Từ hình xăm 3 ngôi sao trên cánh tay tên cướp, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tìm được dấu vết nhóm đối tượng siết cổ, khống chế tài xế xe ôm để cướp tài sản.

Ngày 26/3, Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Hồ Trọng Tài (SN 1990), trú thôn Lâm Thành, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), trú tại xóm 8, xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 21h30 ngày 23/3, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Lê Minh Tuấn (SN 1974, làm nghề lái xe ôm), trú tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh Tuấn phản ánh, vào 19h cùng ngày, anh nhận lời chở 2 thanh niên đi từ Ga Vinh (Nghệ An) về huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) với giá 150.000 đồng. Khi đến địa bàn xã Đức Thủy (huyện Đức Thọ), 2 hai đối tượng nói trên bất ngờ siết cổ, khống chế anh Tuấn để cướp điện thoại di động, 1 chiếc ví và xe máy mang BKS: 37B2 - 673.91.

Tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là nhóm đối tượng rất liều lĩnh, manh động, CQĐT đã lập ngay Chuyên án mang bí số CTS0317, do Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an Đức Thọ làm trưởng ban, cùng 20 cán bộ trinh sát khẩn trương vào cuộc, truy tìm dấu vết nhóm cướp.

2 tên cướp cùng tang vật là xe máy tại CQĐT.

Theo lời Thượng tá Đông, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy tìm dấu vết của nhóm cướp, bởi thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc trời tối, nạn nhân lại điều khiển xe máy nên không nhìn rõ được mặt thủ phạm. Tuy nhiên, một manh mối quan trọng đã được hé mở khi anh Tuấn thông tin, qua ánh đèn xe, nạn nhân nhìn thấy trên cánh tay 1 trong 2 tên cướp có hình xăm 3 ngôi sao.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT khoanh vùng được đối tượng Hồ Trọng Tài (SN 1990), trú thôn Lâm Thành, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), trú tại xóm 8, xã Nghi Liên, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An là 2 nghi phạm đã thực hiện vụ cướp nói trên.

Lần theo dấu vết của các đối tượng, ngày 25/3, các trinh sát trong ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân bắt khẩn cấp Tài và Dũng khi 2 đối tượng này đang ấn náu tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Hồ Trọng Tài và Nguyễn Văn Dũng về hành vi cướp tài sản.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ngân Hà – Hồ Thắng