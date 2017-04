Tuần qua, khi làng bóng nội tạm lắng xuống lúc V-League nghỉ đá thì lại ầm ĩ chuyện HLV Lê Hồng Minh của U-15 Thanh Hóa bị tố là đã dọa cắt gân cầu thủ trẻ Hà Nội.

Đội trẻ U-15 Thanh Hóa và HLV Lê Hồng Minh đã bị bắt làm giải trình lời tố cáo trên. Chuyện HLV bị tố sử dụng lời lẽ của xã hội đen, còn cầu thủ thì tố cáo bị đe dọa còn có nhiều zích zắc liên quan đến vùng miền và hiềm khích của hai đội bóng.

Lửa và khói

Vụ việc bắt nguồn từ pha ăn mừng của đội trưởng U-15 Hà Nội Vũ Tiến Long trong trận hòa 2-2 giữa U-15 Thanh Hóa và U-15 Hà Nội chiều 23-4. Phía ban huấn luyện U-15 Thanh Hóa, đặc biệt là HLV Lê Hồng Minh, thừa nhận đã có một số lời lẽ nóng nảy vì sau bàn thua cầu thủ Vũ Tiến Long (vốn là người Thanh Hóa) đầu quân cho U-15 Hà Nội. Cũng cần biết là Lê Hồng Minh trước khi làm HLV trẻ đội Thanh Hóa cũng đã từng là cầu thủ của Hà Nội T&T và năm 2016 HLV này còn là HLV U-19 của Hà Nội T&T.

HLV Lê Hồng Minh đã tường trình: “Sau khi Hà Nội gỡ hòa 2-2, cầu thủ trẻ Vũ Tiến Long vốn xuất thân từ lò Thanh Hóa đã quay mặt về phía ban huấn luyện Thanh Hóa và có những hành động khiêu khích rất vô lễ. Tôi đã nóng giận mắng cầu thủ này hỗn hào rồi đuổi đi. Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đã ra nhắc Vũ Tiến Long rằng: “Cháu đá cho đội Hà Nội, ghi bàn vào lưới đội Thanh Hóa, điều đó không có gì sai nhưng hành động khiêu khích hỗn hào với cả ban huấn luyện đội bóng quê hương mình của cháu như thế là sai. Cần nhớ dù sao cháu cũng vẫn là người Thanh Hóa…””.

Tuy nhiên, cầu thủ Vũ Tiến Long và phía U-15 Hà Nội thì không chấp nhận lời lẽ nhắn nhủ và nhắc nhở như trên của HLV Lê Hồng Minh mà khẳng định là HLV này đe dọa đúng kiểu xã hội đen với cầu thủ Vũ Tiến Long. Riêng cầu thủ Vũ Tiến Long thì tường trình lời lẽ của HLV Lê Hồng Minh là: “Mày có tin khi mày về Thanh Hóa, tao cắt gân chân mày không?”.

Cầu thủ trẻ U-15 Hà Nội (người Thanh Hóa) tố bị HLV Lê Hồng Minh (ảnh nhỏ) dọa cắt gân. Ảnh: ANTĐ

Một ngày sau trận đấu trên, đội U-15 Hà Nội làm đơn kiến nghị lên VFF đề nghị giải quyết vụ HLV trưởng U-15 Thanh Hóa Lê Hồng Minh dọa cắt gân cầu thủ của mình.

Trong khi đó, ngày 25-4, đại diện VFF cho biết đã buộc hai đội giải trình vì thông tin trên VFF chỉ nhận qua báo chí và mới đây là kiến nghị của đội Thanh Hóa. VFF đang chờ báo cáo giải trình của hai đội bóng cùng những người trong cuộc.

Học cách giải quyết của cố HLV Tam Lang

Chuyện cầu thủ hỗn hào, xúc phạm với ban huấn luyện đội bóng quê hương khi khoác áo đội bóng khác như vụ Vũ Tiến Long thường xuyên xảy ra trong làng bóng nội. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là thái độ ứng xử và cách giải quyết của người lớn, đặc biệt là ban huấn luyện.

Xin được nhắc lại chuyện y hệt vụ U-15 Thanh Hóa và U-15 Hà Nội xảy ra nhưng khác nhau ở đoạn kết có hậu nhờ cách giải quyết và giáo dục của người lớn.

Mùa giải 1995, đội Cảng Sài Gòn tiếp nhận cầu thủ ngựa chứng Trình Hận Quốc Bảo từ đội An Giang. Trận bán kết Cúp Quốc gia năm ấy Cảng Sài Gòn gặp An Giang trên sân Thống Nhất và thắng oanh liệt đến 5-1. Trong đó, Trình Hận Quốc Bảo cũng ghi được một bàn và cầu thủ lắm tài nhiều tật này khi mừng bàn thắng đã chạy đến trước mặt ban huấn luyện đội An Giang, chổng mông vào các thành viên đội bóng cũ và đứng lắc mông theo kiểu ăn mừng của Roger Milla (Cameroon). Lập tức Trình Hận Quốc Bảo bị phản ứng rất mạnh của cả ban huấn luyện An Giang cùng những lời lẽ chửi bới nặng nề. Trong lúc về lại sân nhà, Quốc Bảo còn đưa cả ngón tay thối vào ban huấn luyện…

Hành vi phản cảm và vô lễ đấy không qua mắt được HLV Tam Lang. Lập tức HLV Tam Lang dùng phiếu thay người và đưa cầu thủ khác vào thay Trình Hận Quốc Bảo. Sau trận đấu trên HLV Tam Lang còn đích thân qua xin lỗi ban huấn luyện đội An Giang, trong đó có Phó Chủ tịch VFF khóa II Trần Thu Đông. Trở về họp nội bộ toàn đội ông Tam Lang đã lên án kịch liệt hành vi phản thể thao và vô lễ của Trình Hận Quốc Bảo, đồng thời ra hình thức kỷ luật nặng trước toàn đội.

Nhắc lại sự kiện trên để thấy sự việc, hành vi của cầu thủ trẻ nếu được ban huấn luyện quan tâm đúng mức và có cách giáo dục đúng đắn thì sự việc sẽ không bị đẩy đi quá xa đến mức xấu xí.

Đoạn kết của hai cách ứng xử rất đáng để cho mọi người rút ra những suy nghĩ và hành động trong việc giáo dục lẫn làm gương cho cầu thủ.

Hiềm khích nhen nhúm từ hai HLV và hai đội bóng

HLV trưởng U-15 Hà Nội là cựu thủ môn Dương Hồng Sơn. HLV đội U-15 Thanh Hóa là cựu tiền vệ Lê Hồng Minh. Cả hai từng cùng thi đấu trong màu áo CLB Hà Nội T&T nhưng được giới bóng đá nhận xét là có bất đồng ngoài sân cỏ dù khoác chung một màu áo và từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đó cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến việc hai đội hiềm khích nhau và các cầu thủ trẻ hai đội cũng không khó nhận biết điều đấy. Mâu thuẫn của hai ông thầy trước đây đã phần nào tác động đến hành vi của cầu thủ trẻ hai đội và hành vi ăn mừng thái quá bị xem là hỗn hào của cầu thủ Vũ Tiến Long cũng được cho là xuất phát từ đấy. Hy vọng VFF một khi điều tra kỹ vụ việc cũng xem xét tất cả và đưa ra kết luận khách quan nhất mang tính giáo dục tốt nhất.

