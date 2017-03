Bất chấp việc có nguy cơ rơi vào bảng cùng nhiều đối thủ mạnh, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng cơ hội đi tiếp vào vòng trong của U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017 là không nhỏ.

Trước thềm FIFA U20 World Cup, đội tuyển U20 Việt Nam được đánh giá khá thấp trong số 24 đội tham dự. Thậm chí thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể trở thành đội bóng lót đường tại giải, nhất là khi đối mặt nguy cơ rơi vào bảng đấu có nhiều đội được đánh giá trên cơ.

Nếu gặp may trong lễ bốc thăm, HLV Hoàng Anh Tuấn tin sẽ giúp U20 Việt Nam qua vòng đấu bảng

Tuy nhiên, trước khi lên đường sang Hàn Quốc tham dự lễ bốc thăm, HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin, dù rơi vào bảng đấu nào thì U20 Việt Nam vẫn chiến đấu hết mình và cơ hội đi tiếp không phải không có.

“Tôi tự tin U20 Việt Nam sẽ có điểm. Chuyện vượt qua vòng bảng cũng không phải là ngoài tầm với”, ông Tuấn khẳng định.

Tuy nhiên, theo chiến lược gia người Khánh Hòa, để U20 Việt Nam có thể làm nên bất ngờ, thì đội tuyển phải có lực lượng tốt nhất. Việc một số đội bóng V-League không chịu nhả quân khiến ông Tuấn gặp nhiều khó khăn trong việc lên kế hoạch tập luyện. Phải đến hôm qua thì vấn đề này mới được tháo gỡ, nhưng phương án cũng chưa thực sự khiến HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng.

Thuyền trưởng U20 Việt Nam lo lắng nhiều cầu thủ không được thường xuyên ra sân ở V-League và hạng Nhất sẽ đánh mất phong độ. Điều mà ông Tuấn cảm thấy yên tâm là sắp tới U20 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị rất tốt, với đợt nhồi thể lực ở Nha Trang và đặc biệt là chuyến tập huấn tại Đức, gặp 3 quân xanh Borussia Monchengladbach, Schalke 04 và Fortuna Dusseldorf (đội trẻ).

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng để U20 Việt Nam thi đấu tốt, phải có một chiến thuật phù hợp, khi các cầu thủ Việt Nam thua thiệt nhiều về thể hình, thể lực so với các đối thủ. Cuối cùng, theo HLV Anh Tuấn, U20 Việt Nam hy vọng vào may mắn trong lễ bốc thăm, may mắn khi thi đấu để có kết quả thuận lợi nhất.

U20 Việt Nam được xây dựng theo triết lý không có ngôi sao

“U20 Việt Nam là một tập thể đồng đều, không có ngôi sao. Triết lý của tôi là giành chiến thắng bằng một tập thể đoàn kết, cùng nhìn về một hướng, cùng mục tiêu”, HLV Hoàng Anh Tuấn chốt lại.

Vòng chung kết FIFA U20 World Cup diễn ta tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6. Vào ngày mai, BTC sẽ tiến hành bốc thăm xếp bảng. Theo kết quả phân nhóm được FIFA công bố cách đây ít ngày, 24 đội tuyển đã được chia thành 4 nhóm hạt giống.

Nguyên tắc phân nhóm ưu tiên đội chủ nhà và các đội tuyển vô địch châu lục ở nhóm 1. Các đội tuyển còn lại được chia đều vào 3 nhóm khác sao cho không cùng châu lục không nằm chung bảng với nhau.

U20 Việt Nam được phân vào nhóm thứ 4 cùng với Ecuador, Nam Phi, Iran, Guinea, Vanuatu.

Đại Nam