận ra quân ngày 22/5 tới.

“Nhiều người nhận định U20 Việt Nam hòa U20 Vanuatu, trong khi U20 Vanuatu lại thua đậm trước U20 New Zealand, nên coi như U20 Việt Nam nắm chắc phần thua ở trận ra quân.

Cả ba đội U20 New Zealand, U20 Pháp và U20 Hondulas đều mạnh. Chúng tôi phải giải quyết từng trận đấu chứ không ngồi một chỗ run sợ hoặc cầu may. U20 New Zealand là đối thủ đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp nên chúng tôi phải có sự tập trung cao nhất cho trận đấu này. Họ không có gì ghê gớm mà phải sợ.

Ông Tuấn "con" động viên học trò: U20 New Zealand không có gì khủng khiếp

Tôi xin nói lại rằng chúng ta đừng nghĩ U20 New Zealand là đội bóng quá khủng khiếp. Ở VCK U19 châu Á 2016, đội đương kim Á quân CHDCND Triều Tiên từng bại trận trước U19 Việt Nam. Nói vậy để thấy rằng đội bóng khó có thể duy trì được sự ổn định, nhất là ở lứa tuổi trẻ”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo nhà cầm quân người Khánh Hòa, trước trận mở màn giải đấu, điều quan trọng nhất lúc này là cần tạo sự tự tin cho cầu thủ. Với sự chuẩn bị kỹ càng cả về mặt tâm lý và chuyên môn, U20 Việt Nam sẽ tự tin thi đấu ở lần đầu dự U20 thế giới.

Đ.N – Nhung Trần (từ Cheonan, Hàn Quốc)